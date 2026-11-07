Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Xherdan Shaqiri hat verraten, dass ihm der FC Bayern München einst einen Wechsel zum FC Liverpool untersagte und wie er letztlich doch noch im damaligen Team von Jürgen Klopp landete.

Im Podcast "Potters' Pod" seines früheren Klubs Stoke City hat der Schweizer offenbart, dass er die Potters eigentlich gar nicht verlassen wollte und ihm der Abschied nach dem bitteren Abstieg aus der Premier League in die zweitklassige Championship unfassbar schwerfiel.

"Wenn wir die Klasse gehalten hätten, wäre ich gerne geblieben, denn nach drei Jahren fühlte ich mich wie zu Hause", sagte der heute 35-Jährige. Der Gang in die Zweitklassigkeit habe ihn "sehr enttäuscht". Er sei "am Boden zerstört" gewesen, betonte Shaqiri: "Ich habe mein Bestes versucht, alles gegeben, aber am Ende stimmte etwas nicht und wir sind abgestiegen."

Shaqiri war mit acht Toren und sieben Assists einer der wenigen Lichtblicke einer schwachen Stoke-Saison, ehe der FC Liverpool eine abstiegsbedingte Ausstiegsklausel für rund 15 Millionen Euro zog. "Jürgen Klopp rief mich an, und am Ende war es, denke ich, die richtige Entscheidung, denn danach habe ich mit Liverpool alles gewonnen und wir hatten eine erfolgreiche Zeit", sagte er.

Werbung Werbung

Mit den Reds gewann Shaqiri unter anderem die Premier League, die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup. Eine Erfolgsgeschichte, die schon früher hätte beginnen können. Schließlich habe Liverpool bereits 2014 bei dem Angreifer angeklopft, um diesen vom FC Bayern München loszueisen. Die Anfrage stieß beim deutschen Rekordmeister jedoch auf taube Ohren.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele 1. FC Köln - Bayer Leverkusen DAZN

SC Freiburg - Union Berlin DAZN

Hoffenheim - Schalke 04 DAZN





Nach Transfer-Veto: Shaqiri wechselte nur ein halbes Jahr später

"Sie haben mich kontaktiert und natürlich wollte ich wechseln, aber der FC Bayern hat Nein gesagt", sagte Shaqiri. Nur ein halbes Jahr später unterschrieb er aufgrund mangelnder Spielzeit bei Inter Mailand (15 Millionen Euro Ablöse), ehe Shaqiri im darauffolgenden Sommer zu Stoke City für 17 Millionen Euro wechselte. Seine Karriere hat Shaqiri trotz seines fortgeschrittenen Alters noch nicht beendet. Im Sommer 2024 kehrte er zu seinem Jugendklub FC Basel zurück und besitzt noch einen Vertrag bis Saisonende.

Im LFC-Trikot kam Shaqiri indes auf 63 Einsätze, acht Tore und neun Vorlagen. Der Höhepunkt seiner Laufbahn war der 4:0-Halbfinalsieg über den FC Barcelona in der Saison 2018/19, nachdem die Katalanen das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatten. Shaqiri bereitete einen Treffer vor. "Ich denke, es war auch einer der besten Tage meines Lebens", sagte er.

Werbung

Nach drei Jahren in Anfield zog Shaqiri nach Frankreich weiter und wechselte zu Olympique Lyon. Nach etwas mehr als zwei Jahren in der MLS bei Chicago Fire, dem heutigen Verein von Robert Lewandowski, folgte die Rückkehr nach Basel.