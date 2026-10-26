"Er hat keine Leichtigkeit mehr": Lothar Matthäus schlägt Alarm bei VfB-Kapitän Deniz Undav

Bei Sky90 erklärte der Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend, dass der VfB-Angreifer womöglich aufgrund seiner neuen Verantwortung als Stuttgarter Kapitän ein wenig gehemmt sei.

"So sieht es zumindest aus, denn er hat keine Leichtigkeit mehr. Er hat das Lächeln verloren. Er denkt vielleicht zu viel nach", erklärte Matthäus. Zwar plädierte er dafür, Undav die Kapitänsbinde nicht gleich wieder wegzunehmen, "aber vielleicht hat man ihm damit keinen Gefallen getan, weil er zu viel mit sich selbst beschäftigt ist."

Undav, der der Spielführer-Amt zur laufenden Saison von Mittelfeldspieler Atakan Karazor übernommen hatte, hat derzeit mit einer kleinen Formkrise zu kämpfen. In wettbewerbsübergreifend elf Pflichtspielen 2026/27 gelang dem 30-Jährigen erst ein einziger Treffer, in der Bundesliga ist er in sieben Einsätzen noch gänzlich ohne Torerfolg.

Auch deshalb liegt Stuttgart in der Tabelle nur auf dem 15. Platz. Aus den bisherigen sieben Spielen holten die Schwaben gerade einmal sechs Zähler, zuletzt verlor man mit 2:3 gegen das bis dato noch punktlose Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach.

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VfB Stuttgart verliert gegen Tabellenschlusslicht Gladbach

Die Pleite gegen Gladbach sei "der nächste Tiefschlag" für Undav und den VfB gewesen, so Matthäus. "Es ist natürlich auch sehr viel in den letzten zwei Jahren bei ihm im Kopf passiert. Wo kommt er her? Was hat er geleistet? Ganz Deutschland redet über ihn: der Heilsbringer, der die Tore für Deutschland macht, um sie zum Weltmeister zu schießen. Dann auf einmal Kapitän. Das war schon auch viel für seinen Kopf."

Als Kapitän habe Undav nun noch einmal "eine besondere Verantwortung für die Mannschaft. Zwar nicht so viel wie ein Trainer, aber du als Kapitän hast dann doch Dinge, die dich von dem ablenken können, was du eigentlich jahrelang gut gemacht hast", erklärte Matthäus.

Für Stuttgart und Undav steht am Mittwoch das Duell im DFB-Pokal mit dem SC Paderborn an. Am Samstag darauf ist die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß dann in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast.