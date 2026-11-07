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Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images
Tim Ursinus

Enthüllt: Xherdan Shaqiri wollte erst nicht zum FC Liverpool und Jürgen Klopp wechseln

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Xherdan Shaqiri hat verraten, dass ihm der FC Bayern München einst einen Wechsel zum FC Liverpool untersagte und wie er letztlich doch noch im damaligen Team von Jürgen Klopp landete.

Im Podcast "Potters' Pod" seines früheren Klubs Stoke City hat der Schweizer offenbart, dass er die Potters eigentlich gar nicht verlassen wollte und ihm der Abschied nach dem bitteren Abstieg aus der Premier League in die zweitklassige Championship unfassbar schwerfiel.

"Wenn wir die Klasse gehalten hätten, wäre ich gerne geblieben, denn nach drei Jahren fühlte ich mich wie zu Hause", sagte der heute 35-Jährige. Der Gang in die Zweitklassigkeit habe ihn "sehr enttäuscht". Er sei "am Boden zerstört" gewesen, betonte Shaqiri: "Ich habe mein Bestes versucht, alles gegeben, aber am Ende stimmte etwas nicht und wir sind abgestiegen."

Shaqiri war mit acht Toren und sieben Assists einer der wenigen Lichtblicke einer schwachen Stoke-Saison, ehe der FC Liverpool eine abstiegsbedingte Ausstiegsklausel für rund 15 Millionen Euro zog. "Jürgen Klopp rief mich an, und am Ende war es, denke ich, die richtige Entscheidung, denn danach habe ich mit Liverpool alles gewonnen und wir hatten eine erfolgreiche Zeit", sagte er.

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Mit den Reds gewann Shaqiri unter anderem die Premier League, die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup. Eine Erfolgsgeschichte, die schon früher hätte beginnen können. Schließlich habe Liverpool bereits 2014 bei dem Angreifer angeklopft, um diesen vom FC Bayern München loszueisen. Die Anfrage stieß beim deutschen Rekordmeister jedoch auf taube Ohren.

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Nach Transfer-Veto: Shaqiri wechselte nur ein halbes Jahr später

"Sie haben mich kontaktiert und natürlich wollte ich wechseln, aber der FC Bayern hat Nein gesagt", sagte Shaqiri. Nur ein halbes Jahr später unterschrieb er aufgrund mangelnder Spielzeit bei Inter Mailand (15 Millionen Euro Ablöse), ehe Shaqiri im darauffolgenden Sommer zu Stoke City für 17 Millionen Euro wechselte. Seine Karriere hat Shaqiri trotz seines fortgeschrittenen Alters noch nicht beendet. Im Sommer 2024 kehrte er zu seinem Jugendklub FC Basel zurück und besitzt noch einen Vertrag bis Saisonende.

Im LFC-Trikot kam Shaqiri indes auf 63 Einsätze, acht Tore und neun Vorlagen. Der Höhepunkt seiner Laufbahn war der 4:0-Halbfinalsieg über den FC Barcelona in der Saison 2018/19, nachdem die Katalanen das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatten. Shaqiri bereitete einen Treffer vor. "Ich denke, es war auch einer der besten Tage meines Lebens", sagte er.

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Nach drei Jahren in Anfield zog Shaqiri nach Frankreich weiter und wechselte zu Olympique Lyon. Nach etwas mehr als zwei Jahren in der MLS bei Chicago Fire, dem heutigen Verein von Robert Lewandowski, folgte die Rückkehr nach Basel.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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