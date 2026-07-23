Der argentinische Fußballstar Alejandro Garnacho wechselt für eine Saison per Leihe vom FC Chelsea zum Europa-League-Sieger Aston Villa. Der 22-Jährige stand insgesamt 144-mal für Manchester United auf dem Feld und gewann sowohl den FA Cup als auch den englischen Ligapokal mit den Red Devils. Im vergangenen Sommer verließ er den Europa-League-Finalisten von 2025 dann in Richtung Chelsea. Für den Champions-League-Sieger von 2021 erzielte er acht Tore in 43 Einsätzen.

Außerdem gewann der Linksaußen 2024 mit Argentinien die Copa America. In den WM-Kader hatte er es aber nicht geschafft.

Villas Trainer Unai Emery freut sich sehr über seinen Neuzugang: "Wir sind begeistert von Alejandro. Er ist so talentiert, noch jung und hat uns gezeigt, wie sehr er unser Projekt unterstützen möchte."

Erst am Dienstagabend hatte Chelsea mitgeteilt, dass der englische Nationalspieler Morgan Rogers den umgekehrten Weg von Aston Villa zu den Blues geht - für 137 Millionen Euro Ablöse.