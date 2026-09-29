"Er ist ein absolutes Naturtalent ". Zinedine Zidane schwärmt nach Frankreich-Auftritt von Bayern-Star Michael Olise

"Er ist ein absolutes Naturtalent und liebt es einfach, Fußball zu spielen. Das sieht man", sagte der neue französische Nationaltrainer Zinedine Zidane über den Star von Bayern München: "Er fühlt das Spiel. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein."

Olise hatte kurz nach seiner Einwechslung in Brüssel das entscheidende Tor erzielt. Zidane, sichtlich emotional, stürmte beim Jubeln die Linie entlang und schoss einen dort platzierten Ball zur Seite. "Wir waren in allen Bereichen wirklich gut. Gegen eine sehr starke belgische Mannschaft, die uns das Leben schwer gemacht hat, haben wir standgehalten, sehr gut gespielt und Mut bewiesen", sagte er.

Nach Auswärtssiegen in Belgien und der Türkei (jeweils 1:0) führt Frankreich die Gruppe A1 der Nations League derzeit an. "Wir brauchen jetzt eine Pause. Wir sind viel gereist und hatten nicht viel Zeit zum Trainieren oder Ausruhen", betonte Zidane.