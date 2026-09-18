Klublegende Graeme Souness (73) hat bemerkenswert deutliche Worte für Mohamed Salahs (34) letztes Jahr an der Anfield Road gefunden. Der mittlerweile zu Trabzonspor in die Süper Lig abgewanderte Superstar sei der wesentliche Faktor für die durchwachsene Vorsaison gewesen.

Souness kritisierte den Ägypter im Daily Star: "Der Hauptgrund dafür, dass Liverpool im letzten Jahr nicht gut gespielt hat, ist Mohamed Salah. Ich glaube, dass er innerhalb der Mannschaft für echte Probleme gesorgt hat."

Unter Ex-Trainer Arne Slot (48) verlor Salah Ende 2025 seinen Stammplatz auf der rechten Außenbahn. Er meckerte im Anschluss an ein Last-Minute-Remis beim damaligen Aufsteiger Leeds United öffentlich und schoss auch gegen seinen Trainer. Er fühle sich "vor den Bus geworfen", klagte Salah damals unter anderem. Für Souness ein No-Go: "Er hat da für richtig Unruhe im Team gesorgt, als er draußen geblieben war. Sein Statement damals nach dem Spiel in Leeds, als er meinte, er fühle sich im Stich gelassen. Das hat die Stabilität beschädigt."

Für Souness, der sechs Jahre lang für Liverpool spielte, Kapitän war und dort später auch drei Jahre lang als Trainer arbeitete, hatte sich der Abstieg des Angreifers allerdings bereits Monate zuvor angedeutet. "Ich sah ihn im Community Shield gegen Crystal Palace", erinnerte sich Souness an das verlorene Supercup-Duell (4:5 n.E.) mit dem damaligen FA-Cup-Sieger, "und er war praktisch nicht in das Spiel eingebunden. Ich dachte erst, er habe womöglich ein Problem oder seine Vorbereitung sei kurz gewesen. Aber das war einfach, wie er in der letzten Saison die ganze Zeit gespielt hat. Er war überhaupt nicht in Topform."

Liverpool ging als Titelverteidiger in die vergangenen Spielzeit, verabschiedete sich aber trotz einer denkwürdigen Shoppingtour und Neuzugängen für fast 500 Millionen Euro früh aus dem Titelrennen. Stattdessen taumelte die Mannschaft mehr oder weniger noch in die Champions League.

Am Ende der Saison musste Trainer Slot gehen und auch Salah verließ Liverpool nach zehn Jahren vorzeitig. Im Frühjahr hatte er sich mit den Verantwortlichen auf eine Auslösung seines ursprünglich bis 2027 datierten Vertrags geeinigt.

Wie viele Tore hat Mohamed Salah für den FC Liverpool erzielt?

Der WM-Teilnehmer (119 Länderspiele für Ägypten) wechselte 2016 für 42 Millionen Euro Ablöse von der Roma zu den Reds und wurde unter dem langjährigen Trainer Jürgen Klopp (59) Leistungsträger und Fanliebling. Salah gewann mit Liverpool unter anderem die Champions League, zwei englische Meisterschaften und den FA Cup. In der ewigen Torjägerliste des Traditionsvereins belegt er mit 257 Treffern in 442 Partien den dritten Platz. Viermal wurde er Torschützenkönig in der Premier League.

In der Tat aber war die Saison 2025/26 nach seinen eigenen Maßstäben schwach: Salah erzielte in 41 Partien zwölf Tore und lieferte zehn Vorlagen.

Nach wochenlanger Klubsuche heuerte er im Sommer schließlich durchaus überraschend bei Trabzonspor an. Er unterschrieb dort bis 2028 und lieferte in den ersten fünf Ligaspielen fünf Scorerpunkte (vier Tore, ein Assist).