Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der Runde der letzten 32 besiegten die "Three Lions" die Demokratische Republik Kongo und anschließend im legendären Estadio Azteca den Mitausrichter Mexiko.

Damit steht ein rein europäisches Viertelfinale gegen Erling Haalands Norwegen am Samstag (11. Juli) in Miami an.

England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale – aber kann die Mannschaft 2026 den Titel holen? GOAL zeigt Ihnen den Weg, der Thomas Tuchels Team bis zum WM-Finale am 19. Juli führt, und welche Gegner auf dem Weg zum Ruhm warten.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Mittwoch, 17. Juni England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Dallas England gewann 4:2 Dienstag, 23. Juni England gegen Ghana (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough 0:0 Samstag, 27. Juni Panama gegen England (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford England gewann 2:0 Mittwoch, 1. Juli England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta England gewann 2:1 Sonntag, 5. Juli Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt England gewann 3:2 Samstag, 10. Juli Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Tickets

Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Erster der Gruppe L ins Turnier eingezogen ist, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft antritt, falls sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko im Estadio Azteca reist England nun nach Miami, um im Viertelfinale auf Norwegen zu treffen. Die Teams trafen zuletzt 2014 in einem Freundschaftsspiel im Wembley-Stadion aufeinander, das England durch einen Wayne-Rooney-Elfmeter 1:0 gewann.

Gewinnen sie, treffen sie im Halbfinale auf Argentinien oder die Schweiz und im Finale möglicherweise auf Frankreich, Marokko, Spanien oder Belgien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 11. Juli (17:00 Uhr ET) Viertelfinale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) England gegen Norwegen Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Spiel 102: gegen Argentinien oder die Schweiz Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen Frankreich/Marokko/Spanien/Belgien Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Lionel Messi hat sich mit seinem achten Turniertreffer gegen Ägypten im Achtelfinale an die Spitze der Torschützenliste gesetzt. Die Engländer Harry Kane (sechs Tore) und Jude Bellingham (vier Tore) bleiben im Rennen um die Krone des Torschützenkönigs in Nordamerika.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 7 gegen Marokko – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 4 gegen Marokko – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs Belgien – Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Gruppe L – Endstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Platzierung 1. England 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiziert 2. Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiziert 3. Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Ausgeschieden

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Verteidiger Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Stürmer Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (Kapitän) Bayern München

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



