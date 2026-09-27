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YamalGetty Images
Jochen Tittmar

"Er ist so ein Angeber": Lamine Yamal lobt sich in nächstem Interview zum Ballon d'Or erneut über den grünen Klee

La Liga
FC Barcelona
L. Yamal

Wer gewinnt den Ballon d'Or 2026? Lamine Yamal macht mal wieder Werbung für sich.

Lamine Yamal vom FC Barcelona spart vor dem Voting zum Ballon d'Or nicht an Eigenlob. Im Interview mit dem Guardian gab sich der Teenager gewohnt selbstsicher.

"Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich erst seit diesem Jahr auf dem Niveau bin, um den Ballon d'Or zu gewinnen, das ist schon länger so", sagte Yamal gegenüber der englischen Zeitung und führte aus: "Das weiß jeder und alle wissen, dass ich ein Spieler bin, der den Unterschied ausmacht. Ich glaube, manche denken: Lamine ist 19, er wird den Ballon d'Or eines Tages gewinnen, also geben wir ihn lieber jemand anderem."

Auf die Frage, wie er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen wolle, ergänzte der Flügelstürmer: "Ich muss einfach gewinnen, gewinnen und nochmal gewinnen und es wird ein Moment kommen, in dem es keine Debatte mehr gibt. Es wird Leute geben, die es lieben, und andere, die sagen: Er ist so ein Angeber. Und das ist normal."

Besonders Yamal und Kylian Mbappe (Real Madrid) hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit fragwürdiger Selbstbeweihräucherung selbst in Stellung gebracht. Ein Fehler, meinte der ehemalige Ballon d'Or-Chef Pascal Ferre gegenüber der französischen Zeitung Le Parisien zuletzt: "Wenn ich sage, dass man den Ballon d'Or auf der Kommunikationsebene verlieren kann, meine ich damit, dass ein Spieler auf unangenehme Weise im Rampenlicht steht und den Wählern den Eindruck vermittelt, sie würden zu einer Entscheidung gedrängt. Diese Art von Aufregung, die manche Leute inszenieren, kann die Wähler irgendwann irritieren. Denn an diesem Punkt wird die Manipulation ziemlich offensichtlich."

Lamine Yamal Getty Images

Ballon d'Or: Wann findet die Verleihung 2026 statt?

Ohne die Namen von Yamal oder Mbappe zu nennen, warnte er vor den Gefahren einer forcierten Eigenwerbung: "Die Wähler sind nicht naiv. Sie verfügen sowohl über die Erfahrung als auch über das Urteilsvermögen, die nötig sind, um einen Spieler einzuschätzen und zu bewerten, ohne zehn- oder fünfzehnmal hören zu müssen, dass er der Beste ist."

Neben den beiden Offensivstars sowie Bayerns Toptorjäger Harry Kane werden auch andere Protagonisten hoch gehandelt. Dazu zählen der amtierende Titelträger Ousmane Dembele vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sowie der spanische Mittelfeldregisseur Rodri, der nach seinen prägenden Auftritten bei der Weltmeisterschaft von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt ist.

Die 70. Verleihung des Ballons d'Or steht am Montag, den 26. Oktober, auf dem Programm - und bringt eine besondere Neuerung mit sich. Anlässlich des Jubiläums findet die prestigeträchtige Gala erstmals nicht in Paris, sondern in London statt. Die Organisatoren gaben den Austragungsort Ende Mai bekannt.

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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