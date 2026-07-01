Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sechzig Jahre voller Enttäuschungen hinter ihnen lagen.
Nach dem starken Auftaktsieg gegen Kroatien stieg die Zuversicht der Anhänger weiter. Obwohl die "Three Lions" gegen Ghana und Panama nicht mehr zu ihrer Bestform fanden, gewannen sie ihre Gruppe und erreichten das Achtelfinale gegen die DR Kongo.
England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – kann die Mannschaft 2026 den Titel holen? GOAL zeigt den Weg von Thomas Tuchels Team bis zum Finale am 19. Juli und mögliche Gegner auf dem Weg zum Titel.
Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Mittwoch, 17. Juni
England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Dallas
England gewann 4:2
Dienstag, 23. Juni
England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0:0
Samstag, 27. Juni
Panama gegen England (17:00 Uhr ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
England gewann 2:0
Mittwoch, 1. Juli
England gegen DR Kongo (12 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da England die Gruppe L als Erster beendet hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins WM-Finale am 19. Juli einzieht.
Gewinnt England am Mittwoch gegen die DR Kongo, trifft es im Achtelfinale im Estadio Azteca auf den Co-Gastgeber Mexiko. "El Tri" verlor in diesem Stadion seit 1966 nur zweimal in offiziellen Länderspielen.
Danach könnte im Viertelfinale Brasilien warten, im Halbfinale Argentinien oder Kolumbien und im Finale Spanien, Frankreich oder Portugal.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Begegnung
Tickets
1. Juli (12:00 Uhr ET)
Runde der letzten 32
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
England gegen DR Kongo
5. Juli (18:00 Uhr CST)
Achtelfinale
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
Spiel 92: gegen Mexiko
11. Juli (17:00 Uhr ET)
Viertelfinale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Spiel 99: gegen den Sieger von Spiel 91
15. Juli (15:00 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101
Gruppe L – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Stand
1.
England
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifiziert
2.
Kroatien
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifiziert
3.
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiziert
4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in England
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:
Kategorie
Gruppenphase
Runde der letzten 32 – Viertelfinale
Halbfinale & Finale
Kategorie 1
250–400 $
600 $ – 1.200 $
1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2
150 $ – 280 $
400–800 $
1.000 $ – 4.210 $
Kategorie 3
100 $ – 200 $
200–500 $
600–2.790 $
Kategorie 4
60–120 $
150–350 $
400–2.030 $
Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Verteidiger
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Mittelfeldspieler
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Stürmer
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (Kapitän)
Bayern München
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli