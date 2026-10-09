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Johannes SchenkGetty Images
Jonas Rütten

Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften: Kommt es beim FC Bayern zu einer überraschenden Rückkehr?

Bundesliga
Transfers
V. Kompany
J. Schenk
Bayern München

Der FC Bayern sondiert seine Möglichkeiten auf der Torhüterposition für die kommende Saison. Offenbar könnte auch ein alter Bekannter eine größere Rolle spielen.

Der FC Bayern denkt bei der neuen Zusammensetzung des Torhüterteams ab der kommenden Saison offenbar auch an einen potenziellen Rückkehrer. Wie Absolut Bayern berichtet, habe man beim Rekordmeister auch Johannes Schenk bei den Planspielen auf dem Zettel.

Schenk durchlief bei den Bayern seit 2017 sämtliche Jugendmannschaften, eher er 2023 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fest zu Preußen Münster wechselte. Bei den Westfalen entwickelte sich der heute 23-Jährige prächtig, stieg mit dem Klub aber in der vergangenen Saison in die 3. Liga ab.

Schenk selbst machte diesen Gang aber nicht mit und ließ sich an den belgischen Erstligisten SK Beveren verleihen, wo er sofort die neue Nummer eins wurde. Bei seinem Wechsel nach Münster sicherte sich der FC Bayern sowohl eine nicht genau bezifferte Rückkaufoption, als auch eine Weiterverkaufsbeteiligung.

"Für mich geht es jetzt darum, in dieser Saison das Maximum aus mir herauszuholen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen", sagte Schenk zu seiner aktuellen Situation: "Alles Weitere wird sich zeigen. Ich bin sehr ambitioniert und möchte in meiner Karriere immer den nächsten Schritt machen und auf dem höchstmöglichen Niveau spielen."

Holt der FC Bayern auch eine neue Nummer zwei für Jonas Urbig?

Dass er im Falle einer Rückkehr zum deutschen Rekordmeister aber viel Spielzeit erhält, darf bezweifelt werden. Jonas Urbig wird nach dem sich anbahnenden Karriereende von Manuel Neuer im kommenden Sommer die neue Nummer eins der Bayern.

Fraglich ist noch, was dahinter passiert. Da auch Sven Ulreich seine Karriere beenden dürfte, sollen die Münchner mittlerweile aktiv den Torhütermarkt sondieren und nach einem routinierten Backup für Urbig Ausschau halten. Unter anderem sollen diesbezüglich laut Sky Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) und Finn Dahmen (FC Augsburg) in Frage kommen.

Schenk würde Stand jetzt also eher als dritter Keeper eingeplant werden. Womöglich kommen nun auch Gerüchte über eine mögliche Rückholaktion auf, weil die Zukunft von Mega-Talent Leonard Prescott über den Sommer hinaus aktuell äußerst ungewiss ist. Der Vertrag des 17-Jährigen, der als riesiges Juwel gilt, für die deutsche U17 aufläuft, aber auch schon vom US-Verband umworben wird, läuft 2027 aus.

Verliert der FC Bayern sein größtes Torhütertalent?

Die Verhandlungen über eine Ausdehnung gestalten sich laut Sky als schwierig. Zudem seien zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland an Prescott interessiert. Im April war berichtet worden, dass unter anderem der FC Chelsea und Juventus Prescott auf dem Zettel hätten.

Der Ende September erst 17 Jahre jung gewordene Schlussmann schnupperte in der vergangenen Saison schon an seinem Profidebüt in der Champions League, als die Münchener große Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition plagten. Allerdings kurierte Urbig vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo seine Gehirnerschütterung rechtzeitig aus und konnte deshalb auflaufen.

Prescott wurde 2009 als Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners in New York geboren, wuchs anschließend in Berlin auf und spielte in der Jugend für Union. 2023 wechselte Prescott zum FC Bayern.

Leonard PrescottGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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