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Ex-Nationalspieler Thomas Berthold ist von der AfD zum Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten ernannt worden.

Dies teilte die Parteispitze am Samstag mit. Berthold (62), Weltmeister von 1990, ist selbst parteilos.

"Mit Thomas Berthold haben wir einen Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft gefunden, der wirklich alle Deutschen vertreten kann", teilten Tino Chrupalla und Alice Weidel, die Bundessprecher der AfD, in einem gemeinsamen Statement mit: "Wir setzen bewusst auf einen Bewerber ohne Parteibuch, denn wir wollen einen echten Neustart an der Spitze unseres Staates ermöglichen."

Der 62-malige Nationalspieler Berthold war im Fußballgeschäft zuletzt bis 2005 als Manager von Fortuna Düsseldorf aktiv. In der Corona-Zeit war er mit scharfer Kritik an den staatlichen und behördlichen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung aufgefallen.

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Der Nachfolger des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt. Aller Voraussicht nach dürfte Ilse Aigner, die von der Union und der SPD nominiert wurde, die Mehrheit erhalten. Berthold hat wohl keine realistische Chance.