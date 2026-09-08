"Entscheidung nicht mehr offen!" Ousmane Dembele äußert Verdacht zum Ballon d'Or

Titelverteidiger Ousmane Dembele hat seine drei Top-Favoriten für die Vergabe des Ballon d'Or genannt und dabei auch einen Superstar des FC Bayern München erwähnt. Er selbst will sich aber nicht zum erweiterten Kreis der Anwärter auf den prestigeträchtigsten Award zählen.

"Nein, ich mische mich nie in so etwas ein. Ich stimme nie für mich selbst", erklärte Dembele, der die Wahl zum Weltfußballer vergangene Saison vor Lamine Yamal und PSG-Teamkollege Vitinha gewonnen hatte, bei France Football.

Gleichzeitig nannte Dembele die seiner Meinung nach vielversprechendsten Kandidaten. "Ohne Reihenfolge: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, Anm. d. Red.), Harry Kane, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, und ich denke, Kylian Mbappe!"

Laut Dembele gebe es aber "noch viele andere. Michael Olise könnte dabei sein, weil er eine unglaubliche Saison gespielt hat. Er war der beste Spieler der Bundesliga. Lamine Yamal ebenfalls. Fabian Ruiz, Pacho … Den vergisst man leicht, diesen Pacho. Ich hoffe, dass man ihn dieses Jahr nicht vergisst, denn er hat es verdient."

Dembele: Ballon d'Or? "Wird in Händen eines PSG-Spielers bleiben"

Nach dem erneuten Gewinn der Champions League mit PSG glaube der Franzose aber nicht, "dass die Entscheidung um diese Trophäe noch offen ist. Ich denke, sie wird in den Händen eines Spielers von Paris Saint-Germain bleiben."

Real-Superstar Mbappe hatte derweil selbst Ambitionen auf den Ballon d'Or angemeldet und sich "als besten Spieler der Welt" bezeichnet. Dies brachte ihm daraufhin heftige Kritik von einer Frankreich-Legende ein, die seine Aussagen als "kindisch und erbärmlich" bezeichnete.