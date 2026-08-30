"Ich bin sehr enttäuscht", sagte er, "wir konnten wieder nicht die drei Punkte mitnehmen." Zumindest eine passende Antwort auf die Kritik, die unter der Woche auf ihn eingeprasselt war, hatte der 23-Jährige aber zuvor auf dem Platz gegeben.

Zwar durfte der ehemalige Leverkusener nicht über einen eigenen Treffer jubeln, weil sein Tor in der 32. Minute nach einer Abseitsstellung des Teamkollegen Jeremie Frimpong aberkannt wurde. Dafür leitete er das zwischenzeitliche 1:1 durch Alexander Isak (60.) mit ein, das 2:2 durch Victor Munoz (82.) bereitete Wirtz mit einem starken Pass vor. Schon am 1. Spieltag hatte Liverpool bei Newcastle 2:2 gespielt.

Entsprechend glücklich mit der Leistung des deutschen Nationalspielers zeigte sich Trainer Andoni Iraola. "Er ist sehr gut, ich vertraue ihm sehr", sagte der Spanier nach dem Spiel. "Aus meiner Sicht ist seine Position ganz klar, und je öfter er bei uns spielt, desto besser wird er meiner Meinung nach werden. Daran habe ich kaum Zweifel."

Florian Wirtz als "teures Problem für Liverpool" verunglimpft

Zuvor hatte bereits Bundestrainer Jürgen Klopp Wirtz den Rücken gestärkt. "Fußballerisch ist er über jeden Zweifel erhaben", sagte Klopp am Freitag bei Sky im Rahmen des Eröffnungsspiels der Bundesliga zwischen Bayern und Stuttgart: "Sie haben bei Liverpool jetzt absolut verstanden, wo er spielen muss. Das ist im Zentrum, in den Halbräumen."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Robert Huth hatte in der vergangenen Woche im Podcast "In The Mixer" von All Out Football heftig gegen Wirtz ausgeteilt und den 125-Millionen-Euro-Neuzugang aus dem Sommer des vergangenen Jahres unter anderem als "teures Problem für Liverpool" bezeichnet. Auch der früherer englische Nationalspieler Jamie Carragher hatte Wirtz jüngst kritisiert und ihm sogar einen Wechsel im Sommer ans Herz gelegt. Wirtz wiederum ließ sich zumindest am Samstag davon nicht beeindrucken.

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