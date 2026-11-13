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Eine Bundesliga-Legende wollte Veljko Paunovic einst so sehr verpflichten, dass sie deshalb sogar den Bruch mit den Vorgesetzten riskierte. Lohnen sollte es sich überhaupt nicht.

Würde man Serbiens Nationaltrainer Veljko Paunovic heute nach dem Januar 2005 fragen, er würde vermutlich ganz schnell das Weite suchen. Und auch eine Erwähnung von Hannover 96 löst ganz sicher negative Gefühle in ihm aus.

Es war gegen Ende des Wintertransferfensters der Saison 2004/05, als sich die Personalie Paunovic rund um den damaligen Bundesligisten aus Niedersachsen allmählich zuspitzte. Hannover, gerade nach zuvor längerer Abstinenz im dritten Jahr wieder Erstligist, spielte unter dem damaligen Trainer Ewald Lienen eine gute Saison und lag Ende Januar 2005 nach 19 Spieltagen auf Tabellenplatz sechs, nahm Kurs in Richtung internationales Geschäft.

Eigentlich herrschte also kein dringender Bedarf, personell noch einmal nachzulegen. Und Ilja Kaenzig, heute Geschäftsführer des VfL Bochum und seinerzeit Manager in Hannover, sah in Wintertransfers ohnehin keinen Sinn, da solche seiner Meinung nach nur in den seltensten Fällen einen Mehrwert hatten. Sein Credo daher: Neuzugänge im Winter gibt es bei 96 nicht. Martin Kind, damals Aufsichtsratsboss, teilte diese Ansicht, ließ sich letztlich allerdings von Lienen vom Gegenteil überzeugen.

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Ewald Lienen erinnerte sich in Hannover an Veljko Paunovic

Denn der legendäre Coach, unter anderem auch aus Engagements bei Hansa Rostock, dem 1. FC Köln oder dem FC St. Pauli bekannt, sah die Sache ganz anders. Er wollte zur Mitte der Spielzeit unbedingt noch einen neuen Stürmer verpflichten, der Tore garantiert. Denn zwar war 96 im Angriff mit Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro und Jiri Kaufmann schon üppig besetzt, doch keiner von ihnen traf auch nur annähernd verlässlich. Am Saisonende sollten Stendel und Spielmacher Jiri Stajner mit je nur sechs Treffern die besten Liga-Torschützen sein.

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Und so erinnerte sich Lienen an Paunovic. Den damals 27-jährigen Stürmer kannte er aus der Saison 2002/03, als er ihn beim spanischen Zweitligisten CD Teneriffa trainiert und dessen Torjägerqualitäten aus nächster Nähe begutachtet hatte. Obwohl Manager Kaenzig auf das "intakte Mannschaftsgefüge" hinwies und dieses - noch dazu ja in aussichtsreicher tabellarischer Lage - keinesfalls gefährden wollte, drückte Lienen den Transfer letztlich irgendwie durch und kurz vor Schließung des Transferfensters verkündete 96: Paunovic kommt.

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"Ich weiß, wie umstritten die Sache war. Aber ich gebe alles, um die andere Seite zu überzeugen, dass Ewald Lienen und ich Recht hatten", sagte der Serbe, der von Atletico Madrid kam. Bei den Colchoneros, die seinerzeit eine schwierige Phase durchmachten und weit davon entfernt waren, wie heutzutage dauerhaft ein Top-Team in Spaniens LaLiga zu sein, hatte Paunovic keinen Stammplatz und in zehn Hinrunden-Einsätzen kein einziges Tor erzielt. Auch abgesehen von seiner grundsätzlichen Abneigung gegenüber Winter-Neuzugängen war Kaenzigs Skepsis also durchaus nachvollziehbar.

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Paunovic wäre bei 96 zum Topverdiener aufgestiegen

"Der Verein hat kein finanzielles Risiko. Bis Sommer beweise ich das", sagte Paunovic bei seiner Ankunft. Was er meinte: Im ersten Halbjahr bei 96, also bis Sommer 2005, sollte er angeblich vergleichsweise läppische 15.000 Euro pro Monat verdienen. Sein Vertrag bei Atletico war zudem aufgrund damaliger wirtschaftlicher Probleme der Rojiblancos aufgelöst worden, eine Ablöse musste 96 also nicht zahlen. Allerdings: Paunovic unterschrieb einen Eineinhalbjahresvertrag bis Sommer 2006, inklusive Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Und vor allem: Ab Beginn der Saison 2005/06 sollte Paunovic zum Top-Verdiener Hannovers aufsteigen, fortan rund eine Million Euro pro Jahr kassieren.

Die Erwartungshaltung war hoch. Landsmann Mladen Krstajic, seinerzeit Innenverteidiger bei Schalke 04, lobte: "Er ist ein super Mann. Klasse am Ball, richtig kopfballstark, schnell genug." Auch S04, das dem FC Bayern zu jenem Zeitpunkt noch einen engen Kampf an der Spitze der Bundesliga lieferte und am Saisonende Vizemeister wurde, wollte Paunovic offenbar verpflichten. So behauptete es zumindest Krstajic: "Schade, er wäre auch für uns eine Verstärkung gewesen."

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Hätte Paunovic auf Schalke möglicherweise abgeliefert? In Hannover brachte er, begleitet von besagten Störgeräuschen, jedenfalls keinen Fuß auf den Boden. "Wir sind erst vier Tage zusammen, da kann noch nicht alles passen", sagte Paunovic nach einem durchwachsenen Bundesliga-Debüt, Anfang Februar 2005 bei einer 1:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Lienen hatte seinen Wunschspieler direkt als einzige Spitze in die Startelf beordert, überzeugen konnte der Neue nicht.

"Ich brauche mehr Zeit, damit die anderen Spieler verstehen, was ich mache, und ich, was die anderen machen", warb Paunovic um Geduld und ließ beim 0:0 in Freiburg sowie beim 1:4 zuhause gegen Werder Bremen zwei weitere enttäuschende Startelfeinsätze folgen. Auch als das Frühjahr 2005 so langsam begann, blieb ein Impact von Paunovic auf das 96-Spiel weiterhin aus.

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In Hannover wuchs allmählich der Unmut wegen Paunovic

"Es war von Beginn an klar, dass er kein zweiter Andriy Shevchenko ist", nahm Lienen seinen Schützling mit einem Vergleich zu einem der weltbesten Stürmer jener Zeit, der 2004 den Ballon d'Or gewonnen hatte, in Schutz. "Wir müssen ihm Zeit geben, dann wird er uns noch eine große Hilfe sein."

Mitte März 2005 war Paunovic Hannover dann tatsächlich erstmals eine Hilfe, als er im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach den 2:1-Siegtreffer vorbereitete. Doch ausgerechnet das sollte dann auch sein letzter von gerade einmal sieben Auftritten im 96-Trikot gewesen sein. Ein kicker-Interview, in dem sich Paunovic wenig später über die Vereinsführung ausließ, beendete sein kurzes Intermezzo in Deutschland.

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"Ich wusste, dass sie mich nicht kannten. Ich wusste nicht, dass sie gegen mich sind. Und mich für einen Konflikt mit dem Trainer benutzen würden", übte Paunovic deutliche Kritik an Kaenzig und Kind. "Damit ein Klub funktioniert, darf man nicht gegeneinander arbeiten. Wer das nicht versteht, schadet dem Verein."

Lienen sparte er von seiner Kritik ausdrücklich aus und betonte: "Der Konflikt um mich schadet allen. Auch dem Team. Wir hätten sonst besser spielen können, ich vielleicht auch. Aber nicht ich habe den Konflikt verschuldet." In Mannschaftskreisen soll er schon zuvor mit dem schnellen Abschied geliebäugelt haben. Hinzu kam, dass bereits klar war, dass Landsmann und Mittelfeldregisseur Nebojsa Krupnikovic im Sommer 2005 gehen würde. Ein weiterer Grund, sich in Hannover nicht mehr lange aufzuhalten.

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Veljko Paunovic bei Hannover 96: Nur sieben Einsätze, aber viel verbrannte Erde

Und so war das Gastspiel von Paunovic bei 96 nur rund zwei Monate, nachdem Lienen ihn gegen den Widerstand der Klub-Bosse geholt hatte, schon wieder beendet. Das einzig Positive für die Hannoveraner: Schon bei Vertragsunterschrift war parallel ein Auflösungsvertrag für den Sommer 2005 vereinbart worden, so blieb der Verein im Zuge des Transferflops zumindest nicht auf weiteren Kosten sitzen. Zur Erinnerung: Wäre er bei 96 geblieben, wäre der heutige Serbien-Coach zum Top-Verdiener aufgestiegen.

So kehrte Paunovic im Sommer 2005 stattdessen in die spanische Hauptstadt zurück, unterschrieb beim Madrider Vorortklub FC Getafe. Nach kurzer Rückkehr zu Heimatklub Partizan Belgrad hörte Paunovic Ende 2008 mit nur 31 zunächst auf, hatte 2011 dann aber noch einmal ein halbjähriges Intermezzo bei Philadelphia Union in der MLS und beendete seine Karriere Anfang 2012 schließlich endgültig.

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Danach schlug Paunovic seine Trainerlaufbahn ein, wurde zunächst U18-Nationaltrainer Serbiens und übernahm 2014 die U20. Im Sommer 2015 führte er seine Auswahl um die späteren Stars Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic oder Milos Veljkovic bei der U20-WM sensationell zum Titel, im Finale bezwangen die Serben Brasilien mit 2:1 nach Verlängerung.

Schweinsteiger verglich Paunovic mit Guardiola

Ein paar Monate danach übernahm er MLS-Klub Chicago Fire, trainierte dort zwischenzeitlich unter anderem Bastian Schweinsteiger. Um den Weltmeister von 2014 bemühte sich Paunovic sehr, besuchte ihn zu dessen United-Zeit im Jahr 2016 in Manchester. "Ich war wirklich beeindruckt", schwärmte die Bayern-Legende gegenüber der New York Times von dem Serben und zog einen Vergleich zu einem der größten Trainer aller Zeiten, unter dem er beim FCB einst spielte: "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Er erinnert mich in vielen Dingen an Pep Guardiola. In dem, wie er sein Team spielen lassen will, und was seine Spielideen angeht", so Schweinsteiger über Paunovic.

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Letzterer blieb bis Ende 2019 in Chicago, trainierte danach in England (FC Reading), Mexiko (Deportivo Guadalajara und Tigres UANL) sowie Spanien (Real Oviedo). Ende Oktober 2025 übernahm Paunovic dann die serbische Nationalmannschaft von der früheren Spielmacher-Ikone Dragan Stojkovic, als das Scheitern in der Qualifikation zur WM 2026 kaum noch zu vermeiden war.

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Eine erwartbare 0:2-Niederlage in England bei Paunovics Debüt bedeutete schließlich das Ende des WM-Traums, Albanien auf Playoff-Platz zwei war damit final außer Reichweite. Der Auftrag des neuen Coaches fortan: Eine junge, schlagkräftige Truppe formen, die sich wieder für große Turniere qualifizieren kann.

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Die Ergebnisse sprechen dabei bisher keineswegs für Paunovic, in zehn Spielen gab es nur zwei knappe 2:1-Siege gegen Lettland und Saudi-Arabien. Die acht restlichen Partien gingen allesamt verloren, auch in den vier bisherigen Nations-League-Auftritten setzte es stets Niederlagen.

Dass das vor allem gegen Gegner wie Deutschland und die Niederlande zu erwarten gewesen war, betonte Paunovic nach dem 0:2 gegen das DFB-Team in München Anfang Oktober. "Wir sind Serbien, ein kleines Land, und es braucht Zeit, bis wir ein System etablieren", schimpfte er nach einer ob der enttäuschenden Ergebnisse kritischen Reporterfrage. "Jeder, der uns nahesteht, weiß, dass wir daran arbeiten, die schlechte Stimmung umzudrehen", betonte er, dass er die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen habe. "Wir haben unsere Führungsspieler zurückgeholt, talentierte Spieler dazu genommen und bauen ein neues System auf. Aber das braucht Zeit."

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Kann Paunovic den serbischen Fußball wieder auf Kurs bringen?

Waren die Serben in Deutschland ziemlich chancenlos, zeigten sie bei den jeweils sehr knappen 1:2-Niederlagen in Hin- und Rückspiel gegen die Niederlande und auch gegen ein starkes Griechenland tatsächlich gute Ansätze. Paunovic hat für sein Projekt unter anderem den bereits 37-jährigen Ex-Ajax-Star Dusan Tadic (inzwischen NEC Nijmegen) nach über zwei Jahren Abstinenz zurückgeholt. Auch sein einstiger U20-WM-Held Milinkovic-Savic spielt unter Paunovic wieder für Serbien, der mit Zivkovic, Maksimovic oder Aleksandar Mitrovic auf weitere erfahrene Akteure setzt.

Große Namen mit Mitte 20 wie Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (AC Mailand) oder Torjäger Dusan Vlahovic (Besiktas) sollen tragende Rollen für die Zukunft des serbischen Fußballs einnehmen. Dazu will Paunovic aber auch Top-Talente wie Aleksander Stankovic (21, Inter Mailand), Vasilije Kostov (18, Roter Stern Belgrad) oder Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht) nach und nach aufbauen.

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Ein Ausrufezeichen gegen das DFB-Team am Freitag täte Paunovics Standing in Serbien jedenfalls gut. Gelingt es, hätte er künftig auch etwas Positives, das er mit Deutschland in Verbindung bringen kann. Zumindest, so lange Hannover nicht erwähnt wird.