Entscheidender Haken bei Wunschkandidat Oliver Baumann: Völlig überraschender Kandidat bei Torwartsuche des FC Bayern?

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Manuel Neuer, aktuell wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß außer Gefecht, wird seine Karriere mit Ablauf seines Vertrages Ende Juni 2027 aller Voraussicht nach beenden. Einem Bericht von Sky zufolge geht man beim FCB mittlerweile "nahezu sicher" davon aus, dass der 40-Jährige nächsten Sommer aufhört.

Und während auch die aktuelle Nummer drei Sven Ulreich voraussichtlich nach Saisonende die Handschuhe an den Nagel hängt, muss man sich beim FCB allmählich intensiv mit der zukünftigen Besetzung des Torhüter-Teams beschäftigen. Die Suche nach einer neuen Nummer zwei hinter Jonas Urbig, der ab Sommer die Stammbesetzung im FCB-Tor sein soll, kommt also nach und nach auf Touren.

Laut Sky gab es zwar noch keine Gespräche mit den Kandidaten, allerdings habe sich Oliver Baumann mittlerweile als absolute Wunschlösung der FCB-Verantwortlichen herauskristallisiert. Der Torhüter der TSG Hoffenheim erfüllt das gesuchte Profil bestens: Sehr erfahren, kennt die Bundesliga wie seine Westentasche, ist loyal, würde hohe Trainingsqualität garantieren und könnte Urbig aufgrund seiner Klasse im Konkurrenzkampf gut pushen. Außerdem kennt Baumann Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner aus vielen gemeinsamen Jahren in Hoffenheim.

Baumanns Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2028, bei einem Wechsel im kommenden Sommer wäre der 36-Jährige für eine vergleichsweise günstige Ablöse zu haben. Allerdings gibt es bei dem 13-maligen deutschen Nationalkeeper eben einen entscheidenden Haken: Will er die Aussicht, bei Hoffenheim den Uralt-Rekord für die meisten Bundesliga-Einsätze von Frankfurt-Legende Karl-Heinz Körbel (602 Spiele) zu knacken, gegen die Möglichkeit auf Titelgewinne als Nummer zwei der Bayern eintauschen?

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Baumann steht aktuell bei 532 Bundesligaspielen, noch fehlen ihm also 71 zum alleinigen Rekord. Vorausgesetzt, er absolviert bis zum Ende seines laufenden Vertrages 2028 alle bis dahin ausstehenden 59 Ligapartien, wäre er demnach nur noch zwölf Einsätze davon entfernt, Körbels Bestmarke tatsächlich zu übertrumpfen. Und laut Sky würde die TSG mit dem dann 38-jährigen Baumann 2028 noch einmal verlängern, um ihm das Erreichen des neuen Rekords zu ermöglichen.

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Sollte Baumann nächsten Sommer nach München wechseln und dort als Nummer zwei hinter Urbig nur vereinzelt seine Spiele bekommen, wäre damit die Chance auf den Körbel-Rekord sicher vertan. Dem TSG-Torhüter steht also eine knifflige Entscheidung bevor.

Getty Images

Auch Bernd Leno angeblich ein Kandidat beim FC Bayern München

Neben Baumann haben die Bayern derweil weitere namhafte Optionen auf dem Zettel. Bernd Leno ist darauf laut Sky ebenfalls weit oben zu finden und wäre offen dafür, beim FCB die Rolle als Urbig-Herausforderer anzunehmen. Zudem gefalle dem 34-Jährigen die Aussicht, bei einem Wechsel nach München seiner Heimat im Stuttgarter Raum nach mittlerweile achteinhalb Jahren in London wieder deutlich näher zu sein.

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Beim FC Fulham läuft Lenos Vertrag passenderweise 2027 aus, er könnte für Bayern nächsten Sommer also ablösefrei sein. Könnte, weil Fulham die einseitige Option hat, den Vertrag des neunfachen deutschen Nationalkeepers um ein weiteres Jahr bis 2028 zu verlängern. Dann müsste der FCB für Leno doch etwas bezahlen.

Als weitere Alternative in Bayerns Gedanken nennt Sky derweil Loris Karius. Auch mit dem Keeper von Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 beschäftigt sich der Rekordmeister demnach, sei angetan von dessen starken Leistungen für S04. Bei Karius, in Gelsenkirchen noch bis 2028 unter Vertrag, hänge die Verfügbarkeit zu großen Teilen auch an der sportlichen Entwicklung bei Schalke, sprich: Schaffen die Knappen den Klassenerhalt oder steigen sie wieder ab?