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Wirtz KloppGetty Images
Jochen Tittmar

"Er coacht ihn sogar bei Liverpool": Brisantes Gerücht über Florian Wirtz aufgetaucht

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Laut der Bild stehen Jürgen Klopp und Florian Wirtz auch abseits der Länderspiele in intensivem Kontakt.

"Er wird für ihn der Schlüsselspieler werden. Er setzt total auf ihn. Er führt ja auch das Gespräch. Er coacht ihn ja quasi sogar bei Liverpool. Er führt wirklich nach jedem Spiel von Liverpool, die er anscheinend in alter Verbundenheit immer noch sehr regelmäßig schaut, SMS-Kontakt und telefoniert mit ihm", sagte Bild-Fußballchef Christian Falk in der Sendung "Lage der Liga".

Und weiter: "Ich habe sogar aus Liverpool schon gehört: Der spricht mit ihm mehr als der Trainer vor Ort. Da sieht man, wie wichtig dieser Spieler für sein System ist."

Während Wirtz in England unter Liverpool-Trainer Iraola immer wieder mit Kritik konfrontiert wird, präsentiert er sich im Trikot des DFB in deutlich stabilerer Verfassung. "Wenn man ihm bei Liverpool auch mehr Verantwortung geben würde, würde der auch dort besser spielen. Aber bei Klopp bekommt er sie", sagte Falk.

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Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw war in der Sendung zu Gast. Der 66-Jährige hatte Wirtz im März 2021 erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Damals habe sich das Potenzial des Teenagers bereits abgezeichnet, erinnerte sich Löw.

WirtzGetty Images
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Löw über Wirtz: "Einer der besten Spieler ohne Ball"

"Bei Florian war es eigentlich so, dass man wusste: Wenn er in der Entwicklung so weitermacht, dann kann er ein ganz großer Spieler sein. Er war 17. Jamal Musiala war auch zum ersten Mal dabei, glaube ich. Das war kurz vor der EM 2021 und es war so ein erweiterter Kader. Wirtz war dann beim Turnier nicht dabei, aber man konnte natürlich schon sehen, dass er außergewöhnlich gut ist, dass er wahnsinniges Verständnis hat für Räume, in der Orientierung", sagte Löw.

Der langjährige Bundestrainer führte aus: "Das finde ich bei Florian das Geniale: Er ist einer der besten Spieler ohne Ball. Wenn man mal darauf achtet: am Ball genial, Ideen genial, Technik super. Aber er ist ein Spieler, der ohne Ball wahnsinnig gute Wege macht und immer wieder in die Tiefe stößt. Das reißt für eine Mannschaft manchmal große Lücken auf beim Gegner. Und das ist wichtig."

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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