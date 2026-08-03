Wie einem Bericht der spanischen Zeitung AS zu entnehmen ist, hat Gunners-Trainer Mikel Arteta bereits ersten Kontakt zum brasilianischen Nationalspieler aufgenommen. In einem Gespräch habe Arteta Vini Jr. versichert, dass er Arsenals unbedingter Wunschspieler sei und dass sich das neue Projekt bei den Londonern - sollte es zu einem Transfer kommen - primär um ihn drehen werde.

Vinicius war am Sonntag aus seinem WM-Urlaub nach Madrid zurückgekehrt und soll dort in den kommenden Tagen Gespräche mit Neu-Trainer Jose Mourinho führen, um seine Absichten zu erläutern.

Die Madrilenen fordern dem Vernehmen nach eine schnelle Entscheidung des 26-Jährigen, für den es auf zwei unterschiedliche Optionen hinausläuft: verlängern bei Real oder ein Wechsel noch in diesem Sommer zum FC Arsenal. Die Königlichen wollen tunlichst vermeiden, den Brasilianer nach Ablauf dessen aktuellen Vertrages 2027 ablösefrei abzugeben.

Bereits seit rund eineinhalb Jahren wabert die Frage, ob Vinicius sein Arbeitspapier im Bernabeu verlängert oder nicht, vor sich hin. Der Flügelspieler soll sich zwar grundsätzlich weiterhin bei den Blancos sehen, in finanziellen Belangen entstanden in den Verhandlungen allerdings Hindernisse.

Wie unüberbrückbar diese sind, darüber gab es immer wieder unterschiedliche Meldungen. Einem jüngsten Bericht von The Athletic zufolge weisen die Vorstellungen von Verein und Spieler weiterhin deutliche Unterschiede auf.

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FC Arsenal bringt sich bei Vinicius Junior in Stellung

Seit Frühjahr 2025 soll das Vinicius-Lager demnach auf einem Gesamtpaket bestehen, das ihm knapp 30 Millionen Euro pro Jahr einbringen würde. Darin soll auch ein Unterschriftsbonus enthalten sein - laut The Athletic der Knackpunkt, denn Real will sich darauf wohl keinesfalls einlassen.

Und da kommt der FC Arsenal ins Spiel. Die Gunners sollen Vinicius' unklare Situation laut The Athletic seit Monaten dazu genutzt haben, um hinter den Kulissen die Rahmenbedingungen für einen möglichen Mega-Transfer abzustecken. Vor kurzem berichteten englische Medien dann übereinstimmend, dass Arsenal ein Rekordangebot für Vinicius plane und den Dribbler zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte machen wolle.

Billig dürfte der Brasilianer gleichwohl nicht werden. Trotz eines "nur" noch bis zum nächsten Sommer laufenden Vertrages soll Real Madrid nicht weniger als 150 Millionen Euro Ablöse fordern, sollte sich Vinicius dazu entschieden, sein Arbeitspapier nicht zu verlängern.