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Der BVB hat offenbar nicht nur Marcel Regula aus Polen auf dem Zettel.

Borussia Dortmund hat Wiktor Nowak von Slavia Prag ins Visier genommen. Wie das tschechische Medium iSport berichtet, sollen die Scouts des BVB die Entwicklung des Mittelfeldspielers intensiv verfolgen. Besonders beim jüngsten Champions-League-Auftritt des tschechischen Meisters gegen den FC Villarreal sollen die Dortmunder genauer hingeschaut haben.

Slavia-Trainer Jindrich Trpisovsky bestätigte nach der Partie, dass Scouts von fünf ausländischen Klubs wegen eines bestimmten Spielers auf der Tribüne saßen. Laut iSport soll es sich dabei um Nowak gehandelt haben. Auch Fenerbahce Istanbul und der Premier-League-Klub FC Brentford werden als Interessenten für den 22-Jährigen gehandelt.

Ein Transfer dürfte allerdings schwierig werden. Nowak wechselte schließlich erst im vergangenen Sommer von Gornik Zabrze aus Polen nach Prag und ist dort noch bis 2030 vertraglich gebunden. Sportlich läuft es für den Mittelfeldspieler und Slavia derzeit hervorragend: Der tschechische Meister führt die heimische Liga an und ist nach 15 Spieltagen noch ungeschlagen. Nowak selbst überzeugt zudem mit starken Offensivwerten. In bislang 20 Pflichtspielen erzielte er sieben Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

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Damit könnte Nowak der nächste polnische Spieler sein, mit dem sich die Dortmunder Verantwortlichen ernsthaft beschäftigen. Auch an Marcel Regula von Zaglebie Lubin soll der BVB interessiert sein. Nachdem ein Transfer des Offensivspielers im vergangenen Sommer gescheitert war, wollen die Schwarzgelben im Winter angeblich einen neuen Anlauf versuchen. Allerdings verletzte sich Regula kürzlich am Knie und fällt vorerst aus.