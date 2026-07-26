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Daniel Buse und Oliver Maywurm

Er kommt schon mit ins Trainingslager von Bayern München: Mittelfeldspieler wechselt fest zum FCB

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Bara Sapoko Ndiaye konnte sich in seinem ersten Halbjahr beim FC Bayern München für eine feste Verpflichtung empfehlen.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der FCB in den kommenden Tagen die feste Verpflichtung von Bara Sapoko Ndiaye verkünden kann.

Der Senegalese war für die Rückrunde der vergangenen Saison von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen worden und überzeugte in seinem ersten halben Jahr in Deutschland.

"Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet. Bara wird am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen", sagte Freund am Rande des Testkicks gegen Wehen Wiesbaden (1:2) am Samstag.

Sapoko Ndiaye hatte in der zweiten Saisonhälfte bereits vier Bundesliga-Spiele für die Münchner gemacht und war überraschend auch in den WM-Kader Senegals berufen worden. Beim Aus im Sechzehntelfinale gegen Belgien durfte er in der Verlängerung 24 Minuten spielen.

Bara Sapoko Ndiaye debütierte im April für den FC Bayern in der Bundesliga

Sein Debüt in der Bundesliga feierte der zentrale Mittelfeldspieler Mitte April beim 5:0 beim FC St. Pauli, als er kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Auf einen weiteren Kurzeinsatz gegen den VfB Stuttgart (4:2) folgte die erstmalige Berufung in Bayerns Startelf beim 4:3 in Mainz Ende April. Auch eine Woche später beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim durfte Sapoko Ndiaye beginnen, wurde allerdings zur Halbzeitpause ausgewechselt.

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Bara Sapoko NdiayeGetty Images


Im zentralen Mittelfeld der Bayern ist der 18-Jährige eine weitere Alternative hinter dem gesetzten Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic sowie dem ersten Backup Tom Bischof. Auch der neue Linksverteidiger Nathaniel Brown könnte im Notfall auf der Sechs aushelfen. Mit dem zuletzt an Tottenham verliehenen Joao Palhinha soll ein weiterer Mittelfeldspieler eigentlich verkauft werden, nach dem Testspiel in Wiesbaden überraschte der Portugiese aber mit der Ankündigung, sich erstmal weiter an der Säbener Straße zu sehen: "Der Plan ist, meine Position hier zu behalten", so Palhinha laut Abendzeitung.

So oder so dürfte bei Sapoko Ndiaye offen sein, ob der FCB ihn nach der festen Verpflichtung möglicherweise verleiht. Zwar gilt Trainer Vincent Kompany als Fan des senegalesischen Nationalspielers, allerdings könnte es angesichts der hochkarätigen Konkurrenz an Einsatzzeiten mangeln. Um ihm mehr wichtige Spielpraxis zu ermöglich, könnte sich eine Leihe anbieten.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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