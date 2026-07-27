Der FC Chelsea will sich offenbar nochmal im Sturm verstärken. Dahingehend zeichnet sich ein völlig überraschender Transfer an. Nach Informationen von The Athletic zeigen die Blues Interesse an Danny Welbeck von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion. Demnach habe Trainer Xabi Alonso Gefallen an der Vorstellung gefunden, die Offensive der Londoner mit dem erfahrenen Routinier zu verstärken.

Welbeck ist bereits 35 Jahre alt, bewies in der abgelaufenen Spielzeit aber eindrucksvoll, dass er nichts an seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor eingebüßt hat. 13 Treffer sprangen in 37-Premier-League-Einsätzen in der Vorsaison heraus. Darüber hinaus steuerte er einen Assist bei und lieferte zwei Torbeteiligungen in den Pokal-Wettbewerben.

Die Ablöse dürfte ob Welbecks Vertragssituation nicht allzu hoch ausfallen. In Brighton läuft sein Arbeitspapier nach der kommenden Spielzeit aus. Gleichwohl dürfen dem Vernehmen nach Chelsea gleich drei Stürmer verlassen: Der zuletzt an den FC Bayern München verliehene Nicolas Jackson (25), Liam Delap (23) und Emmanuel Emegha (22) sollen auf der Streichliste stehen, sofern potenzielle Interessenten die jeweils gewünschte Summe in die Hand nehmen würden. Auch Leih-Rückkehrer David Fofana soll den Verein verlassen.

Getty Images

Danny Welbeck als letztes Puzzleteil für Xabi Alonso?

Sollte das Quartett die Blues verlassen und Welbeck an die Stamford Bridge wechseln, stünden Alonso noch Joa Pedro und Marc Guiu als gelernte Neuner zur Verfügung. In Morgan Rodgers (offensives Mittelfeld, 138 Millionen Euro, Aston Villa), Marco Palestra (rechter Verteidiger, 57 Mio. Euro, Atalanta Bergamo), Geovany Quenda (rechter Flügel, 50 Mio. Euro, Sporting Lissabon) und Denner (linker Verteidiger, zehn Mio. Euro, Corinthians U20) hat sich Chelsea in diesem Sommer bereits kostspielig verstärkt.

Welbeck stammt aus dem Nachwuchs von Manchester United, ehe er 2014 für 20 Millionen Euro zum FC Arsenal wechselte. Über den FC Watford landete er 2020 schließlich in Brighton. Insgesamt absolvierte er 400 Spiele in der Premier League, in denen ihm 90 Tore und 38 Assists gelangen.







