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In der zweiten Halbzeit bringt der Franzose den Außenseiter mit einer unüberlegten Aktion wieder zurück ins Spiel.

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Michael Olise hat am Dienstagabend in der Champions League gegen Viking Stavanger den ersten Platzverweis seiner Profikarriere kassiert. Der französische Nationalspieler hatte sich Mitte der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf an der rechten Seitenlinie nicht im Griff: Er warf Gegenspieler Zlatko Tripic den Ball ins Gesicht und sah dafür nach der Gelben auch noch die Rote Karte von Schiedsrichter Georgi Kabakov (Bulgarien).

"Er hat sich provozieren lassen", urteilte Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei Prime Video: "Das ist im Ansatz immer sichtbar, wenn ein Spieler ein taktisches Foul begeht und der Schiedsrichter das nicht ahndet. Er muss die Spieler schützen. Das ist eine klare Tätlichkeit."

Auch für Co-Kommentator Benedikt Höwedes gab es keine zwei Meinungen zu der Szene in der 74. Spielminute. Olise habe sich eben "hinreißen lassen". Nach kurzem Verharren an der Außenlinie verschwand Olise schließlich unter dem großen Jubel der Viking-Fans in den Katakomben. Er wird damit das Spiel gegen Vorjahresfinalist Arsenal nächste Woche auf jeden Fall verpassen.

Kurz vor Olises Ausraster hatten die Bayern nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand auf 3:2 gestellt.In Unterzahl aber kassierte der FCB kurz vor Schluss noch das 3:3. "Olise hat das Spiel vergeigt. Das muss er klar auf seine Kappe nehmen", so Höwedes.

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Christoph Kramer zeigt Verständnis für Michael Olises Reaktion

Nach dem Schlusspfiff äußerte Prime-Experte Christoph Kramer Verständnis für Olises Reaktion, wenngleich er sie nicht guthieß. Immerhin war Tripic mehrfach während der Partie mit provokanter Zweikampfführung aufgefallen: "Der Kollege Tripic wäre mir irgendwann auch auf den Sack gegangen", so der Weltmeister von 2014, der von einer "Kurzschlusshandlung" Olises sprach. Das passiere "in einer Millisekunde" und schließlich sei auch Olise "ein Mensch, der irgendwann denkt: 'Boah Junge, Du nervst mich gerad so sehr.' Direkt bei der Roten Karte habe ich gedacht: 'Ich fühl' Dich.'"

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Wie Kramer sagte auch Olises Mitspieler Harry Kane, dass der Platzverweis "nochmal alles" in dem Spiel verändert habe. Kane tadelte: "Er ist ein junger Spieler, er muss daraus lernen. Fehler passieren, wichtig ist, dass man daraus lernt. Es ist schade, weil große Spiele in der Champions League vor uns liegen."

Wie reagiert Vincent Kompany auf Michael Olises Platzverweis?

Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany nahm kein Blatt vor den Mund: "Diese Rote Karte ist natürlich überblöd. Er weiß das. Bei solchen Sachen sind wir ganz klar."

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"Man sieht in seinen Augen, dass er das schade findet für die Mannschaft", schilderte der Coach weiter. Es sei in Norwegen "kein Halbfinale oder Finale gewesen, aber solche Sachen entscheiden in einer Saison."

Auch Kompany hatte Provokationen des Stavanger-Kapitäns erlebt. "Ich habe Michael gesagt: 'Der Zehner war schlauer als Du.' Man kann nicht immer der Schlaueste auf dem Platz sein." Die Sache sei aber nun nicht mehr zu ändern. Er hoffe, "dass wir irgendwann sagen können, aus diesem Moment sind wir stärker geworden."