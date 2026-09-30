"Er ist fantastisch": Florian Wirtz kassiert fettes Lob von einem Erfolgstrainer

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente (65) traut Jürgen Klopp (59) zu, die deutsche Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu führen. Dafür brauche es aber viel Geduld. Außerdem schwärmte der Welt- und Europameistermacher von einem Mittelfeldstar des DFB-Teams.

Von der Sport Bild gefragt, welchen deutschen Spieler er gerne in seiner spanischen Auswahl hätte, antwortete de la Fuente:"Florian Wirtz, er ist fantastisch. Bedauerlicherweise hat er keinen spanischen Pass (lacht). Ich mag seine Spielweise."

Auch abgesehen vom 23 Jahre alten Edeltechniker des FC Liverpool outete sich de la Fuente als Fan des deutschen Fußballs: "Deutschland hat eine große Geschichte im Weltfußball, diesen vor allem in den 70er-Jahren auf Klub- und Nationalmannschaftsebene geprägt. Dazu brachte man immer wieder große Spieler hervor – nicht nur Franz Beckenbauer. Früher als Kind bewunderte ich Günter Netzer, einen unglaublichen Spieler, als er bei Real Madrid war. Was er für Traumpässe spielte, das war einzigartig. Auch Paul Breitner ist mir in Erinnerung geblieben als toller Spieler."

Zu Zeiten Netzers und Breitners verkörperte die deutsche Nationalelf absolute Weltspitze. Davon ist man nach drei verkorksten WM-Endrunden mittlerweile weit entfernt.

Jürgen Klopp soll als Nachfolger Julian Nagelsmanns (39) auf dem Posten des Bundestrainers den Turnaround schaffen. "Er ist ein Weltklasse-Trainer, den ich persönlich leider noch nicht kennengelernt habe", sagte de la Fuente, der auch seine Einschätzung lieferte: "Man muss natürlich differenzieren zwischen der Arbeit eines Vereins- und eines Nationaltrainers. Es gibt schon einige Unterschiede, an die er sich gewöhnen muss. Allerdings glaube ich, dass Jürgen Klopp in der Lage sein wird, eine Weltklasse-Mannschaft mit Top-Spielern aufzubauen. Dafür benötigt man aber Zeit."

Jeder wünsche sich im Fußball "schnellen Erfolg". Es sei jedoch "nicht damit getan, ständig den Trainer zu wechseln". Stattdessen brauche man "eine klare Philosophie, an der muss festgehalten werden - auch bei Rückschlägen."

Wie erfolgreich ist Spanien unter Luis de la Fuente?

Diese klare Philosophie gibt es bei de la Fuentes Spaniern zweifellos. Sie sind seit geraumer Zeit das Maß der Dinge in Europa und mittlerweile nach den Titeln in der Nations League (2023) und bei der Europameisterschaft (2024) auch Weltmeister. Am Dienstagabend unterstrich die Furia roja ihre Dominanz mit einem 4:1-Heimsieg gegen Kroatien in der Nations League. Es war das 40. Spiel in Folge ohne Niederlage, das schaffte laut Squawka zuvor noch keine andere Nationalelf. Die "goldene Elf" von Ungarn blieb zwar von 1950 bis 1954 in Pflichtspielen unbesiegt, absolvierte aber in diesem Zeitraum nur derer 32.

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Beim Erfolg im Duell mit den Kroaten schnürte Superstar Lamine Yamal einen Doppelpack. Über den Teenager sagte de la Fuente:"Er ist erst 19 Jahre alt. Mit 16 hat er bei uns in der Nationalmannschaft debütiert. Er hat in dem Alter auf dem Platz Dinge gemacht, die ich noch nie gesehen hatte. Obwohl es einen Lionel Messi gibt, einen Cristiano Ronaldo, die in jungen Jahren außergewöhnlich waren. (…)"

Eine bedeutende Rolle hätte bei der Entwicklung Yamals auch dessen Barca-Coach Hansi Flick (61). Dieser sei "natürlich sehr wichtig, weil die Spieler in ihren Vereinen die meiste Zeit verbringen. Und Yamal hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend weiterentwickelt. Gleichzeitig profitieren die Vereine aber auch von der Nationalmannschaft, wenn ihre Spieler dort sind und gegen andere große Nationen spielen können. Denn das ist ein Qualitätssprung."