Englands Weg ins WM-Finale: Viertelfinale gegen Norwegen, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Informationen

Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.
Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der Runde der letzten 32 besiegten die "Three Lions" die Demokratische Republik Kongo und anschließend im legendären Estadio Azteca den Mitausrichter Mexiko.
Damit steht ein rein europäisches Viertelfinale gegen Erling Haalands Norwegen am Samstag (11. Juli) in Miami an.
England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – schafft es die Mannschaft 2026 bis ins Endspiel? GOAL zeigt den Weg von Thomas Tuchels Team bis zum Finale am 19. Juli und mögliche Gegner auf dem Weg zum Titel.
Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Mittwoch, 17. Juni
England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Dallas
England gewann 4:2
Dienstag, 23. Juni
England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0:0
Samstag, 27. Juni
Panama gegen England (17:00 Uhr ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
England gewann 2:0
Mittwoch, 1. Juli
England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
England gewann 2:1
Sonntag, 5. Juli
Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
England gewann 3:2
Samstag, 10. Juli
Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da England als Erster der Gruppe L ins Turnier eingezogen ist, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft antreten wird, sollte sie das WM-Finale am 19. Juli erreichen.
Nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko im Estadio Azteca reist England nun nach Miami, um im Viertelfinale auf Norwegen zu treffen. Die Teams trafen zuletzt 2014 in einem Freundschaftsspiel im Wembley-Stadion aufeinander, das England durch einen Elfmeter von Wayne Rooney 1:0 gewann.
Gewinnen sie, treffen sie im Halbfinale auf Argentinien, Ägypten, die Schweiz oder Kolumbien und im Finale möglicherweise auf Spanien, Frankreich oder Portugal.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Begegnung
Tickets
11. Juli (17:00 Uhr ET)
Viertelfinale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
England gegen Norwegen
15. Juli (15:00 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Spiel 102: gegen Argentinien/Ägypten/die Schweiz/Kolumbien
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101
Gruppe L – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Platzierung
1.
England
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifiziert
2.
Kroatien
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifiziert
3.
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiziert
4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in England
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während das Finale bis zu 6.730 US-Dollar kostet.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:
Kategorie
Gruppenphase
Runde der letzten 32 – Viertelfinale
Halbfinale & Finale
Kategorie 1
250–400 $
600 $ – 1.200 $
1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2
150 $ – 280 $
400–800 $
1.000 – 4.210 $
Kategorie 3
100–200 $
200–500 $
600 – 2.790 $
Kategorie 4
60–120 $
150–350 $
400–2.030 $
Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Verteidiger
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Mittelfeldspieler
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Stürmer
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (Kapitän)
Bayern München
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli