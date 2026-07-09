Englands Weg ins WM-Finale: Viertelfinale gegen Norwegen, K.o.-Spiele, das Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der Runde der letzten 32 besiegten die "Three Lions" die Demokratische Republik Kongo und anschließend im legendären Estadio Azteca den Mitausrichter Mexiko.

Damit steht ein rein europäisches Viertelfinale gegen Erling Haalands Norwegen am Samstag (11. Juli) in Miami an.

England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – schafft es die Mannschaft 2026 bis ins Finale? GOAL zeigt den Weg von Thomas Tuchels Team bis zum Endspiel am 19. Juli und mögliche Gegner auf dem Weg zum Titel.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Mittwoch, 17. Juni England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Dallas England gewann 4:2 Dienstag, 23. Juni England gegen Ghana (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough 0:0 Samstag, 27. Juni Panama gegen England (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford England gewann 2:0 Mittwoch, 1. Juli England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta England gewann 2:1 Sonntag, 5. Juli Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt England gewann 3:2 Samstag, 10. Juli Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Tickets

Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Erster der Gruppe L das Turnier erreicht hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, falls es ins WM-Finale am 19. Juli einzieht.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko im Estadio Azteca reist England nun nach Miami, um im Viertelfinale auf Norwegen zu treffen. Die Teams trafen zuletzt 2014 in einem Freundschaftsspiel im Wembley-Stadion aufeinander, das England durch einen Elfmeter von Wayne Rooney 1:0 gewann.

Gewinnt England, spielt es im Halbfinale gegen Argentinien oder die Schweiz und im Finale gegen Frankreich, Spanien oder Belgien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 11. Juli (17:00 Uhr ET) Viertelfinale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) England gegen Norwegen Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Spiel 102: gegen Argentinien oder die Schweiz Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen Frankreich/Spanien/Belgien Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko führt Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi die Torschützenliste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 an. Die Engländer Harry Kane (sechs Tore) und Jude Bellingham (vier Tore) bleiben im Rennen um die Krone des Torschützenkönigs in Nordamerika.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 8 gegen Spanien oder Belgien – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 5 gegen Spanien oder Belgien – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs Belgien – Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe L – Endstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Platzierung 1. England 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiziert 2. Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiziert 3. Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Ausgeschieden

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Verteidiger Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Stürmer Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (Kapitän) Bayern München

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



