Im Zuge der vielen Verletzungen in der Offensive wird dieser Tage darüber spekuliert, ob der FC Bayern München entgegen des ursprünglichen Plans vielleicht doch noch im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird. Nun gibt es ein spannendes Gerücht aus England.

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Junior Kroupi vom AFC Bournemouth ins Visier genommen. Trotz seiner erst 20 Jahre hat sich dieser in der Premier League bereits einen Namen als Allzweckwaffe gemacht. Kroupi kann im Sturmzentrum, auf beiden Außenbahnen und auch auf der Zehner-Position agieren. Mit einer Verpflichtung würden die Münchner somit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Kroupi könnte nicht nur den Backup von Luis Diaz, den er sich im Sommer sogar selbst gewünscht hatte, geben, sondern zunächst auch die Langzeitverletzten Ismael Saibari (drei bis vier Monate) und Serge Gnabry (zwei Monate) ersetzen. Zudem fällt Jamal Musiala seit seiner Horrorverletzung bei der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder aus. Sind alle wieder fit, stünde Trainer Vincent Kompany in Kroupi auch eine weitere Alternative für Harry Kane zur Verfügung.

Wird der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt aktiv?

Sportvorstand Max Eberl hatte vor der Abreise nach Madrid zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico am Montag trotz der angespannten Personallage aber einmal mehr betont, dass keine Wintertransfers geplant seien. "Im Moment nicht. Wir haben den Kader, den wir haben, und sind damit äußerst zufrieden", sagte er. Dennoch ließ der 53-Jährige ein kleines Hintertürchen offen. "Wir müssen die Lage genau unter die Lupe nehmen. Wir beobachten den Markt, wir denken darüber nach, aber nach derzeitigem Stand gibt es keine hektischen Überlegungen", betonte er.

Laut Sky wollen die Bayern spätestens im Sommer nach einer Verstärkung für die Offensive Ausschau halten, weshalb schon aktuell auf dem Transfermarkt vorgefühlt werde. Im Fokus liegt erwartungsgemäß ein linker Flügelspieler.

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Wie teuer wäre Junior Kroupi wohl?

Gut möglich, dass Kroupi aufgrund seiner Flexibilität im Sommer dann ein ganz heißes Thema wird. Laut Mirror müssten die Münchner jedoch mit großer Konkurrenz rechnen. Auch der FC Arsenal und PSG sollen bereits über einen Transfer-Vorstoß nachdenken. Ebenfalls ein Knackpunkt könnte die Ablöse-Forderung von Bournemouth darstellen.

Als Kroupi im Sommer mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden war, wurden 120 Millionen Euro als Richtwert genannt. Eine Summe, die der deutsche Rekordmeister selbstverständlich nicht hinblättern wird. Der junge Franzose, der in der vergangenen Spielzeit 13 Treffer in 33 Liga-Spielen erzielt hatte, besitzt noch einen Vertrag bis 2030 bei den Cherries.

In der aktuellen Saison konnte Kroupi sein Können indes kaum unter Beweis stellen. Nach einer langwierigen Fußverletzung steht er erst bei zwei Kurzeinsätzen. Am Wochenende steuerte er beim 2:0-Sieg über Leeds United einen Assist bei.