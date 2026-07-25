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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty
Daniel Buse

"Er hat entschieden": Teamkollege rechnet mit Rücktritt von Lionel Messi aus Nationalmannschaft

Argentinien
L. Messi

Das verlorene Endspiel in East Rutherford könnte laut einem Mitspieler das letzte Länderspiel von Lionel Messi gewesen sein.

Lionel Messi wird nicht mehr für Argentinien auflaufen - glaubt sein Albiceleste-Teamkollege Leandro Paredes. "Wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt. Ich denke, er hat entschieden, dass das sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft war", sagte Paredes Dsports mit Blick auf das WM-Finale, das die Albiceleste am Sonntag in der Verlängerung mit 0:1 gegen Spanien verlor. Eine Resthoffnung, dass sich 'La Pulga' aber noch einmal anders entscheidet, hat Paredes noch: "Hoffentlich nicht", sagte er zur Vermutung, dass der Endspiel-Auftritt Messis finales Duell im Nationaltrikot gewesen ist.

Messi kommt für sein Land auf 207 Partien, in denen er 125 Tore erzielte. Auch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko prägte er das Spiel Argentiniens mit seinen Treffern und seinen Vorlagen, auch wenn er sich seine Szenen auswählte und ansonsten nicht viel Laufarbeit mehr verrichtete. Er verzeichnete am Ende acht Tore und vier Vorlagen. Mit 39 Jahren dürfte es auf jeden Fall seine letzte WM gewesen sein, denn es ist schwer vorstellbar, dass er mit 43 Jahren beim Turnier in Spanien, Portugal und Marokko noch ähnlich wertvoll wie noch in diesen Sommer sein kann.

Nach dem verlorenen Endspiel saß Messi lange alleine auf dem Rasen im Stadion in East Rutherford. "Es schmerzt", sagte auch Paredes zur Niederlage gegen den Europameister Spanien, die jedoch hochverdient war, weil Argentinien außer viel Einsatz nichts anbieten konnte.

Nach dem Ende des Turniers flog Messi in seine Heimatstadt Rosario, um sich dort um seinen kranken Vater zu kümmern, anstatt zum offiziellen Teamempfang zu reisen. Eine Erklärung, ob es für ihn im Nationalteam weitergeht, hat er bislang noch nicht abgegeben.

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Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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