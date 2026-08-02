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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Er darf mit anderem Verein verhandeln: Borussia Mönchengladbach ohne WM-Teilnehmer ins Trainingslager

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Einst als Mega-Talent beim BVB gefeiert, nun auf dem Weg in die Ligue 1: Giovanni Reyna steht vor einem vorzeitigen Abschied aus der Bundesliga. Nach nur 19 Einsätzen ohne ein einziges Spiel über die volle Distanz hat Gladbach offenbar keine Verwendung mehr für den 23-Jährigen - der wohl kurz vor einem Wechsel nach Frankreich steht.


Borussia Mönchengladbach bereitet sich am Tegernsee auf die neue Bundesligasaison vor. Nicht mit dabei ist US-Nationalspieler Giovanni Reyna. Das einstige Supertalent wurde freigestellt, um Gespräche mit "einem anderen Verein" zu führen.

Dies teilten die Gladbacher in einer Mitteilung mit. Dem Vernehmen nach handelt es sich bei diesem anderen Klub uim Racing Straßburg. Reyna, der bei der WM 2026 in Nordamerika beim 4:1 zum Auftakt gegen Paraguay den Schlusstreffer markierte, zieht es also offenbar aus der Bundesliga nach Frankreich.

Der immer noch erst 23-jährige Mittelfeldspieler kam 2019 in die Jugend von Borussia Dortmund und feierte ein Jahr später sein Debüt in der Bundesliga. "Der Junge ist verdammt gut. Er hätte bei jedem Klub der Welt unterschreiben können, aber am Ende hat er Borussia Dortmund gewählt", wurde Sebastian Geppert, seit kurzem Assistenzcoach von Edin Terzic bei Athletic Bilbao und früher lange Nachwuchstrainer beim BVB, seinerzeit von Transfermarkt zitiert.

Zwar absolvierte Reyna bis 2025 105 Profispiele für den BVB, doch der absolute Durchbruch gelang ihm, auch wegen zahlreicher Verletzungen, nicht. Nachdem er die Rückrunde 2024 als Leihspieler bei Nottingham Forest verbracht hatte und er sich anschließend beim BVB nicht mehr durchsetzen konnte, wechselte er im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach.

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Wie viele Spiele bestritt Giovanni Reyna für Borussia Mönchengladbach?

Am Niederrhein kam er zwar zu 19 Bundesligaeinsätzen, allerdings durfte er in keinem Spiel über 90 Minuten ran.

Nun darf er also den Neuanfang in einer neuen Liga wagen.

Mönchengladbach soll bereit sein, Reyna für eine geringe Ablösesumme zu verkaufen. Bei den Franzosen, Achter der vergangenen Ligue-1-Saison, würde Reyna in eine spielstarke Offensive um Paraguay-Nationalspieler Julio Enciso kommen, in der er seine Stärken durchaus zur Geltung bringen könnte.


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