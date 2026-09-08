Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Ballon d'Or dembele(C)Getty Images
Andreas Königl

"Entscheidung nicht mehr offen!" Ousmane Dembele äußert Verdacht zum Ballon d'Or

Champions League
Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé

Ousmane Dembele glaubt, dass der Ballon d'Or auch in diesem Jahr wieder an PSG gehen wird und verrät seine drei Top-Favoriten auf den Titel.

Titelverteidiger Ousmane Dembele hat seine drei Top-Favoriten für die Vergabe des Ballon d'Or genannt und dabei auch einen Superstar des FC Bayern München erwähnt. Er selbst will sich aber nicht zum erweiterten Kreis der Anwärter auf den prestigeträchtigsten Award zählen.

"Nein, ich mische mich nie in so etwas ein. Ich stimme nie für mich selbst", erklärte Dembele, der die Wahl zum Weltfußballer vergangene Saison vor Lamine Yamal und PSG-Teamkollege Vitinha gewonnen hatte, bei France Football.

Gleichzeitig nannte Dembele die seiner Meinung nach vielversprechendsten Kandidaten. "Ohne Reihenfolge: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, Anm. d. Red.), Harry Kane, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, und ich denke, Kylian Mbappe!"

Laut Dembele gebe es aber "noch viele andere. Michael Olise könnte dabei sein, weil er eine unglaubliche Saison gespielt hat. Er war der beste Spieler der Bundesliga. Lamine Yamal ebenfalls. Fabian Ruiz, Pacho … Den vergisst man leicht, diesen Pacho. Ich hoffe, dass man ihn dieses Jahr nicht vergisst, denn er hat es verdient."

Dembele: Ballon d'Or? "Wird in Händen eines PSG-Spielers bleiben"

Nach dem erneuten Gewinn der Champions League mit PSG glaube der Franzose aber nicht, "dass die Entscheidung um diese Trophäe noch offen ist. Ich denke, sie wird in den Händen eines Spielers von Paris Saint-Germain bleiben."

Real-Superstar Mbappe hatte derweil selbst Ambitionen auf den Ballon d'Or angemeldet und sich "als besten Spieler der Welt" bezeichnet. Dies brachte ihm daraufhin heftige Kritik von einer Frankreich-Legende ein, die seine Aussagen als "kindisch und erbärmlich" bezeichnete.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.

Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.

Das Stadion heißt "Parc des Princes".

Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat insgesamt 60 Titel gewonnen. Dazu zählen zwei Champions-League-Siege, 14 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.

Paris Saint-Germain wurde 14-mal französischer Meister.

Marquinhos absolvierte mit 523 Pflichtspielen die meisten Einsätze.

Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.

Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria und Ousmane Dembele.

Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino und Luis Enrique.

Der Klub wird "Les Parisiens" oder "Les Rouge et Bleu" genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen