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Germany v Georgia - 2027 UEFA European Mens Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport
Daniel Buse

"Er hat sich verliebt": Spieler-Trio besorgte DFB-Talent Nicolo Tresoldi seinen Traumklub

Club Brügge
N. Tresoldi
AC Mailand
Italien Serie A
Belgien Jupiler League

Zahlreiche Top-Vereine wollen den Brügge-Stürmer haben - doch der hat sein Herz an einem bestimmten Klub verloren.

Der von vielen Klubs begehrte Nicolo Tresoldi schwärmt nach Angaben seines Vaters für die AC Mailand. "Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen", sagte Emanuele Tresoldi der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Aktuell läuft der deutsche U21-Nationalspieler für Club Brügge auf, das am Dienstag in der Champions League am zweiten Liga-Spieltag bei Inter antritt. Sein Vater Emanuele bestritt als Linksverteidiger unter anderem 18 Serie-A-Partien für Atalanta, bevor die Familie nach Hannover zog.

Die Liebe für die Rossoneri verhindere auch einen Wechsel seines Sohnes zu Inter, sagte Tresoldi senior. "Ich bin mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Seine Fan-Gefühle könnten da die Oberhand gewinnen", stellte er klar und bekräftigte noch einmal: "Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen."

Mit seinen Leistungen beim belgischen Top-Klub hat sich Tresoldi in den Fokus der großen europäischen Verein gespielt. So sollen aus der Bundesliga unter anderem Borussia Dortmund und RB Leipzig an ihm dran sein - aber auch der FC Barcelona, Tottenham, Manchester United und die Roma wurden schon als Interessenten für den Angreifer gehandelt.

Wie lange bleibt Nicolo Tresoldi noch bei Club Brügge?

Tresoldis Vertrag in Brügge läuft noch bis 2029. Der 22-Jährige kam erst im Sommer 2025 für sieben Millionen Euro von Hannover 96 nach Belgien und steigerte dort seinen Marktwert auf 35 Millionen Euro. Angeblich ruft Brügge als Ablösesumme bereits 50 Millionen Euro für ihn auf - was bislang noch kein Verein zahlen wollte.

NICOLO TRESOLDI Getty Images

Mit Spannung wird die Entscheidung Tresoldis erwartet, ob er lieber für das DFB-Team oder die Squadra Azzurra auflaufen möchte. Er fehlte zuletzt im 44-Mann-Kader von Jürgen Klopp, trat aber gleichzeitig für die deutsche U21 an, für die er in 27 Länderspielen schon 16 Tore erzielt hat. Eine Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft will er erst nach der Junioren-Europameisterschaft im kommenden Sommer fällen.

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