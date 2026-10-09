Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften: Kommt es beim FC Bayern zu einer überraschenden Rückkehr?

Der FC Bayern denkt bei der neuen Zusammensetzung des Torhüterteams ab der kommenden Saison offenbar auch an einen potenziellen Rückkehrer. Wie Absolut Bayern berichtet, habe man beim Rekordmeister auch Johannes Schenk bei den Planspielen auf dem Zettel.

Schenk durchlief bei den Bayern seit 2017 sämtliche Jugendmannschaften, eher er 2023 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fest zu Preußen Münster wechselte. Bei den Westfalen entwickelte sich der heute 23-Jährige prächtig, stieg mit dem Klub aber in der vergangenen Saison in die 3. Liga ab.

Schenk selbst machte diesen Gang aber nicht mit und ließ sich an den belgischen Erstligisten SK Beveren verleihen, wo er sofort die neue Nummer eins wurde. Bei seinem Wechsel nach Münster sicherte sich der FC Bayern sowohl eine nicht genau bezifferte Rückkaufoption, als auch eine Weiterverkaufsbeteiligung.

"Für mich geht es jetzt darum, in dieser Saison das Maximum aus mir herauszuholen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen", sagte Schenk zu seiner aktuellen Situation: "Alles Weitere wird sich zeigen. Ich bin sehr ambitioniert und möchte in meiner Karriere immer den nächsten Schritt machen und auf dem höchstmöglichen Niveau spielen."

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Holt der FC Bayern auch eine neue Nummer zwei für Jonas Urbig?

Dass er im Falle einer Rückkehr zum deutschen Rekordmeister aber viel Spielzeit erhält, darf bezweifelt werden. Jonas Urbig wird nach dem sich anbahnenden Karriereende von Manuel Neuer im kommenden Sommer die neue Nummer eins der Bayern.

Fraglich ist noch, was dahinter passiert. Da auch Sven Ulreich seine Karriere beenden dürfte, sollen die Münchner mittlerweile aktiv den Torhütermarkt sondieren und nach einem routinierten Backup für Urbig Ausschau halten. Unter anderem sollen diesbezüglich laut Sky Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) und Finn Dahmen (FC Augsburg) in Frage kommen.

Schenk würde Stand jetzt also eher als dritter Keeper eingeplant werden. Womöglich kommen nun auch Gerüchte über eine mögliche Rückholaktion auf, weil die Zukunft von Mega-Talent Leonard Prescott über den Sommer hinaus aktuell äußerst ungewiss ist. Der Vertrag des 17-Jährigen, der als riesiges Juwel gilt, für die deutsche U17 aufläuft, aber auch schon vom US-Verband umworben wird, läuft 2027 aus.

Verliert der FC Bayern sein größtes Torhütertalent?

Die Verhandlungen über eine Ausdehnung gestalten sich laut Sky als schwierig. Zudem seien zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland an Prescott interessiert. Im April war berichtet worden, dass unter anderem der FC Chelsea und Juventus Prescott auf dem Zettel hätten.

Der Ende September erst 17 Jahre jung gewordene Schlussmann schnupperte in der vergangenen Saison schon an seinem Profidebüt in der Champions League, als die Münchener große Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition plagten. Allerdings kurierte Urbig vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo seine Gehirnerschütterung rechtzeitig aus und konnte deshalb auflaufen.

Prescott wurde 2009 als Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners in New York geboren, wuchs anschließend in Berlin auf und spielte in der Jugend für Union. 2023 wechselte Prescott zum FC Bayern.

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