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Enttäuschung für den BVB in der Champions League! Borussia Dortmund kassiert verdiente Pleite gegen Bodö/Glimt

Champions League
Match report
Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
Bodö/Glimt
Borussia Dortmund

Im Eiswind von Nord-Norwegen ist ein schauerlich schwaches Borussia Dortmund beim Kunstrasen-Test glatt durchgefallen.

Der lange vollkommen enttäuschende BVB verlor beim letztjährigen Sensationsteam FK Bodö/Glimt verdient mit 0:1 (0:0) und leistete sich im Rennen ums Champions-League-Achtelfinale einen ersten schmerzhaften Fehltritt. Ihre strapaziöse Serie von drei Auswärtsspielen in sieben Tagen mit 11.000 Flugkilometern setzen die Dortmunder am Samstag in der Bundesliga bei Union Berlin fort.

Feuer-Fontänen, ein traumhafter Blick auf das Gebirgsmassiv Börvasstindan und ein extrem bissiger Gegner empfingen den BVB im kleinen Aspmyra-Stadion direkt am Flughafen. Die Dortmunder fanden nördlich des Polarkreises erst nach dem Rückstand ins Spiel, sie erzwangen ein paar klare Chancen - aber es blieb beim einzigen Tor des Abends durch Fredrik Sjövold (52.). 27 Jahre nach dem 0:3 gegen Rosenborg Trondheim verlor der BVB wieder gegen ein norwegisches Team.

Trainer Niko Kovac, mit neuem Vertrag bis 2029 in der Tasche, wechselte im 8000-Plätze-Kistchen fünfmal in seiner Startelf - ausnahmsweise nicht nur aus taktischen Erwägungen: "Wir glauben, dass sich kleinere Spieler auf diesem Boden besser zurechtfinden", sagte er. Das sprach in der Offensive unter anderem für Konstantinos Karetsas, den Königsklassen-Debütanten Samuele Inacio und Fabio Silva. Doch sie taten sich allesamt sehr, sehr schwer - wie auch ihre Teamkollegen ausnahmslos.

BVB ohne Nico Schlotterbeck - Niko Kovac rotiert

Nico Schlotterbeck (1,91 m) hatte Kovac gleich zu Hause gelassen, weil sich dessen Sprunggelenksprobleme möglicherweise verschlimmert hätten. "Das wird kein großer Spaß in Bodö", vermutete Sportgeschäftsführer Lars Ricken richtig - das TV-Studium des 3:3 des FC Bayern bei Viking Stavanger war eine Zusatzwarnung.

Die Dortmunder begannen halbwegs engagiert, dennoch zeigte Bodö früh, warum es in der vergangenen Saison Manchester City und Inter Mailand geschlagen hatte. Sondre Brunstad Fet (19.) schoss hauchdünn am BVB-Tor vorbei, Ole Didrik Blomberg (27.) verpasste eine Hereingabe des früheren Frankfurters Jens Petter Hauge um Zentimeter. Den Dortmundern fehlte Ruhe im Aufbau, immer wieder holte sich Bodö den Ball schnell zurück. Gefährliche Abschlüsse des BVB gab es vor der Pause nicht - Silva stand bei seinem Kopfball im Abseits (41.).

BVB kommt zu spät ins Spiel

Kovac erhoffte sich mehr Struktur, in den ersten 48 Sekunden der zweiten Halbzeit allerdings hatte Andreas Helmersen schon wieder zwei dicke Chancen. Seinen Schuss parierte BVB-Torhüter Gregor Kobel zur Ecke, der folgende Kopfball ging knapp übers Tor. Auch Hauge (48.) und Blomberg (49.) waren gleich wieder brandgefährlich. Der BVB wankte, Kovac gestikulierte hektisch an der Seitenlinie - vergeblich: Sjövold traf zur hochverdienten Führung.

Kovac hatte nach einer Stunde genug gesehen. Er brachte in einem belebenden Vierfachwechsel unter anderem Guirassy und Felix Nmecha, dessen Fernschuss zur ersten ernsthaften Gäste-Gelegenheit wurde (62.). Guirassy (69.) wurde aus kurzer Distanz geblockt. Der BVB kämpfte, aber die Norweger hielten stand.

Der BVB-Tross fliegt nun nach Dortmund zurück, ehe es am Freitag weiter nach Berlin geht. Nach einer weiteren Nacht in Dortmund startet der BVB am Montag schon wieder Richtung Aserbaidschan - dort spielt er am Dienstag in der Champions League gegen den Sabah FK.


Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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