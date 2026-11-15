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Der DFB-Coach überrascht mit seiner Antwort auf eine sportliche Frage, als es um einen seiner Ex-Spieler geht.

Deutschlands Nationaltrainer Jürgen Klopp hat Virgil van Dijk, seinem Ex-Spieler beim FC Liverpool, ein überraschendes Kompliment gemacht. Auf die Frage, was sich die DFB-Verteidiger vor dem Nations-League-Duell am Montag gegen die Niederlande in Berlin von Hollands Top-Verteidiger van Dijk abschauen können, antwortete Klopp am Sonntag während seiner Pressekonferenz: "Die Optik." Er führte aus: "Einer der bestaussehendsten Menschen, die ich je gesehen habe. Und er hat eine Stimme – er könnte auch Bariton singen."

Das Sportliche ließ Klopp außen vor, aber der fragende Journalist war dennoch zufrieden: "Die Antwort war gut", entgegnete er, aber Klopp kamen Zweifel: "Bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher", murmelte er. Klopp und van Dijjk hatten zwischen 2018 und 2024 beim FC Liverpool zusammengearbeitet und in dieser Zeit viele gemeinsame Erfolge wie den Gewinn der englischen Meisterschaft 2020 und den Triumph in der Champions League 2019 gefeiert.

Im DFB-Team hatte Klopp am Freitag überrascht, indem er beim 3:1 in Serbien Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung 90 Minuten lang draußen gelassen hatte. Stattdessen baute der Bundestrainer auf Jonathan Tah und Malick Thiaw in der Abwehrzentrale.

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"Innenverteidiger ist eine Position, auf der ich uns sehr, sehr gut aufgestellt fühle", sagte Klopp nun. Neben Thiaw, Tah und Schlotterbeck war zuletzt auch Borussia Dortmunds Waldemar Anton aufgeboten worden. Er fehlt nun aufgrund von muskulären Problemen. "Man braucht gewisse Charaktereigenschaften, da braucht man physische Voraussetzungen, fußballerische Voraussetzungen", nannte Klopp das, was ihm bei seinen Innenverteidigern wichtig ist.

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Die Aufstellung für das Spiel gegen die Niederlande wollte der Bundestrainer nicht bekanntgeben, sodass auch unklar blieb, ob Schlotterbeck wieder in die Mannschaft rutscht. "Es wird immer mal wieder in der Zukunft verschiedene Konstellationen geben", machte Klopp klar, dass er bislang kein festes Paar für die Abwehrmitte im Blick hat.