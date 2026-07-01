Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sechzig Jahre voller Enttäuschungen hinter ihnen lagen.

Nach dem starken Auftaktsieg gegen Kroatien stieg die Zuversicht der Anhänger weiter. Obwohl die "Three Lions" gegen Ghana und Panama nicht mehr zu ihrer Bestform fanden, gewannen sie ihre Gruppe und erreichten das Achtelfinale gegen die DR Kongo.

England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – kann die Mannschaft 2026 den Titel holen? GOAL zeigt den Weg von Thomas Tuchels Team bis zum Finale am 19. Juli und mögliche Gegner auf dem Weg zum Titel.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Mittwoch, 17. Juni England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Dallas England gewann 4:2 Dienstag, 23. Juni England gegen Ghana (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough 0:0 Samstag, 27. Juni Panama gegen England (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford England gewann 2:0 Mittwoch, 1. Juli England gegen DR Kongo (12 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Tickets

Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England die Gruppe L als Erster beendet hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins WM-Finale am 19. Juli einzieht.

Gewinnt England am Mittwoch gegen die DR Kongo, trifft es im Achtelfinale im Estadio Azteca auf den Co-Gastgeber Mexiko. "El Tri" verlor in diesem Stadion seit 1966 nur zweimal in offiziellen Länderspielen.

Danach könnte im Viertelfinale Brasilien warten, im Halbfinale Argentinien oder Kolumbien und im Finale Spanien, Frankreich oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Begegnung Tickets 1. Juli (12:00 Uhr ET) Runde der letzten 32 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) England gegen DR Kongo Tickets 5. Juli (18:00 Uhr CST) Achtelfinale Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Spiel 92: gegen Mexiko Tickets 11. Juli (17:00 Uhr ET) Viertelfinale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Spiel 99: gegen den Sieger von Spiel 91 Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Gruppe L – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Stand 1. England 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiziert 2. Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiziert 3. Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Verteidiger Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Stürmer Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (Kapitän) Bayern München

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



