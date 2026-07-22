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Entpuppt sich Kylian Mbappe als Trumpf für Real Madrid? FC Bayern München zittert weiter um Verbleib von Michael Olise

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Die Transfer-Saga um Michael Olise und Real Madrid scheint kein schnelles Ende zu finden. Neue Gerüchte um einem Sommer-Abschied vom FC Bayern München machen die Runde.

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, rührte Olises Teamkollege bei den französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, bei der zurückliegenden WM ordentlich die Werbetrommel für einen Wechsel zu den Königlichen.

Demnach habe Mbappe engen Kontakt zum Offensivspieler des FC Bayern gesucht, um ihm den Schritt nach Madrid so schmackhaft wie möglich zu machen. Der Real-Superstar habe Olise dabei versichert, dass man ihn bei den Blancos unbedingt brauche und aufgezeigt, wie gut die beiden im Trikot der Königlichen miteinander harmonieren würden.

Zudem habe der 27-Jährige seinem Nationalmannschaftskollegen das Leben in der spanischen Hauptstadt schmackhaft gemacht und von der Stadt sowie den Lebensbedingungen geschwärmt. Nach Sport-Bild-Infos "umgarnte" Mbappe Olise regelrecht während des rund fünfwöchigen WM-Turniers.

Gleichzeitig hielt Mbappe offenbar auch Rücksprache mit Reals Präsident Florentino Perez und versicherte diesem, dass es von Seiten Olises "positive Signale" hinsichtlich eines Transfers gegeben habe. Eine zentrale Rolle in den Bestrebungen des Bayern-Stars spiele dabei die Champions League.

Nach dem enttäuschenden Scheitern im Halbfinale der Weltmeisterschaft an Spanien wolle Olise mehr denn je so schnell wie möglich einen großen Titel gewinnen. Jedoch würden beim 24-Jährigen die Zweifel wachsen, dass im das im Trikot der Münchner gelingen werde. Während er mit den Bayern 2025 im Viertel- und 2026 im Halbfinale der Königsklasse scheiterte, schätzt er die Chancen bei den Blancos auf den großen Triumph angeblich als deutlich besser ein.

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FC Bayern will Vertrag mit Michael Olise unbedingt verlängern

In Stein gemeißelt ist allerdings noch lange nichts. Beim deutschen Rekordmeister gibt es nach wie vor das klare Bestreben, Olise zu halten und dessen noch bis 2029 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Dafür will man tief in die Tasche greifen und das Jahressalär des Offensivmannes von geschätzten 14 Millionen Euro auf rund 25 Millionen Euro erhöhen.

Ohnehin besteht zwischen Bayern-Präsident Herbert Hainer und Perez weiterhin die Vereinbarung, dass man sich gegenseitig keine Spieler abwerben wolle, ohne zunächst den jeweiligen Klub darüber zu informieren. Bislang sei ein solches Bestreben der Königlichen noch nicht an den FCB herangetragen worden.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl, Hainer und Klub-Patron Uli Hoeneß mehrfach betont, dass Olise unverkäuflich sei. Auch bei einer Summe von über 200 Millionen Euro werde man an der Säbener Straße nichts in Grübeln kommen, so der Tenor. Zumal in dem Arbeitsvertrag des Franzosen keine Ausstiegsklausel verankert ist.

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Teilte Michael Olise seinen Mitspielern seinen Wechselwunsch mit?

Die katalanische Zeitung Mundo Deportivo und später auch The Athletic berichteten deshalb, dass Real eine mögliche Verpflichtung des Ausnahmekönners intern als "nahezu unmöglich" abgestempelt habe. Zuvor machte ein Bericht der für gewöhnlich sehr gut informierten französischen Sportzeitung L'Equipe die Runde, wonach Olise seinen Mitspielern während der noch laufenden WM seinen Wechselwunsch zu den Königlichen gebeichtet habe.

Sky widersprach der Hammer-Meldung kurze Zeit später und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom deutschen Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben."

Von welchem sportlichen Wert Olise für den FC Bayern ist, steht indes außer Frage. 96 Torbeteiligungen in 107 Einsätze steuerte er in seinen ersten beiden Spielzeiten für die Münchner bei. Zudem überzeugte Olise bei der WM mit sieben Vorlagen, was gleichzeitig einen Rekord bedeutet. Noch nie bereitete ein Spieler bei einer Weltmeisterschaft mehr Tore vor, zuvor stand Brasiliens Legende Pele an der Spitze. Mit sechs Assists bei der Endrunde 1970. 

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Dazu ist nichts bekannt. 

Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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