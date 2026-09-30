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Falko Blöding

"Er ist fantastisch": Florian Wirtz kassiert fettes Lob von einem Erfolgstrainer

UEFA Nations League A
Deutschland
Spanien
Jürgen Klopp
L. de la Fuente
F. Wirtz

Luis de la Fuente hat sich als Fan des deutschen Fußballs geoutet. Besonders Florian Wirtz gefällt ihm.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente (65) traut Jürgen Klopp (59) zu, die deutsche Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu führen. Dafür brauche es aber viel Geduld. Außerdem schwärmte der Welt- und Europameistermacher von einem Mittelfeldstar des DFB-Teams.

Von der Sport Bild gefragt, welchen deutschen Spieler er gerne in seiner spanischen Auswahl hätte, antwortete de la Fuente:"Florian Wirtz, er ist fantastisch. Bedauerlicherweise hat er keinen spanischen Pass (lacht). Ich mag seine Spielweise."

Auch abgesehen vom 23 Jahre alten Edeltechniker des FC Liverpool outete sich de la Fuente als Fan des deutschen Fußballs: "Deutschland hat eine große Geschichte im Weltfußball, diesen vor allem in den 70er-Jahren auf Klub- und Nationalmannschaftsebene geprägt. Dazu brachte man immer wieder große Spieler hervor – nicht nur Franz Beckenbauer. Früher als Kind bewunderte ich Günter Netzer, einen unglaublichen Spieler, als er bei Real Madrid war. Was er für Traumpässe spielte, das war einzigartig. Auch Paul Breitner ist mir in Erinnerung geblieben als toller Spieler."

Zu Zeiten Netzers und Breitners verkörperte die deutsche Nationalelf absolute Weltspitze. Davon ist man nach drei verkorksten WM-Endrunden mittlerweile weit entfernt.

Jürgen Klopp soll als Nachfolger Julian Nagelsmanns (39) auf dem Posten des Bundestrainers den Turnaround schaffen. "Er ist ein Weltklasse-Trainer, den ich persönlich leider noch nicht kennengelernt habe", sagte de la Fuente, der auch seine Einschätzung lieferte: "Man muss natürlich differenzieren zwischen der Arbeit eines Vereins- und eines Nationaltrainers. Es gibt schon einige Unterschiede, an die er sich gewöhnen muss. Allerdings glaube ich, dass Jürgen Klopp in der Lage sein wird, eine Weltklasse-Mannschaft mit Top-Spielern aufzubauen. Dafür benötigt man aber Zeit."

Jeder wünsche sich im Fußball "schnellen Erfolg". Es sei jedoch "nicht damit getan, ständig den Trainer zu wechseln". Stattdessen brauche man "eine klare Philosophie, an der muss festgehalten werden - auch bei Rückschlägen."

Wie erfolgreich ist Spanien unter Luis de la Fuente?

Diese klare Philosophie gibt es bei de la Fuentes Spaniern zweifellos. Sie sind seit geraumer Zeit das Maß der Dinge in Europa und mittlerweile nach den Titeln in der Nations League (2023) und bei der Europameisterschaft (2024) auch Weltmeister. Am Dienstagabend unterstrich die Furia roja ihre Dominanz mit einem 4:1-Heimsieg gegen Kroatien in der Nations League. Es war das 40. Spiel in Folge ohne Niederlage, das schaffte laut Squawka zuvor noch keine andere Nationalelf. Die "goldene Elf" von Ungarn blieb zwar von 1950 bis 1954 in Pflichtspielen unbesiegt, absolvierte aber in diesem Zeitraum nur derer 32.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-PRESSERGetty Images

Beim Erfolg im Duell mit den Kroaten schnürte Superstar Lamine Yamal einen Doppelpack. Über den Teenager sagte de la Fuente:"Er ist erst 19 Jahre alt. Mit 16 hat er bei uns in der Nationalmannschaft debütiert. Er hat in dem Alter auf dem Platz Dinge gemacht, die ich noch nie gesehen hatte. Obwohl es einen Lionel Messi gibt, einen Cristiano Ronaldo, die in jungen Jahren außergewöhnlich waren. (…)"

Eine bedeutende Rolle hätte bei der Entwicklung Yamals auch dessen Barca-Coach Hansi Flick (61). Dieser sei "natürlich sehr wichtig, weil die Spieler in ihren Vereinen die meiste Zeit verbringen. Und Yamal hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend weiterentwickelt. Gleichzeitig profitieren die Vereine aber auch von der Nationalmannschaft, wenn ihre Spieler dort sind und gegen andere große Nationen spielen können. Denn das ist ein Qualitätssprung."

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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