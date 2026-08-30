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Florian Wirtz Liverpool 2026 Sommergetty
Jonas Rütten

Er ist trotzdem "sehr enttäuscht": Florian Wirtz bringt Kritiker vorerst zum Schweigen

Premier League
Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
F. Wirtz
A. Iraola

Ein starker Auftritt, eine Beteiligung an beiden Treffern des FC Liverpool - und doch war Florian Wirtz nach dem 2:2 (0:1) seines Klubs im ersten Heimspiel der neuen Premier-League-Saison gegen Nottingham Forest alles andere als zufrieden.

"Ich bin sehr enttäuscht", sagte er, "wir konnten wieder nicht die drei Punkte mitnehmen." Zumindest eine passende Antwort auf die Kritik, die unter der Woche auf ihn eingeprasselt war, hatte der 23-Jährige aber zuvor auf dem Platz gegeben.

Zwar durfte der ehemalige Leverkusener nicht über einen eigenen Treffer jubeln, weil sein Tor in der 32. Minute nach einer Abseitsstellung des Teamkollegen Jeremie Frimpong aberkannt wurde. Dafür leitete er das zwischenzeitliche 1:1 durch Alexander Isak (60.) mit ein, das 2:2 durch Victor Munoz (82.) bereitete Wirtz mit einem starken Pass vor. Schon am 1. Spieltag hatte Liverpool bei Newcastle 2:2 gespielt.

Entsprechend glücklich mit der Leistung des deutschen Nationalspielers zeigte sich Trainer Andoni Iraola. "Er ist sehr gut, ich vertraue ihm sehr", sagte der Spanier nach dem Spiel. "Aus meiner Sicht ist seine Position ganz klar, und je öfter er bei uns spielt, desto besser wird er meiner Meinung nach werden. Daran habe ich kaum Zweifel."

Florian Wirtz als "teures Problem für Liverpool" verunglimpft

Zuvor hatte bereits Bundestrainer Jürgen Klopp Wirtz den Rücken gestärkt. "Fußballerisch ist er über jeden Zweifel erhaben", sagte Klopp am Freitag bei Sky im Rahmen des Eröffnungsspiels der Bundesliga zwischen Bayern und Stuttgart: "Sie haben bei Liverpool jetzt absolut verstanden, wo er spielen muss. Das ist im Zentrum, in den Halbräumen."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Robert Huth hatte in der vergangenen Woche im Podcast "In The Mixer" von All Out Football heftig gegen Wirtz ausgeteilt und den 125-Millionen-Euro-Neuzugang aus dem Sommer des vergangenen Jahres unter anderem als "teures Problem für Liverpool" bezeichnet. Auch der früherer englische Nationalspieler Jamie Carragher hatte Wirtz jüngst kritisiert und ihm sogar einen Wechsel im Sommer ans Herz gelegt. Wirtz wiederum ließ sich zumindest am Samstag davon nicht beeindrucken.

Florian Wirtz LiverpoolGetty Images




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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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