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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Englands Weg ins WM-Finale: Viertelfinale gegen Norwegen, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Informationen

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England
H. Kane
J. Bellingham

Verpassen Sie nicht die Chance, England bei der Weltmeisterschaft im Einsatz zu sehen – hier erfahren Sie, wo das Team spielt und gegen wen es antritt

Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der Runde der letzten 32 besiegten die "Three Lions" die Demokratische Republik Kongo und anschließend im legendären Estadio Azteca den Mitausrichter Mexiko.

Damit steht ein rein europäisches Viertelfinale gegen Erling Haalands Norwegen am Samstag (11. Juli) in Miami an.

England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – schafft es die Mannschaft 2026 bis ins Endspiel? GOAL zeigt den Weg von Thomas Tuchels Team bis zum Finale am 19. Juli und mögliche Gegner auf dem Weg zum Titel.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Mittwoch, 17. Juni

England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Dallas

England gewann 4:2

Dienstag, 23. Juni

England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0:0

Samstag, 27. Juni

Panama gegen England (17:00 Uhr ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

England gewann 2:0

Mittwoch, 1. Juli

England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

England gewann 2:1

Sonntag, 5. Juli

Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

England gewann 3:2

Samstag, 10. Juli

Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Tickets

Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Erster der Gruppe L ins Turnier eingezogen ist, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft antreten wird, sollte sie das WM-Finale am 19. Juli erreichen.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko im Estadio Azteca reist England nun nach Miami, um im Viertelfinale auf Norwegen zu treffen. Die Teams trafen zuletzt 2014 in einem Freundschaftsspiel im Wembley-Stadion aufeinander, das England durch einen Elfmeter von Wayne Rooney 1:0 gewann.

Gewinnen sie, treffen sie im Halbfinale auf Argentinien, Ägypten, die Schweiz oder Kolumbien und im Finale möglicherweise auf Spanien, Frankreich oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Begegnung

Tickets

11. Juli (17:00 Uhr ET)

Viertelfinale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

England gegen Norwegen

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr ET)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Spiel 102: gegen Argentinien/Ägypten/die Schweiz/Kolumbien

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101

Tickets

Gruppe L – Endstand

Platz

Mannschaft

Gespielte Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Platzierung

1.

England

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifiziert

2.

Kroatien

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifiziert

3.

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifiziert

4

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während das Finale bis zu 6.730 US-Dollar kostet.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der letzten 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150 $ – 280 $

400–800 $

1.000 – 4.210 $

Kategorie 3

100–200 $

200–500 $

600 – 2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Verteidiger

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Mittelfeldspieler

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Stürmer

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (Kapitän)

Bayern München


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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