Michael Olise vom FC Bayern München hat seinen eigenen Bundesliga-Rekord nochmal übertroffen. Laut dem Portal Transfermarkt.de hat der Offensivspieler seinen Marktwert um zehn Millionen Euro auf 180 Millionen Euro steigern können.

Mit seinen starken Aufritten bei der WM hatte er die Summe bereits auf die zuvor in der Bundesliga nie erreichte Bestmarke von 170 Millionen Euro gesteigert. Den Rekord hatte zuvor Erling Haaland mit 150 Millionen Euro inne, den er im Jahr 2021 beim BVB aufgestellt hatte.

Olise befindet sich in der noch jungen Spielzeit mal wieder in absoluter Topform. Mit seinem Siegtreffer für die französische Nationalmannschaft gegen Belgien (1:0) erzielte der 24-Jährige sein neuntes Tor im neunten Pflichtspiel. Dazu gesellen sich fünf Assists, weshalb er aktuell im Schnitt nur rund 47 Minuten pro Torbeteiligung benötigt.

Anschließend geriet Frankreichs neuer Trainer Zinedine Zidane ins Schwärmen. "Er ist ein absolutes Naturtalent und liebt es einfach, Fußball zu spielen. Das sieht man. Er fühlt das Spiel. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein", sagte er nach dem Belgien-Spiel.

Transfermarkt.de: Welche Spieler sind mehr wert als Michael Olise?

Allein für die Bayern stehen diese Saison bereits acht Tore und vier Vorlagen zu Buche. Im Anschluss an seinen Dreierpack bei der rauschenden 7:0-Gala des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin vor der Länderspielpause hob ihn FCB-Sportvorstand Max Eberl kurzerhand in den Favoritenkreis für den Gewinn des Ballon d'Or.

Olise wie auch Teamkollege Harry Kane auf der 30-köpfigen Kandidatenliste für die Trophäe. Dem Engländer attestierte der 53-Jährige ohnehin große Chancen, "aber Michael schleicht sich mit seiner Art und Weise wie er Fußball spielt auch in diesen Kreis rein. Also er gehört definitiv für mich zu den besten Fußballern der Welt".

Bei der viel beachteten Wahl Ende Oktober werden indes nur die Leistungen der abgelaufenen Saison bewertet. In jenem Zeitraum wusste Olise aber ebenfalls zu überzeugen. Neben fünf Assists bei der WM standen am Ende 53 (!) Scorerpunkte für die Bayern zu Buche.

Neben dem kongenialen Bayern-Duo gehören auch Lamine Yamal (FC Barcelona) und Kylian Mbappe (Real Madrid) zu den Anwärtern auf den Ballon d'Or, die beide zuletzt mächtig Eigenwerbung betrieben. Ersterer gilt gemeinsam mit Erling Haaland (Manchester City) bei Transfermarkt.de mit 220 Millionen Euro als wertvollster Spieler der Welt - gefolgt von Mbappe (200 Millionen Euro) und Olise. Kanes Marktwert liegt ob dessen fortgeschrittenen Alters (33) derweil bei 60 Millionen Euro.

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