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imago-sport-1083642959.jpgAnadolu Agency

"Er ist ein absolutes Naturtalent ". Zinedine Zidane schwärmt nach Frankreich-Auftritt von Bayern-Star Michael Olise

UEFA Nations League A
M. Olise
Z. Zidane
Bundesliga
Bayern München
Belgien - Frankreich
Belgien
Frankreich

Michael Olise hat nach seinem Siegtreffer gegen Belgien Lob von höchster Stelle erhalten.

"Er ist ein absolutes Naturtalent und liebt es einfach, Fußball zu spielen. Das sieht man", sagte der neue französische Nationaltrainer Zinedine Zidane über den Star von Bayern München: "Er fühlt das Spiel. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein."

Olise hatte kurz nach seiner Einwechslung in Brüssel das entscheidende Tor erzielt. Zidane, sichtlich emotional, stürmte beim Jubeln die Linie entlang und schoss einen dort platzierten Ball zur Seite. "Wir waren in allen Bereichen wirklich gut. Gegen eine sehr starke belgische Mannschaft, die uns das Leben schwer gemacht hat, haben wir standgehalten, sehr gut gespielt und Mut bewiesen", sagte er.

Nach Auswärtssiegen in Belgien und der Türkei (jeweils 1:0) führt Frankreich die Gruppe A1 der Nations League derzeit an. "Wir brauchen jetzt eine Pause. Wir sind viel gereist und hatten nicht viel Zeit zum Trainieren oder Ausruhen", betonte Zidane.

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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