Er erreichte zuletzt Fabel-Statistiken! Joey Veerman soll beim BVB eine große Schwäche ausmerzen

Den möglichen kleinen Seitenhieb hat sich Borussia Dortmund verkniffen. In der offiziellen Verkündung des Transfers von Joey Veerman, der dank Ausstiegsklausel für 22 Millionen Euro von der PSV Eindhoven kommt und bis 2031 unterschrieb, hat der BVB nirgends etwas zum Charakter des neuen zentralen Mittelfeldspielers gesagt.

Das war wohl auch richtig so. Schließlich hatte dieses Wort in den vergangenen Monaten schon für genug Wirbel rund um den 27-Jährigen gesorgt. Ausgangspunkt der in den Niederlanden intensiv geführten Debatte war eine Pressekonferenz, die gegen Ende des vergangenen März stattfand.

"Joeys Charakter ist ... anders", hatte da der nun nicht mehr amtierende Bondscoach Ronald Koeman über Veerman gesagt. Koeman war sich schon damals sicher: Veerman wird er nicht für die WM nominieren. "Ich habe mit Joey gesprochen und ihm gesagt, dass er für die Position des linken Sechsers weder meine erste noch meine zweite Wahl ist", sagte er. "Wenn alle fit sind, kommt er für den WM-Kader nicht infrage. Ich entscheide mich auf seiner Position für andere Spielertypen."

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Joey Veerman: Bester Assistgeber der Eredivisie 2024 und 2026

Das tat Koeman nicht zum ersten Mal. Es gibt zwischen den beiden eine Vorgeschichte. Koeman hatte Veerman im dritten Gruppenspiel bei der EM 2024 gegen Österreich, das 2:3 verloren ging, beim Stand von 0:1 bereits nach 35 Minuten vorzeitig ausgewechselt. Im Achtel-, Viertel- und Halbfinale kam Veerman anschließend zwar noch zum Einsatz - aber danach wurde er nie wieder nominiert.

"Das war eine Extremsituation", sagte Koeman daher vor fünf Monaten über seine Maßnahme gegen Österreich. "Ich kann mir vorstellen, dass es für einen Spieler sehr schmerzhaft ist, nach 35 Minuten ausgewechselt zu werden. Es ist nicht so, dass ich denke: So einen Charakter will ich nicht. Der Charakter spielt dabei eine Rolle, aber es ist in erster Linie eine sportliche Entscheidung", betonte der Trainer.

Veerman selbst platzte am Ende der vergangenen Saison schließlich der Kragen. In der war er zum dritten Mal in Serie mit der PSV Meister geworden. Veerman spielte sein bestes von vier Jahren in Eindhoven. Er schoss acht Tore und bereitete 14 Treffer vor - niemand in der Eredivisie war besser. Auch 2023/24 wurden seine 16 Assists nicht überboten. Zudem spielte er in der vergangenen Spielzeit ligaweit die meisten Pässe im letzten Drittel, die meisten angekommenen Pässe und die meisten Pässe, die zu einer Torchance führten.

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Werbung "mit echtem Charakter": Der Zwist zwischen Joey Veerman und Ronald Koeman

"Ich glaube, ich war der Einzige in den Niederlanden, der tatsächlich damit gerechnet hat", sagte Veerman also bei ESPN zu seiner Nicht-Nominierung für den WM-Kader. "Wenn ständig solche Pressekonferenzen abgehalten werden und es heißt, mein Charakter stimme nicht - irgendwann hat man einfach genug davon. Es ist seine Entscheidung, wen er beruft, aber er soll nicht behaupten, mein Charakter sei das Problem. Diese Pressekonferenzen nerven mich mittlerweile ein wenig. Er braucht mich nicht mehr anzurufen."

Die Krönung des Zwists war Veerman vorbehalten. Einen Tag vor dem ersten WM-Spiel der Niederlande gegen Japan erschien in der Zeitung De Telegraaf eine ganzseitige Anzeige. In der warb Veerman für die Jeans- und Modemarke G-STAR - am Wasser stehend, einen orangefarbenen Ball zwischen seinen Füßen. Darauf der Slogan: "Denim mit echtem Charakter."

Zwar sagte Veerman später, ihm wurde mitgeteilt, dass die Werbung erst drei Tage später veröffentlicht wird. Dennoch ist er jemand, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Vor knapp mehr als einem Monat erklärte er hinsichtlich seiner Wechselambitionen: "Im Moment tut sich nicht viel. Es gibt derzeit eigentlich kaum Interesse. Es kann nervig sein, ständig gefragt zu werden, warum ich noch nie gewechselt bin. Das zehrt irgendwann an den Nerven. Mein Wunsch ist es, einen tollen Transfer zu realisieren, aber nach aktuellem Stand wird daraus nichts."

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Joey Veerman wäre beinahe beim FC Brentford gelandet

Als Bedingung nannte Veerman einen Klub, der international spielt, und betonte: "Italien und Spanien würden gut zu mir passen, aber leider zeigen die dortigen Vereine kein Interesse an mir." Das war schon zuletzt so. Im vergangenen Sommer wollte ihn aber der FC Brentford nach England holen, verpasste jedoch die Frist seiner vertraglich verankerten Ausstiegsklausel - Eindhoven sagte ab. Im Winter verhandelte Veerman dann mehr als zwei Wochen lang mit Fenerbahce, war von einem Abgang aber nicht überzeugt.

Das war nun beim BVB anders. Von einem "großartigen Verein" und einer "fantastischen Gelegenheit", auf die er "seit Jahren" warte, sprach Veerman, noch bevor er seine Unterschrift unter den neuen Vertrag setzte. Doch welch eine Art Spieler bekommen die Westfalen mit ihm, der in 198 Pflichtspielen für Eindhoven 31 Treffer erzielte und 67 vorbereitete?

Einen, der im Nachbarland schon mit Toni Kroos verglichen wurde. Das war vor der EM 2024. "Ich denke, Joey besitzt Qualitäten, die sonst niemand in den Niederlanden hat", sagte damals Arnold Mühren, Europameister von 1988, bei Voetbal International. "Was kann Kroos, was Veerman nicht kann? Veerman spielt dieselben Pässe wie Kroos. Das Einzige, was Kroos mehr hat, ist Erfahrung."

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Das sind die Stärken und Schwächen von Joey Veerman

Veermans Profil schließt eine Baustelle im Dortmunder Kader, wenngleich nicht zu 100 Prozent. Idealerweise hätte der BVB einen echten Sechser an der Seite von Felix Nmecha benötigt, der sowohl zweikampf- als auch spielstark ist, ein strategisch kluger Spieler vom Typ Quarterback. Das ist Veerman nicht - er ist eher Achter als Sechser.

Dennoch kommt der Neue auf Anhieb mit klaren Stammplatzambitionen. Besonders Marcel Sabitzer, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und womöglich noch verkauft werden könnte, und Jobe Bellingham müssen sich künftig wärmer anziehen. Denn Veerman ist in der Lage, sofort für deutlich bessere Impulse im weiterhin schwachen Spielaufbau der Borussia zu sorgen.

Veerman bringt vor allem eine herausragende Ball- und Passsicherheit mit, durch die er das Spiel nach vorne treiben kann. Er hat eine gute Übersicht und kann sich im Zentrum auch unter Druck spielerisch zu befreien. Gerade dies ist eine sehr gute Nachricht für die Dortmunder, da sich dadurch die offensiven Spieler eine Linie weiter vorne in den Räumen anbieten können, in denen sie am stärksten sind.

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Joey Veerman kreierte für Eindhoven zuletzt 25 Großchancen

Veerman spielt Fußball mit einer gewissen Lässigkeit. Ist er in Form, strahlt er damit Selbstvertrauen, Ruhe, technische Leichtigkeit und den Mut aus, auch schwierigere Pässe zu spielen. Dazu gehörte er in den vergangenen Jahren zu den kreativsten Spielern der Eredivisie. In der Meister-Saison 2023/24 kreierte er 130 Chancen, 59 mehr als der Zweitplatzierte. Im Vorjahr waren es 93 Chancen, darunter 25 Großchancen.

Veerman ist dann am stärksten, wenn er vor sich Raum und mehrere Optionen hat, um das Spiel zu gestalten. Seine Stärke liegt gerade darin, dass er seine Kreativität aus einer tieferen Position heraus einsetzen kann. Er muss nicht ständig rund um den Strafraum auftauchen, um gefährlich zu sein. Das macht ihn zu einem recht speziellen Mittelfeldspieler: ein kreativer Achter, der das Spiel aus der Tiefe aufbauen und organisieren kann.

Allerdings ist Veerman kein besonders dynamischer Profi. Er ist niemand, der ständig große Räume zuläuft, den Gegner aggressiv presst oder mit seiner Geschwindigkeit Lücken schließt. Er ist kein außergewöhnlich guter Ballgewinner und wird wahrscheinlich nie der explosivste oder körperlich dominanteste Mittelfeldspieler werden.

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Joey Veerman könnte beim BVB eine zuletzt kaum besetzte Rolle einnehmen

Der Wunschlösung der Dortmunder Verantwortlichen kommt der zweifache Vater, der kürzlich seine Verlobung feierte, dennoch sehr nahe. "Wenn man wie wir mit Dreierkette spielt, dann kann ein Spiel auch relativ zäh werden, wenn man davor noch eine Holding Six stellt", hatte Sportdirektor Ole Book bereits skizziert, bevor der Deal mit dem Niederländer perfekt war.

Vielleicht liegt genau darin die Chance für Veerman. In den Niederlanden wurde zuletzt viel darüber gesprochen, was ihm angeblich fehlt. In Dortmund wird es nun vor allem darum gehen, was er mitbringt.

Und das ist eine Menge: Übersicht, Passqualität, Kreativität und die Fähigkeit, ein Spiel aus der Tiefe heraus zu lenken. Sollte es dem BVB gelingen, diese Stärken richtig einzusetzen, könnte Veerman im Mittelfeld eine Rolle einnehmen, die zuletzt kaum besetzt war.

Joey Veerman: Seine Karriere als Profi im Überblick