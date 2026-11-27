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Er ist seit Jahren Stammspieler in der Bundesliga. Eine Nominierung für das DFB-Team sprang allerdings noch nicht heraus.

Jeff Chabot vom VfB Stuttgart träumt weiterhin von einer Berufung für die deutsche Nationalmannschaft. Nun wandte er sich mehr oder weniger direkt an Jürgen Klopp.

"Ich habe sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen, und es gehörte für mich immer zu den schönsten Erfahrungen, für Deutschland spielen zu dürfen. Falls irgendwann eine Nominierung käme, würde mich das unfassbar stolz machen", sagte der in Hanau geborene Chabot im Interview mit den Vereinsmedien der Schwaben.

Dem Innenverteidiger machen allen voran die Nominierungen seiner Teamkollegen im Zuge des vergangenen Lehrgangs Mut. "Die jüngsten Beispiele mit Finn (Jeltsch, Deutschland; Anm. d. Red.) und Yanik (Spalt, Österreich) zeigen, dass der VfB im Blickfeld ist", betonte der 28-Jährige und ergänzte: "Ich bin noch keine 30 Jahre alt und performe seit mehreren Jahren sowohl in der Bundesliga als auch international konstant auf hohem Niveau. Der Schlüssel ist immer die Leistung im Klub und gemeinsam mit meinen Teamkollegen beim VfB."

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Chabot hat sich seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln im Sommer 2024 in Stuttgart zu einer der wichtigsten Defensivsäulen von Trainer Sebastian Hoeneß gemausert. In Anlehnung an seinen Vornamen wird er auch "Abwehr-Jeff" genannt. Auch in dieser Saison ist der viermalige U21-Nationalspieler unangefochtener Stammspieler und stand mit Ausnahme einer Partie in jedem der bisherigen 17 Pflichtspiele in der Startelf.

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Chabot war bereits für WM 2026 ein Thema

Schon vor der WM 2026 war er in den Kandidatenkreis für eine Kader-Nominierung ins Spiel gebracht worden. Allen voran Lothar Matthäus rührte die Werbetrommel. "Er hat zwar noch kein Länderspiel, aber ich sehe ihn auch als Kandidat, auch wenn er vielleicht noch nicht bei so vielen auf dem Radar ist. Aber gerade in der Innenverteidigung haben wir ein bisschen Probleme in der Breite", sagte der Rekordnationalspieler. Chabot habe "körperliche Präsenz, ist zweikampf- und kopfballstark".

Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied sich stattdessen für Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (FC Bayern München) und Malick Thiaw (Newcastle United). Abgesehen von Schlotterbeck nominierte Klopps Vorgänger damit keinen Linksfuß, was Chabot von den anderen vier WM-Fahrern unterscheidet.

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Auch Klopp verzichtete zuletzt auf eine Schlotterbeck-Alternative, die das Spiel auf der linken Innenverteidigerposition mit einem starken Linken aufbauen kann. Die Wahl fiel stattdessen ebenfalls auf Anton, der verletzungsbedingt absagte, Thiaw, Tah und eben Jeltsch. Chabots Teamkollege feierte beim 5:0-Sieg über die Niederlande sogar sein Debüt.

Getty Images

Abgangswelle beim VfB Stuttgart? Auch Chabot ist betroffen

Jeltschs Berufung war hingegen durchaus überraschend, weil Yann Aurel Bisseck - immerhin Stammspieler bei Inter Mailand - trotz eines überzeugenden Auftritts bei seinem Startelf-Debüt im ersten Klopp-Lehrgang gegen Griechenland nicht berücksichtigt wurde.

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Dem VfB droht indes der Verlust von Chabot, dessen Vertrag - wie von zahlreichen anderen Stammspielern - im Sommer 2028 ausläuft. Bislang wurden dem Vernehmen nach aber noch keine konkreten Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit geführt.