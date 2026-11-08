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Tim Ursinus

Er ist schon Stammspieler in der Serie A: Italien schnappt Deutschland ein großes Talent weg

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Der DFB hat ein weiteres Talent an eine andere Nation verloren. Der deutsche Jugendnationalspieler Matteo Palma wurde für die A-Nationalmannschaft Italiens nominiert.

Wie die Squadra Azzurra am Samstag verkündete, hat Trainer Roberto Mancini den Abwehrspieler von Udinese Calcio für die Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Belgien für den verletzten Innenverteidiger Gianluca Mancini (AS Rom) - nicht verwandt oder verschwägert mit Roberto - nachnominiert.

Durch die Nominierung hat Palma einen Verbandswechsel vollzogen. Bei einem Debüt wäre der 18-Jährige in der Theorie aber noch spielberechtigt für die deutsche Nationalmannschaft - gekoppelt an bestimmte Bedingungen der FIFA-Statuten. Demnach kann ein Spieler für ein anderes Land spielen, wenn dieser höchstens drei Partien (Pflicht- oder Testspiele) bestritten hat, bei seinem letzten Einsatz noch nicht 21 Jahre alt war, nicht an einer WM oder EM teilgenommen hat, der letzte Einsatz drei Jahre oder mehr zurückliegt und die Staatsbürgerschaft des anderen Verbands schon im Vorfeld besessen hat.

Das ist bei Palma noch der Fall. Der Teenager wurde im März 2008 in Berlin geboren, spielte zunächst für den italienischen Nachwuchs und anschließend für die U16, 17 und 18 Deutschlands. Ausgebildet wurde Palma bei Hertha BSC, ehe er 2022 zu Udinese wechselte. Dort kam er bereits in der vergangenen Spielzeit zu vereinzelten Einsätzen für die erste Mannschaft, wurde zur Rückrunde an Zweitligist Sampdoria Genua verliehen und ist inzwischen fester Bestandteil des Profi-Kaders.

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Udinese Letzter der Serie A, aber Matteo Palma überzeut

Nach einer Muskelverletzung zu Saisonbeginn hat sich Palma inzwischen sogar zum Stammspieler entwickelt und stand in den vergangenen vier Serie-A-Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Mit lediglich fünf Punkten aus elf Spielen ist Udinese aktuell das Tabellenschlusslicht.

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Mit 25 Gegentoren hat Udinese außerdem die zweitschlechteste Defensive der Liga vorzuweisen. Dennoch gehört Palma zu den größten Talenten des Landes. Erst im September hatte der Youngster noch offen gelassen, welches Nationalteam er auflaufen möchte. "Ich stehe mit beiden Nationalmannschaften in Kontakt, habe mich aber noch nicht entschieden. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, eines dieser Angebote anzunehmen", sagte er gegenüber dem Transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Die lange Liste der Talente, die auch für den DFB hätten spielen können

Nun fiel die Entscheidung schneller als vermutet, was für den DFB nach Spielern wie Kenan Yildiz, Can Uzun, Paul Wanner oder Ibrahim Maza die nächste Schlappe der jüngeren Vergangenheit bedeutet. Gleichwohl berief Jürgen Klopp für den kommenden Lehrgang in Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach ein hochveranlagtes Talent in seinen Kader, das auch für Marokko spielberechtigt wäre.

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Stürmer Nicolo Tresoldi könnte ebenfalls für Italien spielen, will sich aber erst nach seiner Teilnahme mit Deutschland an der U21-EM im kommenden Sommer entscheiden.

In der Innenverteidigung ist indes auch nur wenig Platz für weitere Spieler. Hinter den gesetzten Jonathan Tah (FC Bayern München), Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck (beide BVB) machten für die Partien gegen Serbien und die Niederlande Malick Thiaw (Newcastle United) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) das Rennen. Yann-Aurel Bisseck, immerhin Stammspieler bei Inter Mailand, wurde hingegen überraschend nicht berücksichtigt.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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