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"Er ist ein riesiges Talent seit Jahren": Paris Brunner reagiert auf Gerüchte um Debüt unter Jürgen Klopp im DFB-Team

Conference League
AS Monaco - SC Freiburg
AS Monaco

Paris Brunner klatschte nach seinem nächsten starken Auftritt glückselig mit seinen Teamkollegen der AS Monaco ab, zu einer Kampfansage in Richtung A-Nationalmannschaft ließ er sich aber nicht hinreißen.

"Ich versuche das zu tun, was ich am besten kann - und zwar Tore schießen", sagte der 20-Jährige bei RTL. Derzeit gebe es noch keinen Kontakt zu Bundestrainer Jürgen Klopp und er zerbreche sich darüber auch nicht den Kopf. "Die Aktion kommt von ihm, ich mache hier einfach weiter", betonte Brunner.

Beim 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg glänzte der U21-Nationalspieler mit einem tollen Führungstreffer. Sekunden vor der Halbzeit lupfte Brunner den Ball traumhaft über Max Rosenfelder und blieb nach schneller Drehung allein vor dem Tor eiskalt (45.+2). "In der Situation ging es ganz schnell. Ich habe einfach aus Instinkt gehandelt und das gemacht, was ich am besten kann - Tore schießen", sagte der frühere U17-Weltmeister.

Für seinen Verein steht er in dieser Spielzeit bei acht Treffern in neun Pflichtspielen, auch bei seiner Premiere in der deutschen U21 war er gleich doppelt erfolgreich. Klopp erklärte bereits, dass er ihn auf dem Zettel habe.

"Er ist ein riesiges Talent seit Jahren", hatte der Bundestrainer zuletzt gesagt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht den früheren Dortmunder allerdings in der U21 "im Moment noch gut aufgehoben".

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