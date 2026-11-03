Er hasste seinen Klub und versenkte schon über 370 Millionen: Der Mann hinter dem traurigen Absturz von Manchester United

Wer sich dieser Tage für Manchester United interessiert und bei Social Media unterwegs ist, der bekommt ständig Videos in die Timeline gespült mit Ex-Profis, die sich über den verheerenden Zustand ihres früheren Klubs auslassen. Hier Wayne Rooney, der die Spieler fragen würde, "was zum Teufel sie da eigentlich veranstalten" und ihnen am liebsten "Feuerwerkskörper in den Hintern stecken" möchte. Dort Gary Neville, der die Profis anklagt, "nicht 24 Stunden am Tag für den Klub zu leben". Und dann natürlich Roy Keane, der sich - nicht ganz zu Unrecht - an so ziemlich allem und jedem abarbeitet. Besonders gerne an Trainerkritiker Bruno Fernandes, den er für einen "Schwindler" hält und dem er am liebsten jene Kapitänsbinde abnähme, die er selbst ja einst jahrelang trug.

So weit, so unterhaltsam. Vergangene Woche meldete sich dann Peter Schmeichel zu Wort. Der legendäre Keeper, der mit Keane und Neville unter anderem 1999 die Champions League im dramatischen Endspiel von Barcelona gegen die Bayern gewann, war zu Gast bei 'Overlap Daily' und philosophierte dort gemeinsam mit Ex-United-Flügelflitzer Ashley Young über die Missstände in Old Trafford. Der Däne setzte zu einem Monolog an, der Zündstoff beinhaltete.

"Ich habe immer geglaubt, dass das, was sich bewährt hat, auch weiter funktioniert", leitete er ein und verwies auf "zwei sehr erfolgreiche Phasen" in der Klubgeschichte, in denen die Philosophie übereingestimmt habe: "Ich spreche hier nicht vom Personal oder von einem starken Trainer. Ich spreche davon, wie gehandelt wurde. Der Verein wurde auf dieselbe Weise aufgebaut: von innen heraus, mit lokalen Spielern. In der heutigen Zeit könnte 'lokal' als 'aus England' verstanden werden. Aber der Schlüssel ist immer noch, von innen heraus aufzubauen, innerhalb eines bestimmten Rahmens und einer bestimmten Kultur, um eine spezifische Umgebung zu schaffen."

Dann wurde Schmeichel konkret und sagte an Young gerichtet: "Wir beide waren in diesem Umfeld und wissen genau, wie es ist. Wir beide wissen, wie Manchester United sein sollte. Aber heute ist das in dem Klub eben nicht mehr so. Heutzutage gibt es da einige Leute, die, zu ihrer Zeit als Spieler, offen gesagt haben, dass sie Manchester United hassen. Sie spielten für Manchester Uniteds Erzrivalen. Sie haben keine relevante Erfahrung, aber plötzlich sitzen sie in Führungspositionen bei Manchester United. Sie verstehen einfach nicht, wie dieser Klub sein sollte."

Gefragt, ob er damit direkt auf Uniteds Fußballdirektor Jason Wilcox anspiele, meinte der heutige TV-Experte: "Ich denke, er ist einer von ihnen. Ich verstehe nicht, warum er da ist. Er spielte damals für Leeds United, also musste er Manchester United natürlich hassen – und das tat er offensichtlich auch. Und er war bei Blackburn. In der Saison, als sie Meister wurden, nahmen sie uns am letzten Spieltag den Titel weg. Für sie ist Manchester United der Feind."

Nun ist es wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie zu glauben, dass Manager zu einem einstigen Erzrivalen wechseln, um diesen von Innen zu zerstören. Der Feind im eigenen Bett, gewissermaßen. So, wie es aber im Moment bei United läuft und mit der Figur, die Wilcox gemeinsam mit dem ehemaligen City-Boss Omar Berrada in der Funktion des CEOs dabei abgibt, kann man es Schmeichel nicht einmal verdenken, dass er dieses Fass aufmacht.

United ist seit Jahren ein Schatten der erfolgreichen Jahre unter Sir Alex Ferguson. Ein Klub, der von seinen verhassten Besitzern, der Glazer-Familie, ausgesaugt wird, der wegen teils bizarrer Transfers regelmäßig Spott und Häme erntet und der seit mittlerweile 13 Jahren die Premier League nicht mehr gewonnen hat. In dieser Saison allerdings legen die Red Devils selbst für ihre gesunkenen Maßstäbe noch einen drauf: Abstiegskampf ist tatsächlich in diesem Stadium der Saison angesagt. Nach dem neunten Spieltag belegt United mit jämmerlichen sieben Punkten in der Tabelle Rang 17.

Unzufriedenheit projiziert sich in solchen Situationen gerne auf den Trainer. In der Tat hat Michael Carrick genug Probleme in seinem Kader und gewiss auch Fehler gemacht. Aber glaubt wirklich irgendjemand, das einst stolze United könne nach den Erfahrungen der letzten Jahre mit einem simplen Trainerwechsel wieder an die Spitze zurückkehren?

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Seit wann arbeitet Jason Wilcox bei Manchester United?

Um das grundsätzlich zu schaffen, wurde im April 2024 Schmeichel-Reizfigur Wilcox verpflichtet. Seine Ausbeute ist seitdem bescheiden und viele Anhänger sind mittlerweile stinksauer auf den 55-Jährigen. Dass er United als Spieler nicht wohlgesonnen war, ist dabei aber nur eine Fußnote in der Liste der Fehler, die ihm angekreidet werden. Aber spulen wir zurück.

Jason Wilcox war zu Profizeiten ein guter Premier-League-Spieler. Kein Superstar, aber einer, der auf dem linken Flügel zuverlässig ablieferte. 273 Partien absolvierte er im englischen Oberhaus, erzielte 31 Tore und lief sogar dreimal für die Three Lions auf. Lange spielte er für seinen Heimatklub Blackburn Rovers. Das war Mitte der 1990er Jahre einer von Uniteds großen Gegenspielern. Unvergessen ist das von Schmeichel angesprochene Finish der Spielzeit 1994/95, als die Rovers, angeführt vom großartigen Alan Shearer (34 Saisontore), sich am letzten Spieltag im Fernduell mit ManUnited den Titel schnappten.

Nach zehn Jahren bei Blackburns Profis lief Wilcox noch fünf Spielzeiten für Leeds United auf. Ironisch könnte man sagen, da fehlt eigentlich nur noch ein Liverpool-Engagement, um die perfekte Laufbahn eines United-Hassers hinzulegen.

Ausklingen ließ Wilcox seine Karriere 2006 in Blackpool, anschließend schlug er zunächst eine Laufbahn als Co-Kommentator für das BBC Radio Lancashire ein. 2012 begann er als Trainer zu arbeiten, ausgerechnet im Nachwuchs von Uniteds "Noisy Neighbour" Manchester City. Wilcox arbeitete sich bei den Skyblues vom Coach der U13 bis zum Chef der Akademie hoch. Zwei Sachen an ihm waren bemerkenswert: Zum einen bestach er durch ein extrem gutes Auge für Talente. Und er wusste, wie er diese (schnell) weiterentwickeln konnte. Unter anderem hatte er die späteren Topspieler Phil Foden, Rico Lewis und Cole Palmer (heute FC Chelsea) unter seinen Fittichen.

Wilcox empfahl sich damit für einen Job als Sportchef bei einem ambitionierten Klub. Dieser Klub sollte der FC Southampton sein. Dorthin wechselte er 2023 als Sportlicher Leiter. Die Saints verpassten als Tabellenvierter der Championship knapp den Aufstieg in die Premier League. Wilcox erlebte das aber schon gar nicht mehr. Seine Arbeit wurde allgemein gelobt und war für Sir Jim Radcliffe ein ausreichendes Bewerbungsschreiben: Der Milliardär, der kurz zuvor einen Teil der United-Anteile von der Glazer-Familie gekauft hatte, stellte Wilcox im April 2024 als Technischen Direktor ein. Dabei fungierte er als eine Art Bindeglied zwischen Trainer und den Klubchefs.

Wenige Wochen später trennten sich die Red Devils von Dan Ashworth, ihrem Director of Football. Wilcox wurde kurzerhand befördert und damit im Eiltempo zum mächtigsten Mann im Klub hinter den Eigentümern und CEO Berrada, seinem ehemaligen City-Kollegen. Ein steiler Aufstieg also, der mindestens Schmeichel Bauchschmerzen bereitet:. "Welche Erfahrung hat er also?", fragte er rhetorisch. Und gab sich die Antwort gleich selbst: "Ich weiß es nicht."

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Welche Transfers tätigte Manchester United unter Jason Wilcox?

Fakt ist, dass Manchester United seit Wilcox' Ankunft weiterhin kein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt hat. Nur wenige neue Spieler erfüllten die Erwartungen. Dagegen gab es viele teure Flops. Eine Auswahl:

Manuel Ugarte (kam 2024 für 50 Millionen Euro Ablöse von PSG)

Joshua Zirkzee (kam 2024 für 42,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Bologna)

Patrick Dorgu (kam 2024 für 30 Millionen Euro Ablöse von US Lecce)

Benjamin Sesko (kam 2025 für 76,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig)

Matheus Cunha (kam 2025 für 74,2 Millionen Euro Ablöse von den Wolverhampton Wanderers)

Andrey Santos (kam 2026 für 56,3 Millionen Euro vom FC Chelsea)

Youri Tielemans (kam 2026 für 41,3 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa)

Fakt ist auch, dass United seit Wilcox' Ankunft mehrere mindestens fragwürdige Trainerentscheidungen (mit-) getroffen hat:

Überraschende Verlängerung im Sommer 2024 mit dem umstrittenen Erik ten Hag, um diesen wenige Monate später zu entlassen. Kostenpunkt: 12,4 Millionen Euro Abfindung.

Zahlung einer horrenden Ablösesumme (elf Millionen Euro) für Ruben Amorim, um diesen Anfang 2026 nach knapp 14 Monaten zu feuern und rund 19 Millionen Euro Abfindung hinzublättern.

Das aktuelle Theater mit Michael Carrick, der seit Wochen kurz vor der Entlassung steht. Laut übereinstimmender Berichte können sich Wilcox und Co. aber nicht dazu durchringen. Unter anderem, weil das teuer werde.

Fairerweise muss natürlich gesagt werden, dass Transfers in der Regel keine Alleingänge sind und man Flops, ebenso wie Coups, keineswegs nur einer Person zuschreiben kann. Allerdings ist Wilcox Position nunmal die, die sie ist. Und wenn United einen neuen Spieler verpflichtet, dann ist er es auch, der mit dem unterschreibenden Akteur für das obligatorische Verkündungsfoto posiert.

Ein Zitat von Besitzer Radcliffe aus dem Sommer 2025 ist in diesem Zusammenhang schlecht gealtert: "Wir haben noch immer keine Datenanalyse bei Manchester United. Alles, was wir haben, ist Jasons Auge. Txiki (Begiristain, langjähriger Sportdirektor bei ManCity, d.Red.) glaubte, dass Jason bei Manchester City das beste Auge hat. Er weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert in Rubens System. Und er weiß, welche Spieler wir kaufen werden."

Man kommt nicht umhin, Wilcox in seinem Kerngeschäft der Spielertransfers ein schlechtes Zeugnis auszustellen. Ein Beispiel: Seit dem Beginn der Saison 2024/25 hat United weniger Punkte in der Premier League gesammelt als Brighton, Bournemouth und Brentford. Vereine, die über wesentlich geringere Transferbudgets verfügen, sich dafür aber den Ruf erarbeitet haben, bei Verpflichtungen einen progressiven, datenbasierten Ansatz zu verfolgen.

Lisandro Martinez kritisierte Jason Wilcox öffentlich

Dass nicht nur die Fans von der Transferpolitik die Nase voll haben, offenbarte sich schließlich vor wenigen Wochen nach der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Atletico Madrid. Abwehrspieler Lisandro Martinez trat schäumend vor die Kameras und watschte Wilcox öffentlich ab. Der Weltmeister polterte: "Ich muss mich sehr zusammenreißen, aber manchmal spiegelt das genau wider, wie es um unseren Verein derzeit steht." Er erwarte mehr Investitionen. "Zu 100 Prozent. Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor. Ich muss ehrlich sein: Als Spieler müssen wir mehr tun, aber es ist auch wichtig, einen starken Kader aufzubauen, um für solche Abende gerüstet zu sein."

Ein Spieler, der seinen Direktor öffentlich kritisiert! Eigentlich ein ungeheuerlicher Vorgang, der aber tief blicken lässt. Martinez entschuldigte sich später "nach einem sehr positiven Gespräch" mit den Verantwortlichen und wurde zu einer Geldstrafe verdonnert.

Wilcox muss in einer schwierigen Gemengelage arbeiten. Sein Klub gleicht einer einzigen Baustelle, auf so vielen Ebenen ist eine Um- beziehungsweise Neustrukturierung nötig. Mit einer Transfer- und Trainerpolitik wie seiner jedoch gelingt es nicht, ManUnited zu befrieden und in ruhigeres Fahrwasser zu steuern und sich Geduld für andere Schritte zu erkaufen.

Oder, wie es Liverpool-Legende Steven Gerrard kürzlich bei 'Overlap Daily' provokant formulierte: "Schaut Euch das Mittelfeld an! Da haben sie einen Spieler von Chelsea für über 50 Millionen verpflichtet. Santos. Das ist kein Manchester-United-Spieler. Das geht an die Transferabteilung, weit nach oben. Warum verpflichtet ihr Spieler, die nicht gut genug sind für Manchester United? Sind das die einzigen Spieler, die ihr noch bekommen könnt?"

Wilcox selbst äußert sich nur selten öffentlich. Angetreten war er in seinem neuen Job mal damit, ein "neues Denken und neue Ideen" einbringen zu wollen. United solle "wie eine Familie" auftreten und vor allem auch "kritikfähig" sein. Die letzte Eigenschaft braucht er im Moment definitiv.

Ein Doppelagent, der United Böses will, mag Wilcox nicht sein. Aber der Richtige für den 20-maligen englischen Meister ist er zumindest für Peter Schmeichel auch nicht: "Manchester United hat seine eigene Arbeitsweise. Deshalb betone ich immer die Geschichte, Kultur und Tradition. Wenn du noch nie hier warst, kapierst du nicht, was das alles bedeutet. Das ist meine Enttäuschung. Ich finde, das muss der Ausgangspunkt der Diskussion sein."