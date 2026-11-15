Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Werbung
imago-sport-1085980952.jpgIMAGO
Daniel Buse

"Er könnte auch Bariton singen": DFB-Coach Jürgen Klopp überrascht mit Aussagen über Ex-Spieler

GOAL bei Google bevorzugen
Werbung

Der DFB-Coach überrascht mit seiner Antwort auf eine sportliche Frage, als es um einen seiner Ex-Spieler geht.

Deutschlands Nationaltrainer Jürgen Klopp hat Virgil van Dijk, seinem Ex-Spieler beim FC Liverpool, ein überraschendes Kompliment gemacht. Auf die Frage, was sich die DFB-Verteidiger vor dem Nations-League-Duell am Montag gegen die Niederlande in Berlin von Hollands Top-Verteidiger van Dijk abschauen können, antwortete Klopp am Sonntag während seiner Pressekonferenz: "Die Optik." Er führte aus: "Einer der bestaussehendsten Menschen, die ich je gesehen habe. Und er hat eine Stimme – er könnte auch Bariton singen."

Das Sportliche ließ Klopp außen vor, aber der fragende Journalist war dennoch zufrieden: "Die Antwort war gut", entgegnete er, aber Klopp kamen Zweifel: "Bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher", murmelte er. Klopp und van Dijjk hatten zwischen 2018 und 2024 beim FC Liverpool zusammengearbeitet und in dieser Zeit viele gemeinsame Erfolge wie den Gewinn der englischen Meisterschaft 2020 und den Triumph in der Champions League 2019 gefeiert.

Im DFB-Team hatte Klopp am Freitag überrascht, indem er beim 3:1 in Serbien Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung 90 Minuten lang draußen gelassen hatte. Stattdessen baute der Bundestrainer auf Jonathan Tah und Malick Thiaw in der Abwehrzentrale.

Werbung
Werbung

"Innenverteidiger ist eine Position, auf der ich uns sehr, sehr gut aufgestellt fühle", sagte Klopp nun. Neben Thiaw, Tah und Schlotterbeck war zuletzt auch Borussia Dortmunds Waldemar Anton aufgeboten worden. Er fehlt nun aufgrund von muskulären Problemen. "Man braucht gewisse Charaktereigenschaften, da braucht man physische Voraussetzungen, fußballerische Voraussetzungen", nannte Klopp das, was ihm bei seinen Innenverteidigern wichtig ist.

Nächste Spiele
GER

GER

UEFA Nations League A

16. Nov. 2026

NED

NED

Die Aufstellung für das Spiel gegen die Niederlande wollte der Bundestrainer nicht bekanntgeben, sodass auch unklar blieb, ob Schlotterbeck wieder in die Mannschaft rutscht. "Es wird immer mal wieder in der Zukunft verschiedene Konstellationen geben", machte Klopp klar, dass er bislang kein festes Paar für die Abwehrmitte im Blick hat.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

Autorprofil anzeigen