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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus

Er ist dem FC Bayern München kein Unbekannter: Star-Berater verhalf FCB angeblich zu Gesprächen mit Supertalent

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J. Gabriel

Der Poker um Wunderkind JJ Gabriel spitzt sich weiter zu. Nun mischt auch ein dem FC Bayern München bestens bekannter Star-Berater mit.

Nach Informationen der Manchester Evening News hat auch Ali Barat im Poker um Wunderkind JJ Gabriel seine Finger im Spiel. Der Starberater der Agentur "Epic Sports" habe mitgeholfen, die Gespräche zwischen Spieleseite und den dem Vernehmen nach interessierten Vereinen FC Bayern München sowie Real Madrid zu initiieren.

Dem Bericht zufolge habe Barats Auftreten für eine Überraschung bei Manchester United, dem Noch-Arbeitgeber des 15-Jährigen, gesorgt. Spielerberater dürfen nämlich offiziell keine Provision bei U16-Spielern veranschlagen oder Zahlungen annehmen. Mit seinem Vorstoß hat sich der schon zweifach als weltbester Agent ausgezeichnete Iraner aber bereits in Stellung gebracht, um den Teenager in Zukunft unter Vertrag zu nehmen.

Barat gehört aktuell zweifellos zu den größten Beratern des Geschäfts, eckt aufgrund seines Auftretens aber auch immer wieder an. Bekanntheit erlangte er unter anderem durch die Abwicklung des Leihgeschäfts von Nicolas Jackson mit dem FC Bayern München, woraufhin er sich in einer skurrilen Mitteilung mit der Überschrift "Ali Barat hat das Spiel neu definiert" kurzerhand selbst feierte und Details zum Geschäft zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Chelsea enthüllte. In diesem Sommer verlor er aufgrund der Posse um Noah Atubolu jedoch etwas an "Glanz", dem er falsche Versprechungen gemacht haben soll. Schließlich trennten sich die Wege und der Torhüter verhandelte auf eigene Faust seine Zukunft, die inzwischen Eintracht Frankfurt heißt.

Warum will JJ Gabriel Manchester United verlassen?

Gabriel will Manchester übereinstimmenden Medienberichten zufolge unbedingt verlassen und soll sogar darum gebeten haben, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", hieß es in einem Bericht des Telegraph. Laut der Daily Mail ist seine Familie der Ansicht, dass die Red Devils gegenüber Teams wie Arsenal, Manchester City, Bayern München, Barcelona und Real Madrid drastisch ins Hintertreffen geraten sind.

Aus Spanien ist derweil zu hören, dass Barca und Real im Rennen um den jungen Offensivspieler die Nase vorn haben sollen. Den Katalanen stattete er zuletzt angeblich sogar einen Besuch ab. Wie Sky Sports unlängst berichtete, fanden bereits fortgeschrittene Gespräche mit beiden spanischen Weltklubs statt.

imago-sport-1069824450.jpgIMAGO

Wie hat der FC Bayern auf die Gerüchte um JJ Gabriel reagiert?

Indes soll es bereits seit Februar Kontakt zum FC Bayern geben. Jüngst angesprochen auf Gabriel, hielt sich Sportdirektor Christoph Freund aber bedeckt. "Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist - ein außergewöhnliches Talent. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen", sagte er und dementierte einen aktuellen Austausch mit der Spielerseite.

Neben der gewaltigen Konkurrenz im Werben um Gabriel stellen auch die internationalen Transferregeln ein Hindernis bei einer potenziellen Verpflichtung da. Als Engländer dürfte der hochtalentierte Angreifer grundsätzlich erst ab seinem 18. Geburtstag zu einem europäischen Klub wechseln und dort als Profi spielen, was auch für Real oder Barca ein Problem wäre. Allerdings gibt es einen Ausweg. Weil sein Vater aus Irland stammt und seine Mutter zypriotische Wurzeln hat, könnte sich der Youngster einen EU-Pass sichern.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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