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Laut der Bild stehen Jürgen Klopp und Florian Wirtz auch abseits der Länderspiele in intensivem Kontakt.

"Er wird für ihn der Schlüsselspieler werden. Er setzt total auf ihn. Er führt ja auch das Gespräch. Er coacht ihn ja quasi sogar bei Liverpool. Er führt wirklich nach jedem Spiel von Liverpool, die er anscheinend in alter Verbundenheit immer noch sehr regelmäßig schaut, SMS-Kontakt und telefoniert mit ihm", sagte Bild-Fußballchef Christian Falk in der Sendung "Lage der Liga".

Und weiter: "Ich habe sogar aus Liverpool schon gehört: Der spricht mit ihm mehr als der Trainer vor Ort. Da sieht man, wie wichtig dieser Spieler für sein System ist."

Während Wirtz in England unter Liverpool-Trainer Iraola immer wieder mit Kritik konfrontiert wird, präsentiert er sich im Trikot des DFB in deutlich stabilerer Verfassung. "Wenn man ihm bei Liverpool auch mehr Verantwortung geben würde, würde der auch dort besser spielen. Aber bei Klopp bekommt er sie", sagte Falk.

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Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw war in der Sendung zu Gast. Der 66-Jährige hatte Wirtz im März 2021 erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Damals habe sich das Potenzial des Teenagers bereits abgezeichnet, erinnerte sich Löw.

Getty Images

Löw über Wirtz: "Einer der besten Spieler ohne Ball"

"Bei Florian war es eigentlich so, dass man wusste: Wenn er in der Entwicklung so weitermacht, dann kann er ein ganz großer Spieler sein. Er war 17. Jamal Musiala war auch zum ersten Mal dabei, glaube ich. Das war kurz vor der EM 2021 und es war so ein erweiterter Kader. Wirtz war dann beim Turnier nicht dabei, aber man konnte natürlich schon sehen, dass er außergewöhnlich gut ist, dass er wahnsinniges Verständnis hat für Räume, in der Orientierung", sagte Löw.

Der langjährige Bundestrainer führte aus: "Das finde ich bei Florian das Geniale: Er ist einer der besten Spieler ohne Ball. Wenn man mal darauf achtet: am Ball genial, Ideen genial, Technik super. Aber er ist ein Spieler, der ohne Ball wahnsinnig gute Wege macht und immer wieder in die Tiefe stößt. Das reißt für eine Mannschaft manchmal große Lücken auf beim Gegner. Und das ist wichtig."