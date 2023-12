Enttäuschung trotz "wichtigem Punkt": Nächstes Tor von Jude Bellingham reicht Real Madrid nicht zum Sieg bei Real Betis

Trotz Führung reicht es für Real auswärts nur zu einem Remis. Jubilar Alaba hat gemischte Gefühle.

WAS IST PASSIERT? Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham traf zwar erneut für Real Madrid (53.), trotzdem langte es für die Königlichen nur zu einem 1:1 (0:0) bei Betis Sevilla.

Der Vorsprung des Rekordmeisters auf den Außenseiter FC Girona beträgt damit in der Tabelle einen Punkt. Aitor Ruibal (66.) erzielte den Ausgleich für die Gastgeber.

Um ein Haar hätte der Ex-Madrilene Isco für den Siegtreffer der Hausherren gesorgt, doch sein Kopfball aus kurzer Distanz ging knapp daneben (90.).

WAS WURDE GESAGT? “Es ist hier sehr schwierig und ein sehr wichtiger Punkt”, sagte Reals Abwehr-Star David Alaba. “Wir sind nach diesem Spiel etwas enttäuscht, aber wir machen weiter.“

Der Österreicher absolvierte sein 100. Pflichtspiel für Real seit seinem Wechsel 2021 vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt: “Ich bin sehr glücklich, hoffentlich mache ich noch 100 weitere Spiele. Spieler von Real Madrid zu sein, bedeutet mir sehr viel. Mich macht das sehr glücklich.”

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham war bereits zwölfmal in dieser Saison für die Madrilenen in LaLiga erfolgreich. Real hatte zuvor drei Siege in Folge gelandet und zu Girona in der Tabelle aufgeschlossen. Am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) muss Girona allerdings bei Titelverteidiger FC Barcelona antreten.