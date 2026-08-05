Er gilt als neuer Liebling von Vincent Kompany: Hat der FC Bayern den neuen Lennart Karl gefunden?

Den rund 22.000 Zuschauern im Jeju World Cup Stadium dürfte dieser 16 Jahre alte Torschütze des FC Bayern kaum ein Begriff gewesen sein - doch Vincent Kompany war nicht wirklich überrascht. "Was Basti Assomo gemacht hat", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters nach dem Testspielsieg beim Jeju SK FC mit trockener Miene, "kennen wir von ihm". Bemerkenswert war der sehenswerte Siegtreffer des Stürmers dennoch, nicht zuletzt als Sinnbild für einen neuen Münchner Weg.

Assomo, Jahrgang 2010, ist nur eines von zahlreichen jungen Talenten, das auf der Asienreise der Bayern seine Chance bekommt. Im Verlauf der Saisonvorbereitung erarbeitete er sich schon den Ruf, der neue Liebling von Kompany zu sein. Schon in den vorangegangenen Testspielen gegen Wehen Wiesbaden und Rottach Egern überzeugte er.

Sechs Teenager standen beim 2:1 (2:1) im ersten Testspiel der Tour in der Startelf - den ersten Treffer erzielte ein 19-Jähriger, Felipe Chavez. Das ist zum einen natürlich die Folge der WM, einer späten Rückkehr der gestandenen Profis, der Abwesenheit von Topstars wie Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala. Es ist aber auch: Gewollt.

Lennart Karl fungiert beim FC Bayern schon als Vorbild

Eine Top-Elf, dahinter vier bis fünf gestandene Profis, der Rest aussichtsreiche Talente, "junge Jungs" eben, "die von hinten anschieben, den Kader auch mit frischer Luft beleben", wie Sportvorstand Max Eberl erst vor kurzem betonte: So soll der FC Bayern der Zukunft aussehen. Ganz nach dem Vorbild Lennart Karl.

Der 18-Jährige, der aktuell in München an seinem Comeback arbeitet, hatte sich in der vergangenen Sommervorbereitung ins Rampenlicht gespielt. Er kam gleich zu Beginn zu Einsätzen bei den Profis, wurde fester Teil der ersten Mannschaft, verpasste nur wegen einer Verletzung die WM. Ob in Asien nun der nächste Karl dabei ist? Die Chance, sich zu beweisen, bekommen die jungen Spieler allemal.

"Es ist wichtig, den Jungs zu helfen und sie auch mal zu fordern", sagte Kompany nach dem Spiel gegen Jeju: "Sie können für mich nichts falsch machen. Es ist ein Lernmoment für sie." Auch am Freitag in Hongkong gegen Aston Villa dürften wieder zahlreiche Youngster zum Einsatz kommen, nicht zuletzt Assomo.





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Assomo beim FC Bayern: Kompany mahnt, Bischof schwärmt

Der 1,90 Meter große, kräftige Stürmer gilt seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Hertha BSC als eines der größten Offensivtalente am Bayern-Campus. Es sei "schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht", lobte Mitspieler Tom Bischof nach dem Test in Südkorea. Zwar habe der U-Nationalspieler "noch viele, viele Punkte in seinem Spiel, die er verbessern muss", meinte Kompany: "Aber für einen 16 Jahre alten Stürmer ist es schon gut, dass er das Tor trifft".

Überrascht dürfte bei den nächsten Treffern jedenfalls niemand mehr sein.