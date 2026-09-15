Yann Sommer leistet sich beim FC Brügge zwei identische Patzer binnen weniger Tage. Der ehemalige Bayern-Torhüter gerät daraufhin in Belgien mächtig in die Kritik. Brügge behielt zuletzt am 6. Spieltag der belgischen Jupiler Pro League gegen Royal Antwerpen mit 3:1 zwar die Oberhand, doch die Diskussionen nach dem Abpfiff drehten sich primär um den gegnerischen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1.

Der Schweizer Schlussmann verschätzte sich bei einem langen Ball des Gegners vor dem eigenen Strafraum gravierend. Während Sommer bereits zum Klärungsversuch per Fuß ausgeholt hatte, spitzelte Antwerpen-Angreifer Snayder Porozo dazwischen und schob problemlos ins verwaiste Gehäuse ein.

Vorausgegangen war diesem Aussetzer bereits ein eklatanter Fehlpass Sommers im Spielaufbau, den der Routinier noch eigenhändig ausbügeln konnte. Den Heimsieg retteten schließlich ein Doppelpack von Hugo Vetlesen sowie das Premieren-Tor des 20-jährigen Spaniers Jan Virgili. Trotz des Dreierpacks und Tabellenplatz drei hinter KAA Gent und Union Saint-Gilloise stehen die Aktionen des Torhüters im Fokus.

Besonders brisant: Der Fauxpas glich fast auf den Punkt Sommers Fehler aus der Champions-League-Partie gegen Aston Villa in derselben Woche. Auch dort war ein langer Ball der Auslöser, woraufhin Nicolas Jackson zum 3:1 für die Engländer vollstreckte und damit die Niederlage in der Königsklasse besiegelte.

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Zeitung bezeichnet Yann Sommer als "Hochrisikopatient"

Der im Sommer von Inter Mailand nach Belgien gewechselte Schweizer sieht sich nun deutlicher Kritik der Presse ausgesetzt. Das Portal voetbalnieuws konstatierte eine echte "Albtraumwoche" und befand: "Diese Woche fand sich Sommer mitten im Auge eines Sturms wieder."

Das Nieuwsblad zog Vergleiche zu Sommers Bundesliga-Vergangenheit und schrieb: "Von den neunzehn Paraden, die Sommer einmal in einem Spiel bei Borussia Mönchengladbach zeigte, können sie bei Club Brügge vorerst nur träumen. Gut auf der Linie, aber weit vor seinem Tor entpuppt sich Sommer als unsicherer Torhüter. Von der gewohnten Ruhe und Abgeklärtheit aus Sommers Zeiten in Gladbach, München oder der vergangenen Meistersaison bei Inter ist momentan wenig zu sehen."

Het Laatste Nieuws bezeichnete den 37-Jährigen nach der Pleite unter der Woche gar als einen "Hochrisikopatienten, der im Niemandsland aufgetaucht ist, anstatt ein sicherer Hafen zu sein".

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Brügge-Trainer stärkt Yann Sommer nach Patzern den Rücken

Innerhalb der Mannschaft genießt der Routinier dagegen weiterhin volles Vertrauen. Joaquin Seys stellte sich demonstrativ vor den Torwart: "So etwas kann passieren. Ja, sogar zweimal in einer Woche. Yann ist wichtig in der Kabine und auf dem Platz." Der Abwehrspieler fuhr fort: "Nachdem wir das Gegentor kassiert hatten, hat er uns auch ein paar Mal gerettet. Nichts davon wird irgendwelche Konsequenzen für ihn haben. Er hat enorme Qualitäten. Wir sollten jetzt nicht anfangen, an ihm zu zweifeln, und er sollte auch nicht an sich zweifeln. Er wird sich sowieso aufrappeln. Und er hat uns auch ein paar Mal wachgehalten."

Auch Chefcoach Ivan Leko wiegelte ab. "Yann weiß, dass Fehler zum Fußball dazugehören. Ich bin sicher, dass er bald wieder einer unserer besten Spieler sein wird, so wie vor dieser Woche. Meiner Meinung nach liegt es auch nicht an der Kommunikation. So etwas passiert einfach."

Der Trainer ergänzte: "Es ist Pech, keinesfalls ein Zeichen von mangelnder Qualität. Sommer hat in den letzten Jahren Champions-League-Finals bestritten und ist italienischer Meister geworden. Wirklich, es wird alles gut."

Sommer, der in Deutschland 335 Pflichtspiele für Gladbach abriss und später 25-mal beim FC Bayern zwischen den Pfosten stand, hütete für Brügge bislang achtmal das Tor. Sieben Gegentreffer kassierte er dabei, hielt allerdings auch in 50 Prozent der Spiele seinen Kasten sauber.