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Oliver Maywurm

"Er fühlt sich verraten": Insider nimmt Cristiano Ronaldo im Zoff mit Portugals Nationaltrainer in Schutz

UEFA Nations League A
Dänemark - Portugal
Portugal
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist fürs Erste nicht mehr Teil der portugiesischen Nationalmannschaft, gar ein Karriereende in der Landesauswahl ist im Gespräch. Ein Insider nimmt CR7 allerdings in Schutz.

Der Zoff zwischen Cristiano Ronaldo und Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus inklusive Abreise des Superstars bestimmt weiter die Schlagzeilen. Ein spanischer Journalist brachte nun neue brisante Details ans Tageslicht.

Edu Aguirre, der als CR7-Insider gilt, dröselte den Ablauf der Eskalation zwischen dem 41-jährigen Stürmerstar und Portugal-Coach Jesus auf. Dabei schob er Letzterem die Hauptschuld an dem Ausmaß des Zwistes zu.

Bei einem Treffen am Dienstagabend, an dem auch Ronaldo und Portugals Verbandspräident teilnahmen, habe sich Jesus bei seinem Angreifer entschuldigt "für die Missachtung, die er ihm entgegengebracht hatte, indem er ihn 30 Minuten lang aufwärmen ließ, anstatt ihn spielen zu lassen (beim 2:1 in Norwegen am Sonntag, d. Red.)", berichtete Aguirre bei El Chiringuito.

Hat Jorge Jesus Cristiano Ronaldo falsche Versprechungen gemacht?

Laut des Journalisten habe sich Jesus nicht nur persönlich bei Ronaldo entschuldigt, "sondern versprach ihm auch eine öffentliche Entschuldigung, dass er seinen Fehler öffentlich eingestehen würde. Das war Jorge Jesus' Versprechen an Cristiano", so Aguirre. Tags darauf, bei der Pressekonferenz am Mittwoch, ließ Jesus die angekündigte öffentliche Entschuldigung dann allerdings platzen und betonte stattdessen, dass er CR7 auch künftig "nicht einwechseln werde", wenn er ihn nicht benötige.

"Deshalb rastet Cristiano aus, weil er sich verraten fühlt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, so einfach ist das", betonte Aguirre. Zur Kränkung, die Ronaldo empfand, erklärte er dann noch ausführlich: "Dein Trainer kommt unter vier Augen zu dir: 'Hör zu, so war es, du verstehst mich, okay, ich habe die Situation nicht gut gemanagt, wir sitzen alle im selben Boot, es tut mir leid. Wenn es eine Pressekonferenz gibt, werde ich alles aufklären, mich entschuldigen, keine Sorge, alles wird gut, alles wird sich klären.' Dann gehst du zwölf Stunden später zur Pressekonferenz und lässt Cristiano immer noch im Stich … Schlimmer noch, du spielst den Harten, behauptest, du hättest das Sagen und Cristiano sei nur ein Spieler unter vielen. Geh nach Hause und mach weiter. Deshalb sage ich: Verrat."

Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27Getty Images

In Portugals erster Partie der laufenden Länderspielperiode, dem 1:0 gegen Wales, hatte Ronaldo seine Landesauswahl noch als Kapitän auf den Platz geführt. Drei Tage später entschied sich der neue Nationaltrainer Jesus, der CR7 schon vergangene Saison bei Al-Nassr trainiert hatte, dann dazu, den Torjäger 90 Minuten lang auf der Bank schmoren zu lassen. "Wenn man sich 20 oder 30 Minuten lang aufwärmt und dann nicht zum Einsatz kommt - da ist niemand glücklich", äußerte Jesus zwar Verständnis für Ronaldos Ärger, betonte aber auch: "Das ist kein Grund, daraus eine große Sache zu machen."

Gegen wen spielt Portugal am Donnerstag ohne Cristiano Ronaldo?

Der Torjäger von Al-Nassr reiste zwar zunächst mit nach Kopenhagen, wo die Portugiesen am Donnerstagabend nun allerdings ohne ihn auf Dänemark treffen. Am Mittwochabend kam es nämlich zum Eklat, als Ronaldo bei Instagram seine vorzeitige Abreise von der Nationalmannschaft verkündete. Ein Privatjet soll ihn aus Kopenhagen abgeholt haben.

"Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Team-Camp zu verlassen", schrieb CR7 und gab an, sich zum "richtigen Zeitpunkt" detailliert zu den Hintergründen seiner Entscheidung zu äußern. Ob die eilige Abreise Ronaldos, der bisher 234 Länderspiele (146 Tore) absolviert hat, gleichbedeutend mit dem Ende seiner Laufbahn im Portugal-Trikot sein könnte, ist offen.

Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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