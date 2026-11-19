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Vor nächstem Sommer wird Pep Guardiola nicht auf die Trainerbank zurückkehren. Für die Zeit danach soll er zwei Jobs ganz besonders im Auge haben.

Trotz des Interesses der USA und lukrativen Anfragen aus Saudi-Arabien hält Pep Guardiola an seinem Plan, nach seinem Abschied von Manchester City ein Jahr zu pausieren, definitiv fest.

Einem Bericht des Telegraph zufolge werde Guardiola jegliche Avancen seitens des US-Verbandes, die Nachfolge des zu Manchester United abgewanderten Ex-Nationaltrainers Mauricio Pochettino anzutreten, abblocken.

Dazu passen auch jüngste Aussagen von Guardiolas Berater Josep Maria Orobitg. "Pep wird vor Beginn der nächsten Saison offiziell Gespräche über seine Zukunft aufnehmen, und dies ist zum jetzigen Zeitpunkt eine endgültige Entscheidung", betonte Orobitg gegenüber dem saudischen TV-Sender Al-Riyadiya, dass der spanische Startrainer seine angepeilte Auszeit durchziehen wolle.

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Pep Guardiola lehnt lukrative Anfragen aus Saudi-Arabien ab

Daran würden auch lukrative Anfragen aus Saudi-Arabien nichts ändern: "Wir haben in den vergangenen Tagen über Mittelsmänner Angebote aus Saudi-Arabien erhalten, aber Guardiola lehnt alle ab", erklärte Orobitg weiter, ohne auf die Namen der anklopfenden Vereine konkret einzugehen.

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Guardiola hatte Manchester City mit Ablauf der vergangenen Saison nach zehn Jahren verlassen. Hatte er schon zuvor angekündigt, sich eine Pause vom Trainerjob gönnen zu wollen, stand er schon wenig später allerdings kurz davor, den damals noch vakanten Posten als italienischer Nationaltrainer zu übernehmen.

"Wir sind nach Barcelona gefahren, um ihn zu treffen, haben zusammen zu Mittag gegessen und einen ganzen Tag lang gesprochen. Es reizte ihn sehr. Er war sehr nah dran, zuzusagen. Er hatte sogar angefangen, Aufstellungen auf Zettel zu schreiben", enthüllte Italien-Legende Paolo Maldini im August beim Corriere della Sera. Der 58-Jährige war im Sommer kurzzeitig Technischer Direktor der italienischen Nationalmannschaft gewesen, trat aber nach nur gut zwei Wochen im Amt schon wieder zurück.

Getty Images

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Als kürzlich Pochettino seinen Job als Nationalcoach der USA aufgab, um bei Manchester United die Nachfolge des entlassenen Michael Carrick anzutreten, war Guardiola auch hier rasch als einer der Top-Kandidaten gehandelt worden. Laut Telegraph war der 55-Jährige auch durchaus offen für den Job, hat sich aber eben für seine Auszeit entschieden.

Pep Guardiola würde wohl gerne England oder Brasilien übernehmen

Während sich die USA auf der Suche nach dem Pochettino-Nachfolger daher anderweitig umschauen müssen, sollen Guardiola für seine Zukunft allen voran zwei andere Nationalmannschaften ganz besonders reizen: Brasilien und England.

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Im Mutterland des Fußballs, wo Guardiola zehn Jahre lang seine berufliche Heimat hatte, sitzt der aktuelle Coach Thomas Tuchel allerdings sehr fest im Sattel. Der Deutsche wird in England zwar auch immer wieder kritisch beäugt, musste sich allen voran für sein Coaching im nach Führung noch verlorenen WM-Halbfinale gegen Argentinien heftige Kritik gefallen lassen. Dennoch führte er die Three Lions mit Platz drei eben zum besten WM-Ergebnis seit dem Titelgewinn 1966 und sorgte kürzlich mit dem 3:2-Sieg bei Weltmeister Spanien in der Nations League für ein Ausrufezeichen.

Will heißen, ein vorzeitiges Aus von Tuchel ist derzeit keineswegs in Sicht - und sein Vertrag läuft noch bis nach der Heim-EM 2028. Bei einer angepeilten Rückkehr ins Trainergeschäft 2027 käme der Posten als englischer Nationalcoach für Guardiola also noch nicht in Frage.

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Und was ist mit Brasilien? Den Rekordweltmeister zu übernehmen und zurück zu den großen Erfolgen vergangener Tage zu führen, wäre für Guardiola dem Vernehmen nach ganz besonders attraktiv. Als die Selecao im Frühjahr 2025 nach der Entlassung von Dorival Junior einen neuen Trainer suchte, zählte unter anderem Guardiola - seinerzeit noch bei City unter Vertrag - zu den Kandidaten.

Muss Ancelotti in Brasilien um seinen Job bangen?

Letztlich übernahm mit Carlo Ancelotti ein anderer ganz großer Name, der Italiener ist in Brasilien allerdings nicht unumstritten. Bei der WM ereilte die Südamerikaner das frühe Aus im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2), vor kurzem kochten die Schlagzeilen nach einer enttäuschenden Leistung bei der 2:3-Testspielniederlage gegen Japan mal wieder hoch.

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"Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde! Wir halten das nicht mehr aus!", schrieb die brasilianische Stürmerlegende Romario bei Instagram. "Wir haben uns schon genug blamiert und können es nicht riskieren, eine weitere Weltmeisterschaft wegzuwerfen."

Die Fakten sprechen trotz der scharfen Kritik allerdings nicht für einen kurzfristigen Abschied Ancelottis. So hatte CBF-Generaldirektor und Nationalmannschafts-Manager Rodrigo Caetano dem 67-Jährigen nach dem Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft eine Jobgarantie ausgestellt. Erst im Mai, also kurz vor dem Turnier, hatte Ancelotti seinen hochdotierten Vertrag bis nach der WM 2030 verlängert. Eine Entlassung würde für den brasilianischen Verband also sehr teuer werden.