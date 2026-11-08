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Der DFB hat ein weiteres Talent an eine andere Nation verloren. Der deutsche Jugendnationalspieler Matteo Palma wurde für die A-Nationalmannschaft Italiens nominiert.

Wie die Squadra Azzurra am Samstag verkündete, hat Trainer Roberto Mancini den Abwehrspieler von Udinese Calcio für die Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Belgien für den verletzten Innenverteidiger Gianluca Mancini (AS Rom) - nicht verwandt oder verschwägert mit Roberto - nachnominiert.

Durch die Nominierung hat Palma einen Verbandswechsel vollzogen. Bei einem Debüt wäre der 18-Jährige in der Theorie aber noch spielberechtigt für die deutsche Nationalmannschaft - gekoppelt an bestimmte Bedingungen der FIFA-Statuten. Demnach kann ein Spieler für ein anderes Land spielen, wenn dieser höchstens drei Partien (Pflicht- oder Testspiele) bestritten hat, bei seinem letzten Einsatz noch nicht 21 Jahre alt war, nicht an einer WM oder EM teilgenommen hat, der letzte Einsatz drei Jahre oder mehr zurückliegt und die Staatsbürgerschaft des anderen Verbands schon im Vorfeld besessen hat.

Das ist bei Palma noch der Fall. Der Teenager wurde im März 2008 in Berlin geboren, spielte zunächst für den italienischen Nachwuchs und anschließend für die U16, 17 und 18 Deutschlands. Ausgebildet wurde Palma bei Hertha BSC, ehe er 2022 zu Udinese wechselte. Dort kam er bereits in der vergangenen Spielzeit zu vereinzelten Einsätzen für die erste Mannschaft, wurde zur Rückrunde an Zweitligist Sampdoria Genua verliehen und ist inzwischen fester Bestandteil des Profi-Kaders.

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Udinese Letzter der Serie A, aber Matteo Palma überzeut

Nach einer Muskelverletzung zu Saisonbeginn hat sich Palma inzwischen sogar zum Stammspieler entwickelt und stand in den vergangenen vier Serie-A-Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Mit lediglich fünf Punkten aus elf Spielen ist Udinese aktuell das Tabellenschlusslicht.

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Mit 25 Gegentoren hat Udinese außerdem die zweitschlechteste Defensive der Liga vorzuweisen. Dennoch gehört Palma zu den größten Talenten des Landes. Erst im September hatte der Youngster noch offen gelassen, welches Nationalteam er auflaufen möchte. "Ich stehe mit beiden Nationalmannschaften in Kontakt, habe mich aber noch nicht entschieden. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, eines dieser Angebote anzunehmen", sagte er gegenüber dem Transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

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Die lange Liste der Talente, die auch für den DFB hätten spielen können

Nun fiel die Entscheidung schneller als vermutet, was für den DFB nach Spielern wie Kenan Yildiz, Can Uzun, Paul Wanner oder Ibrahim Maza die nächste Schlappe der jüngeren Vergangenheit bedeutet. Gleichwohl berief Jürgen Klopp für den kommenden Lehrgang in Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach ein hochveranlagtes Talent in seinen Kader, das auch für Marokko spielberechtigt wäre.

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Stürmer Nicolo Tresoldi könnte ebenfalls für Italien spielen, will sich aber erst nach seiner Teilnahme mit Deutschland an der U21-EM im kommenden Sommer entscheiden.

In der Innenverteidigung ist indes auch nur wenig Platz für weitere Spieler. Hinter den gesetzten Jonathan Tah (FC Bayern München), Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck (beide BVB) machten für die Partien gegen Serbien und die Niederlande Malick Thiaw (Newcastle United) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) das Rennen. Yann-Aurel Bisseck, immerhin Stammspieler bei Inter Mailand, wurde hingegen überraschend nicht berücksichtigt.