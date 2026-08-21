"Er bringt alles mit, um seinen Weg beim FC Bayern zu machen": FCB verkündet Vertragsverlängerung mit Toptalent

Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt. Genaue Angaben über die Vertragsdauer machte der Klub nicht. Laut der Bild-Zeitung ist das neue Arbeitspapier des 17-Jährigen bis 2031 datiert.

Kiala war im Sommer 2024 von Hertha BSC an den FCB-Campus gewechselt und feierte im Dezember des vergangenen Jahres beim 4:0-Sieg über den 1. FC Heidenheim im Alter von 16 Jahren sogar sein Profi-Debüt unter Trainer Vincent Kompany.

"Wir trauen Cassiano viel zu und wollen ihn kontinuierlich an unsere erste Mannschaft heranführen. Er ist der zweitjüngste Debütant in der Geschichte der Bayern-Profis, hat bereits bei der deutschen U17-Auswahl als Kapitän Verantwortung übernommen und bringt alles mit, um seinen Weg beim FC Bayern zu machen. In der vergangenen Saison hatte er Verletzungspech - jetzt freuen wir uns auf die nächsten Schritte mit ihm", wird Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert.

Cassiano Kiala wird von Star-Berater Jorge Mendes vertreten

Der Innenverteidiger gilt als riesiges Talent. Dem Vernehmen nach werde ihm schon jetzt der dauerhafte Sprung zu den Profis zugetraut. Die Verhandlungen waren zuvor durchaus zäh. Mehrere Topklubs sollen angeblich um Kialas Dienste gebuhlt haben, sein Vater soll sich sogar mit Verantwortlichen des FC Chelsea und Manchester City getroffen haben. Vertreten wird er von der Agentur Gestifute von Star-Berater Jorge Mendes.

Von seinem im Februar erlittenen Syndesmosebandriss hat sich der Junioren-Nationalspieler indes längst erholt. In der Vorbereitung war Kiala erneut Teil des Profi-Kaders und stand auch zuletzt im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Platz.