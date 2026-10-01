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KloppGetty Images

"Er hat auch Liverpool und Dortmund zu Titeln geführt": Ehemaliger DFB-Star stellt sich nach Fehlstart hinter Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien

Trotz des enttäuschenden Starts von Jürgen Klopp als Bundestrainer stellt sich der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hinter seinen früheren Coach.

"Ich bin trotzdem froh, dass Jürgen Bundestrainer ist. Er hat auch Liverpool und Dortmund am Boden übernommen und zu Titeln geführt", sagte der 35-Jährige im Interview mit der Zeit. Allerdings werde es "ein harter Weg für die Spieler".

Das deutsche Team sei derzeit schwächer besetzt als die internationale Konkurrenz, führte Gündogan aus: "Spanien, Frankreich oder England sind besser besetzt. Das ist nun mal die Realität, kann aber keine Begründung für ein Ausscheiden vor dem Achtelfinale bei großen Turnieren sein."

"Er schrie mich an, knallte die Tür": Gündogan enthüllt Klopp-Wutausbruch

Der 82-malige Nationalspieler, der derzeit bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag steht, berichtete von einem heftigen Wutausbruch Klopps während ihrer gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. "Jürgen hat mir mal einen Einlauf verpasst", sagte Gündogan. Er sei aus Klopps Sicht zu spät am Trainingsgelände gewesen, um zum Physio zu gehen. "Da kam er ins Zimmer gestürmt, schrie mich an, knallte die Tür."

Klopp habe sich jedoch schnell wieder gefangen. "Eine halbe Stunde später nahm er mich in den Arm und erklärte mir, warum er so streng war. Dann hat er sich entschuldigt. Eigentlich hatte er recht." Seine impulsive Art hätten die Spieler akzeptiert, Klopp sei "ehrlich, direkt, sympathisch. Kein Trainer ist so authentisch wie er".

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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