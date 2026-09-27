Lamine Yamal vom FC Barcelona spart vor dem Voting zum Ballon d'Or nicht an Eigenlob. Im Interview mit dem Guardian gab sich der Teenager gewohnt selbstsicher.

"Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich erst seit diesem Jahr auf dem Niveau bin, um den Ballon d'Or zu gewinnen, das ist schon länger so", sagte Yamal gegenüber der englischen Zeitung und führte aus: "Das weiß jeder und alle wissen, dass ich ein Spieler bin, der den Unterschied ausmacht. Ich glaube, manche denken: Lamine ist 19, er wird den Ballon d'Or eines Tages gewinnen, also geben wir ihn lieber jemand anderem."

Auf die Frage, wie er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen wolle, ergänzte der Flügelstürmer: "Ich muss einfach gewinnen, gewinnen und nochmal gewinnen und es wird ein Moment kommen, in dem es keine Debatte mehr gibt. Es wird Leute geben, die es lieben, und andere, die sagen: Er ist so ein Angeber. Und das ist normal."

Besonders Yamal und Kylian Mbappe (Real Madrid) hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit fragwürdiger Selbstbeweihräucherung selbst in Stellung gebracht. Ein Fehler, meinte der ehemalige Ballon d'Or-Chef Pascal Ferre gegenüber der französischen Zeitung Le Parisien zuletzt: "Wenn ich sage, dass man den Ballon d'Or auf der Kommunikationsebene verlieren kann, meine ich damit, dass ein Spieler auf unangenehme Weise im Rampenlicht steht und den Wählern den Eindruck vermittelt, sie würden zu einer Entscheidung gedrängt. Diese Art von Aufregung, die manche Leute inszenieren, kann die Wähler irgendwann irritieren. Denn an diesem Punkt wird die Manipulation ziemlich offensichtlich."

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Ballon d'Or: Wann findet die Verleihung 2026 statt?

Ohne die Namen von Yamal oder Mbappe zu nennen, warnte er vor den Gefahren einer forcierten Eigenwerbung: "Die Wähler sind nicht naiv. Sie verfügen sowohl über die Erfahrung als auch über das Urteilsvermögen, die nötig sind, um einen Spieler einzuschätzen und zu bewerten, ohne zehn- oder fünfzehnmal hören zu müssen, dass er der Beste ist."

Neben den beiden Offensivstars sowie Bayerns Toptorjäger Harry Kane werden auch andere Protagonisten hoch gehandelt. Dazu zählen der amtierende Titelträger Ousmane Dembele vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sowie der spanische Mittelfeldregisseur Rodri, der nach seinen prägenden Auftritten bei der Weltmeisterschaft von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt ist.

Die 70. Verleihung des Ballons d'Or steht am Montag, den 26. Oktober, auf dem Programm - und bringt eine besondere Neuerung mit sich. Anlässlich des Jubiläums findet die prestigeträchtige Gala erstmals nicht in Paris, sondern in London statt. Die Organisatoren gaben den Austragungsort Ende Mai bekannt.