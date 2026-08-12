Er hatte maßgeblichen Anteil an zwei Königstransfers! BVB könnte wohl wichtigen Mitarbeiter verlieren

Wie Sky Sports berichtet, könnte Borussia Dortmund seinen Chefscout Sebastian Krug verlieren. Demnach würden mehrere europäische Topklubs Interesse an dem 43-Jährigen zeigen. Insbesondere in der Premier League soll er einen großartigen Ruf genießen, Avancen sollen ihm unter anderem Newcastle United und Tottenham Hotspur machen.

Krug, der 2022 zum Chefscout beim BVB aufstieg und sich das Amt seit November 2024 mit Laurent Busser teilt, weist eine beeindruckende Vita auf. Er soll maßgeblich an den Verpflichtungen von Jude Bellingham und Erling Haaland beteiligt gewesen sein. Insgesamt bescherte er dem BVB Erlöse von rund 350 Millionen Euro.

Neben der Sichtung von potenziellen Neuzugängen gehörte auch die Bewertung von Spielern mit Blick auf die zukünftige Kaderentwicklung sowie die Pflege eines internationalen Netzwerks zu Krugs Aufgabenfeld.

In dem Bericht blieb indes offen, ob sich die Borussia bei einem Abgang um einen Nachfolger kümmern würde oder Busser die alleinige Verantwortung übernimmt.