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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus

Er hatte den Bundesliga-Rekord schon davor! Michael Olise vom FC Bayern steigert sich nochmal

Bundesliga
Bayern München
M. Olise
Frankreich
UEFA Nations League A

Weil er sich erneut - oder noch immer - in Topform befindet, hat Michael Olise einen weiteren Meilenstein erreicht.

Michael Olise vom FC Bayern München hat seinen eigenen Bundesliga-Rekord nochmal übertroffen. Laut dem Portal Transfermarkt.de hat der Offensivspieler seinen Marktwert um zehn Millionen Euro auf 180 Millionen Euro steigern können.

Mit seinen starken Aufritten bei der WM hatte er die Summe bereits auf die zuvor in der Bundesliga nie erreichte Bestmarke von 170 Millionen Euro gesteigert. Den Rekord hatte zuvor Erling Haaland mit 150 Millionen Euro inne, den er im Jahr 2021 beim BVB aufgestellt hatte.

Olise befindet sich in der noch jungen Spielzeit mal wieder in absoluter Topform. Mit seinem Siegtreffer für die französische Nationalmannschaft gegen Belgien (1:0) erzielte der 24-Jährige sein neuntes Tor im neunten Pflichtspiel. Dazu gesellen sich fünf Assists, weshalb er aktuell im Schnitt nur rund 47 Minuten pro Torbeteiligung benötigt.

Anschließend geriet Frankreichs neuer Trainer Zinedine Zidane ins Schwärmen. "Er ist ein absolutes Naturtalent und liebt es einfach, Fußball zu spielen. Das sieht man. Er fühlt das Spiel. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein", sagte er nach dem Belgien-Spiel.

Transfermarkt.de: Welche Spieler sind mehr wert als Michael Olise?

Allein für die Bayern stehen diese Saison bereits acht Tore und vier Vorlagen zu Buche. Im Anschluss an seinen Dreierpack bei der rauschenden 7:0-Gala des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin vor der Länderspielpause hob ihn FCB-Sportvorstand Max Eberl kurzerhand in den Favoritenkreis für den Gewinn des Ballon d'Or.

Olise wie auch Teamkollege Harry Kane auf der 30-köpfigen Kandidatenliste für die Trophäe. Dem Engländer attestierte der 53-Jährige ohnehin große Chancen, "aber Michael schleicht sich mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt auch in diesen Kreis rein. Also er gehört definitiv für mich zu den besten Fußballern der Welt".

Bei der viel beachteten Wahl Ende Oktober werden indes nur die Leistungen der abgelaufenen Saison bewertet. In jenem Zeitraum wusste Olise aber ebenfalls zu überzeugen. Neben fünf Assists bei der WM standen am Ende 53 (!) Scorerpunkte für die Bayern zu Buche.

Neben dem kongenialen Bayern-Duo gehören auch Lamine Yamal (FC Barcelona) und Kylian Mbappe (Real Madrid) zu den Anwärtern auf den Ballon d'Or, die beide zuletzt mächtig Eigenwerbung betrieben. Ersterer gilt gemeinsam mit Erling Haaland (Manchester City) bei Transfermarkt.de mit 220 Millionen Euro als wertvollster Spieler der Welt - gefolgt von Mbappe (200 Millionen Euro) und Olise. Kanes Marktwert liegt ob dessen fortgeschrittenen Alters (33) derweil bei 60 Millionen Euro.

Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images


Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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