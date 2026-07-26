Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der FCB in den kommenden Tagen die feste Verpflichtung von Bara Sapoko Ndiaye verkünden kann.

Der Senegalese war für die Rückrunde der vergangenen Saison von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen worden und überzeugte in seinem ersten halben Jahr in Deutschland.

"Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet. Bara wird am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen", sagte Freund am Rande des Testkicks gegen Wehen Wiesbaden (1:2) am Samstag.

Sapoko Ndiaye hatte in der zweiten Saisonhälfte bereits vier Bundesliga-Spiele für die Münchner gemacht und war überraschend auch in den WM-Kader Senegals berufen worden. Beim Aus im Sechzehntelfinale gegen Belgien durfte er in der Verlängerung 24 Minuten spielen.

Bara Sapoko Ndiaye debütierte im April für den FC Bayern in der Bundesliga

Sein Debüt in der Bundesliga feierte der zentrale Mittelfeldspieler Mitte April beim 5:0 beim FC St. Pauli, als er kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Auf einen weiteren Kurzeinsatz gegen den VfB Stuttgart (4:2) folgte die erstmalige Berufung in Bayerns Startelf beim 4:3 in Mainz Ende April. Auch eine Woche später beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim durfte Sapoko Ndiaye beginnen, wurde allerdings zur Halbzeitpause ausgewechselt.





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Im zentralen Mittelfeld der Bayern ist der 18-Jährige eine weitere Alternative hinter dem gesetzten Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic sowie dem ersten Backup Tom Bischof. Auch der neue Linksverteidiger Nathaniel Brown könnte im Notfall auf der Sechs aushelfen. Mit dem zuletzt an Tottenham verliehenen Joao Palhinha soll ein weiterer Mittelfeldspieler eigentlich verkauft werden, nach dem Testspiel in Wiesbaden überraschte der Portugiese aber mit der Ankündigung, sich erstmal weiter an der Säbener Straße zu sehen: "Der Plan ist, meine Position hier zu behalten", so Palhinha laut Abendzeitung.

So oder so dürfte bei Sapoko Ndiaye offen sein, ob der FCB ihn nach der festen Verpflichtung möglicherweise verleiht. Zwar gilt Trainer Vincent Kompany als Fan des senegalesischen Nationalspielers, allerdings könnte es angesichts der hochkarätigen Konkurrenz an Einsatzzeiten mangeln. Um ihm mehr wichtige Spielpraxis zu ermöglich, könnte sich eine Leihe anbieten.