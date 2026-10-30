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Oliver Maywurm

Er galt mal als eines der größten Talente der Welt! Vergessener Star des FC Bayern will im Januar zurückkehren

Bundesliga
R. Sanches
Bayern München
Paris Saint-Germain

Als eines der größten Talente der Welt geltend kam Renato Sanches mit 18 zum FC Bayern. Aktuell arbeitet er daran, überhaupt wieder einen Verein zu finden.

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Der momentan vereinslose ehemalige Bayern-Profi Renato Sanches will bis spätestens Januar einen neuen Klub finden.

"Im Januar möchte ich wieder ins Geschehen eingreifen und so wird es auch kommen", betonte Sanches gegenüber der portugiesischen Zeitung A Bola. "Ich möchte ein gutes Comeback feiern, meinen Verein bestmöglich vertreten und mit größter Begeisterung das tun, was mir am meisten Spaß macht."

Anfang September war Sanches' Vertrag bei Paris Saint-Germain, der eigentlich noch bis kommenden Sommer gültig gewesen wäre, aufgelöst worden. Seitdem befindet sich der 29-Jährige auf der Suche nach einem neuen Verein, bis dato noch erfolglos.

Renato Sanches: "Habe schwierige Zeiten durchgemacht"

"Ich habe schwierige Zeiten durchgemacht", sagte Sanches mit Blick auf seine bisherige, von vielen Verletzungen geprägte Karriere. "Leider hatte ich Verletzungen, die ich lieber nicht gehabt hätte, aber keine davon war auf mangelnde Professionalität zurückzuführen", betonte er, dass er sich stets vorbildlich verhalten habe.

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Sanches galt einst als eines der größten Mittelfeldtalente der Welt, nachdem er 2016 als damals 18-Jähriger mit Portugal Europameister geworden und auf dem Weg zum Titel Stammspieler gewesen war. Kurz darauf wechselte er für 35 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon zum FC Bayern, die hohen Erwartungen in München konnte er allerdings nie erfüllen.

Drei Jahre lang stand Sanches beim FCB unter Vertrag, kam dabei auf 53 Pflichtspieleinsätze. Nachdem er 2017/18 an Swansea City verliehen war, verließ er Bayern 2019 endgültig und wechselte für 20 Millionen Euro Ablöse zum OSC Lille. Dort verlieh der Portugiese seiner Karriere neuen Schwung, wechselte 2022 zu PSG.

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Für die Pariser sollte er in den folgenden vier Jahren allerdings lediglich 27-mal auflaufen, häufig bremsten ihn Verletzungen aus und nur selten überzeugte er mal. Leihen an die AS Rom, zurück in die Heimat zu Benfica und zu Panathinaikos Athen brachten keine nachhaltige Besserung, für die Griechen absolvierte er vergangene Saison 24 Einsätze.

Ex-Bayern-Star Renato Sanches betont seine Professionalität

Für eine Rückkehr in die portugiesische Nationalmannschaft reichten Sanches' Bemühungen schon lange nicht mehr, das letzte seiner bisher 32 Länderspiele absolvierte er im November 2021. "Gerade meine Professionalität hat es mir ermöglicht, bei einigen der besten Vereine Europas zu spielen. Alle diese Vereine kennen die Arbeit von Renato", unterstrich Sanches, dass er sich als Profi nichts vorzuwerfen habe. "Manche Menschen durchleben schwierigere Zeiten als andere, und ich glaube, dass diese Phase meines Lebens nun hinter mir liegt."

Wo er im Januar unterkommen könnte, ist derweil völlig offen. Im vergangenen Sommer hatte es Gerüchte über ein angebliches Interesse von Union Berlin gegeben, konkret wurde eine Rückkehr in die Bundesliga allerdings nicht. Ende September hatte Foot Mercato dann berichtet, dass Sanches den europäischen Fußball verlassen und beim brasilianischen Traditionsklub Corinthians Sao Paulo anheuern könnte.

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