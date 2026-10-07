Vincenzo Montella wird offenbar nicht länger Nationaltrainer der Türkei sein und soll nach gut drei Jahren im Amt vor der Entlassung stehen.

Die türkische Zeitung Milliyet berichtet, dass Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fußballverbandes, und dessen Führungsgremium die entsprechende Entscheidung bereits getroffen haben. Offiziell bestätigt ist das bis dato aber noch nicht.

Montella war schon nach der extrem enttäuschenden WM im Sommer, als das Vorrunden-Aus der vor Turnierbeginn als Geheimfavoriten gehandelten Türken nach Niederlagen gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1) frühzeitig feststand, in die Kritik geraten. Die vier teilweise deutlichen Pleiten in den ersten vier Spielen der neuen Nations-League-Saison machten ein Aus des Italieners nun wohl unausweichlich.

Nach WM-Debakel erlebt die Türkei auch in der Nations League eine Enttäuschung nach der anderen

Hatte sich die Montella-Elf zunächst beim 0:1 gegen Frankreichs Starensemble noch achtbar geschlagen, wurden die kritischen Stimmen nach dem 1:4 gegen Italien und dem 0:3 in Belgien immer lauter. Am Montag verlor die Türkei dann auch das Rückspiel gegen die Italiener mit 1:3, der Abstieg aus Liga A der Nations League ist damit schon so gut wie besiegelt.

Die türkischen Anhänger hatten schon rund um das 0:3 in Belgien Montellas Aus gefordert, der 52-Jährige wehrte sich: "Statistisch gesehen war es ein ausgeglichenes Spiel. Auf diesem Niveau darf man keine Fehler machen. Wenn man sie macht, verzeiht der Gegner sie nicht", erklärte Montella und sagte mit Blick auf die starken Kontrahenten: "In Liga A zu sein, ist ein Privileg und keine Strafe. Deshalb müssen wir uns weiterentwickeln, unser Bestes geben und weiterarbeiten."

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Er wolle "der aktuellen Kritik nicht zu viel Gehör schenken. Mit diesen Spielern sind wir nach 24 Jahren wieder zur Weltmeisterschaft gefahren und in Liga A aufgestiegen." Tatsächlich hatte sich die Türkei unter Montella, der im September 2023 vom kurz zuvor entlassenen deutschen Coach Stefan Kuntz übernommen hatte, erstmals seit 2002 wieder für eine WM qualifiziert. Zudem spielte man mit Montella an der Seitenlinie eine gute EM 2024, schaffte es bis ins Viertelfinale und scheiterte dort nur knapp an den Niederlanden (1:2).

Türkei hatte vor der WM große Erwartungen

Für die WM war angesichts einer machbaren Gruppe mit Australien, Paraguay und den USA sowie einer hochklassigen Mannschaft um Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) oder Kenan Yildiz (Juventus Turin) in der Türkei Großes erwartet worden. Umso enormer war die Enttäuschung nach dem frühen Aus.

Montellas Vertrag läuft noch bis nach der EM 2028, eigentlich sollte der ehemalige Stürmer die Türken auch zum nächsten großen Turnier führen. Wer bei einer Bestätigung seiner Entlassung auf Montella folgen könnte, ist noch offen. Die nächsten Spiele stehen Mitte November auf dem Programm, dann trifft man zunächst zuhause auf Belgien und dann zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase auswärts auf die Franzosen.