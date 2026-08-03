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Er ist der Wunschspieler des FC Arsenal: Mikel Arteta nimmt offenbar Kontakt zu 150-Millionen-Euro-Mann auf

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Der FC Arsenal intensiviert offenbar seine Bemühungen um einen Transfer von Real Madrids Vinicius Junior.

Wie einem Bericht der spanischen Zeitung AS zu entnehmen ist, hat Gunners-Trainer Mikel Arteta bereits ersten Kontakt zum brasilianischen Nationalspieler aufgenommen. In einem Gespräch habe Arteta Vini Jr. versichert, dass er Arsenals unbedingter Wunschspieler sei und dass sich das neue Projekt bei den Londonern - sollte es zu einem Transfer kommen - primär um ihn drehen werde.

Vinicius war am Sonntag aus seinem WM-Urlaub nach Madrid zurückgekehrt und soll dort in den kommenden Tagen Gespräche mit Neu-Trainer Jose Mourinho führen, um seine Absichten zu erläutern.

Die Madrilenen fordern dem Vernehmen nach eine schnelle Entscheidung des 26-Jährigen, für den es auf zwei unterschiedliche Optionen hinausläuft: verlängern bei Real oder ein Wechsel noch in diesem Sommer zum FC Arsenal. Die Königlichen wollen tunlichst vermeiden, den Brasilianer nach Ablauf dessen aktuellen Vertrages 2027 ablösefrei abzugeben.

Bereits seit rund eineinhalb Jahren wabert die Frage, ob Vinicius sein Arbeitspapier im Bernabeu verlängert oder nicht, vor sich hin. Der Flügelspieler soll sich zwar grundsätzlich weiterhin bei den Blancos sehen, in finanziellen Belangen entstanden in den Verhandlungen allerdings Hindernisse.

Wie unüberbrückbar diese sind, darüber gab es immer wieder unterschiedliche Meldungen. Einem jüngsten Bericht von The Athletic zufolge weisen die Vorstellungen von Verein und Spieler weiterhin deutliche Unterschiede auf.

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FC Arsenal bringt sich bei Vinicius Junior in Stellung

Seit Frühjahr 2025 soll das Vinicius-Lager demnach auf einem Gesamtpaket bestehen, das ihm knapp 30 Millionen Euro pro Jahr einbringen würde. Darin soll auch ein Unterschriftsbonus enthalten sein - laut The Athletic der Knackpunkt, denn Real will sich darauf wohl keinesfalls einlassen.

Und da kommt der FC Arsenal ins Spiel. Die Gunners sollen Vinicius' unklare Situation laut The Athletic seit Monaten dazu genutzt haben, um hinter den Kulissen die Rahmenbedingungen für einen möglichen Mega-Transfer abzustecken. Vor kurzem berichteten englische Medien dann übereinstimmend, dass Arsenal ein Rekordangebot für Vinicius plane und den Dribbler zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte machen wolle.

Billig dürfte der Brasilianer gleichwohl nicht werden. Trotz eines "nur" noch bis zum nächsten Sommer laufenden Vertrages soll Real Madrid nicht weniger als 150 Millionen Euro Ablöse fordern, sollte sich Vinicius dazu entschieden, sein Arbeitspapier nicht zu verlängern.

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Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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