Entlassung nach nur zwei Spieltagen? Erster Trainer in der 2. Bundesliga wackelt offenbar

Einem Bericht von Sky zufolge soll der 55-jährige Übungsleiter der Niedersachsen vereinsintern bereits unter Druck stehen. Nach dem missratenen Saisonstart mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen bröckele die Rückendeckung der Vereinsbosse.

Bis zur Länderspielpause Anfang September - bis dahin ist Hannover noch im DFB-Pokal gegen Fünftligist SV Hemelingen sowie in der Liga gegen Darmstadt 98 und den Karlsruher SC gefordert - müsse Titz zwingend Siege und Punkte einfahren, um nicht vorzeitig seinen Job zu verlieren.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass der 55-Jährige nicht aus Fehlern aus der Vergangenheit lerne und zu starrsinnig auf seinem Spielstil beharre. Schon im vergangenen Jahr hatte Hannover unter Titz weitestgehend ansehnlichen Offensivfußball gespielt, war oftmals aber am eigenen Unvermögen und der schlechten Chancenverwertung gescheitert. Der Aufstieg wurde als Tabellenvierter so knapp verpasst.

Muss Christian Titz bei Hannover 96 um seinen Job bangen?

Darüber hinaus habe der Coach mittlerweile schon den ein oder anderen Spieler in der Kabine verloren. Der überraschende Wechsel auf der Torhüterposition vor dem jüngsten Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) habe die Zweifel zusätzlich genährt.

Titz hatte im Niedersachsen-Duell Neuzugang Pascal Loretz (kam für 1,1 Millionen Euro vom FC Luzern) nach nur einem Pflichtspieleinsatz das Vertrauen entzogen und ihn durch Leo Weinkauf ersetzt. Im Anschluss deutete der 55-Jährige an, dass Weinkauf auch im DFB-Pokal am kommenden Samstag zwischen den Pfosten stehen könnte.

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schreibt, dass Titz' Job noch nicht in akuter Gefahr sei, jedoch müsste die Ergebniskrise dringend überwunden werden, um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Getty Images

Wer könnte für Christian Titz bei Hannover 96 übernehmen?

Dort heißt es gleichwohl, dass sich Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt bereits nach Alternativen umsehe. Namentlich genannt wird unter anderem der frühere Köln-Coach Lukas Kwasniok, der seinen Job bei den Geißböcken im zurückliegenden März aufgrund von anhaltender Erfolglosigkeit verloren hatte.

Hannover 96 liegt nach zwei Spieltagen auf Rang 17 der Tabelle. Neben dem VfL Osnabrück sind die Niedersachsen das einzige Team der 2. Liga, welches noch keine einzigen Punkt einfahren konnte.