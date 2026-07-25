Torhüter Loris Karius vom FC Schalke 04 rechnet sich Chancen auf eine erstmalige Berufung in die deutsche Nationalmannschaft aus.

Mit Blick auf den Neustart des DFB-Teams unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp sagte Karius im Interview mit der WAZ: "Ich weiß nicht, was er plant. Aber ich spiele jetzt mit Schalke in der Bundesliga – die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Wenn ich Top-Leistungen bringe, kann ich vielleicht ein Kandidat werden." Er werde "für Schalke alles geben – was dann kommt, werden wir sehen", so der 33-Jährige.

Klopp wüsste zumindest schon einmal ziemlich gut, was er von Karius bekommt. Schließlich holte der frischgebackene DFB-Coach den Keeper 2016 vom 1. FSV Mainz 05 zum FC Liverpool, machte ihn phasenweise sogar zur Nummer 1 an der Anfield Road. Diese Zeit endete allerdings jäh mit dem Champions-League-Finale 2018, das Liverpool gegen Real Madrid mit 1:3 verlor. Karius, der sich im Verlauf der Partie eine Gehirnerschütterung zuzog, verschuldete dabei zwei Gegentore. Wie er nun verriet, fiel er im Anschluss in ein tiefes mentales Loch.

"Bis zu diesem Zeitpunkt ging es in meiner Karriere nur steil bergauf, dann bin ich plötzlich krachend abgestürzt - bis ganz nach unten", so Karius. "In dieser Phase hatte ich das Gefühl, niemand würde mich verstehen. Ich hatte keine Lust mehr zu trainieren, hatte keine Lust mehr zu spielen", dachte er mit damals erst 25 sogar an ein frühes Karriereende. Für Liverpool machte er nach dem verlorenen CL-Finale kein weiteres Spiel mehr, es folgten Leihen zu Besiktas (2018 bis 2020) und Union Berlin (2020/21), ehe er 2022 bei den Reds keinen neuen Vertrag mehr erhielt und endgültig ging.

Loris Karius fand bei Schalke 04 sein Glück wieder

Nach zwei Jahren bei Newcastle United und einem halben Jahr Vereinslosigkeit heuerte Karius Anfang 2025 bei Schalke an und brachte seine Laufbahn dort doch noch einmal zurück in die Spur. Vergangene Saison hatte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler großen Anteil am Aufstieg von S04 und will nun mit dafür sorgen, dass sich Königsblau wieder in der Bundesliga etablieren kann. "Ich kann mir gut vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Aktuell habe ich keine Gedanken an etwas anderes", betonte er, wie wohl er sich auf Schalke fühlt.

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Klopp machte auf seiner Antrittspressekonferenz am Freitag derweil potenziellen Neulingen Hoffnung: "Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Jeder, der berechtigt ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich Mühe geben. Es ist ein Neustart. Es werden Spieler eine Chance bekommen, die damit noch gar nicht rechnen", betonte Klopp, der eigener Aussage zufolge 57 Feldspieler auf seiner ersten Liste im Auge hat.

Wen stellt Jürgen Klopp beim DFB-Team ins Tor?

Und im Tor? Manuel Neuer, der eigens für die enttäuschende WM 2026 noch einmal in die Nationalmannschaft zurückgekehrt war, ist nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay erneut zurückgetreten. Wer unter Klopp nun die neue Nummer eins wird, ist völlig offen. Vor Neuers Comeback hatte Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) den Stammplatz im DFB-Kasten inne, mit Alexander Nübel (Besiktas) und Jonas Urbig (FC Bayern) rechnen sich allen voran zwei weitere Keeper derzeit Chancen auf den Posten in Deutschlands Tor aus.

Auch Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Leihe zu Ajax Amsterdam soll bevorstehen), der aufgrund von großem Verletzungspech doch nicht wie nach der EM 2024 eigentlich angedacht Neuers Nachfolger wurde, dürfte wieder Ambitionen haben. Aber sollte Karius für Schalke auch in Liga eins konstant stark halten, könnte er für Klopp tatsächlich zum Thema werden.

Die erste Chance auf eine erstmalige Nominierung für die A-Nationalmannschaft besteht Ende September. Dann trifft Deutschland im ersten Spiel unter Klopp in der Nations League auswärts auf die Niederlande.