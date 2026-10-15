Verlässt Endrick Real Madrid im Januar erneut? Der junge Angreifer ist für einen Wechsel grundsätzlich jedenfalls offen.

"Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Wenn ich im Januar gehen muss, gehe ich. Wenn ich bleiben muss, bleibe ich. Ich werde tun, was Gott mir ins Herz legt", schloss Endrick einen Abschied aus Madrid im kommenden Wintertransferfenster nach dem 4:3 bei der Roma in der Champions League am Mittwoch gegenüber Movistar+ nicht aus.

Aufgrund geringer Einsatzzeiten unzufrieden, hatte sich der Brasilianer im Januar an Olympique Lyon verleihen lassen. Bei den Franzosen trumpfte er im ersten Halbjahr 2026 auf, tankte mit acht Toren und acht Assists in 21 Einsätzen für Lyon mächtig Selbstvertrauen. Mit diesem im Rücken peilte Endrick den finalen Durchbruch bei Real an, der bis dato aber noch nicht in Sicht ist.

Endrick spielte vor Joker-Gala in Rom so gut wie gar nicht

So kam der 20-Jährige, zu Beginn der Spielzeit wegen einer Muskelverletzung außen vor, in Rom erst zu seinem zweiten Saisoneinsatz. Zuvor war er von Trainer Jose Mourinho fast immer vollständig ignoriert worden, lediglich beim 3:2 in Elche Mitte September durfte er für vier Minuten ran.

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Daher überraschte es nicht, dass zuletzt Spekulationen über einen erneuten Wechsel Fahrt aufnahmen. Einem jüngsten Bericht zufolge soll die AC Milan aktuell die besten Karten auf eine mögliche Verpflichtung Endricks im Januar haben, sei das favorisierte Ziel des Stürmers. Auch Aston Villa und die Roma klopfen angeblich an.

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Inwieweit der starke Joker-Auftritt im Olimpico etwas an Endricks Situation unter Mourinho verändert, bleibt abzuwarten. Der brasilianische Nationalspieler war nach knapp einer Stunde beim Stand von 1:3 aus Real-Sicht für den formschwachen Vinicius Junior eingewechselt worden, lieferte in der 83. Minute zunächst den Assist zum Anschlusstreffer durch Carlos Espi. Nur wenig später traf Endrick selbst per Kopf zum Ausgleich, kurz vor Schluss sorgte Antonio Rüdiger sogar noch für einen Auswärtssieg der Madrilenen.

Real Madrid: Endrick war von langer Einsatzzeit überrascht

"Als der Trainer mich rief, war ich wirklich überrascht, weil es ungewöhnlich früh war", verriet Endrick nach der Partie, dass er gar nicht mit einem derart langen Einsatz gerechnet hatte. "Ich hatte lange nicht gespielt und war so motiviert: Das habe ich auf dem Platz gezeigt und gut gespielt."

Endricks Vertrag in Madrid ist noch bis 2030 datiert. Im Zuge der Berichte über das angebliche Milan-Interesse hieß es kürzlich, dass neben einer erneuten reinen Leihe auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption im Bereich des Möglichen sei. In letzterem Fall würde sich Real allerdings eine Rückkaufoption zusichern lassen.

Die Spanier hatten den damals 18-jährigen Endrick 2024 für 47,5 Millionen Euro Ablöse vom brasilianischen Spitzenklub Palmeiras nach Europa geholt. Einen Stammplatz konnte sich der Torjäger seitdem nie erarbeiten, in bisher 42 Einsätzen für Real kam Endrick auf acht Treffer.