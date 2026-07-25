Lionel Messi wird nicht mehr für Argentinien auflaufen - glaubt sein Albiceleste-Teamkollege Leandro Paredes. "Wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt. Ich denke, er hat entschieden, dass das sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft war", sagte Paredes Dsports mit Blick auf das WM-Finale, das die Albiceleste am Sonntag in der Verlängerung mit 0:1 gegen Spanien verlor. Eine Resthoffnung, dass sich 'La Pulga' aber noch einmal anders entscheidet, hat Paredes noch: "Hoffentlich nicht", sagte er zur Vermutung, dass der Endspiel-Auftritt Messis finales Duell im Nationaltrikot gewesen ist.

Messi kommt für sein Land auf 207 Partien, in denen er 125 Tore erzielte. Auch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko prägte er das Spiel Argentiniens mit seinen Treffern und seinen Vorlagen, auch wenn er sich seine Szenen auswählte und ansonsten nicht viel Laufarbeit mehr verrichtete. Er verzeichnete am Ende acht Tore und vier Vorlagen. Mit 39 Jahren dürfte es auf jeden Fall seine letzte WM gewesen sein, denn es ist schwer vorstellbar, dass er mit 43 Jahren beim Turnier in Spanien, Portugal und Marokko noch ähnlich wertvoll wie noch in diesen Sommer sein kann.

Nach dem verlorenen Endspiel saß Messi lange alleine auf dem Rasen im Stadion in East Rutherford. "Es schmerzt", sagte auch Paredes zur Niederlage gegen den Europameister Spanien, die jedoch hochverdient war, weil Argentinien außer viel Einsatz nichts anbieten konnte.

Nach dem Ende des Turniers flog Messi in seine Heimatstadt Rosario, um sich dort um seinen kranken Vater zu kümmern, anstatt zum offiziellen Teamempfang zu reisen. Eine Erklärung, ob es für ihn im Nationalteam weitergeht, hat er bislang noch nicht abgegeben.